Рейтинг@Mail.ru
СВР: за рубежом надеются на объединение усилий России и США - РИА Новости, 16.04.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:20 16.04.2025 (обновлено: 18:04 16.04.2025)
https://ria.ru/20250416/svr-2011633964.html
СВР: за рубежом надеются на объединение усилий России и США
СВР: за рубежом надеются на объединение усилий России и США - РИА Новости, 16.04.2025
СВР: за рубежом надеются на объединение усилий России и США
В зарубежных экспертных кругах выражают надежду на новое объединение усилий России и США, способных предотвратить глобальный конфликт, противостоя возможным... РИА Новости, 16.04.2025
2025-04-16T17:20:00+03:00
2025-04-16T18:04:00+03:00
в мире
россия
сша
великобритания
служба внешней разведки российской федерации (свр россии)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/1a/2001814040_0:0:2411:1356_1920x0_80_0_0_2234bb3d35dab37b6a416b1f2e7a9ab9.jpg
МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. В зарубежных экспертных кругах выражают надежду на новое объединение усилий России и США, способных предотвратить глобальный конфликт, противостоя возможным провокациям со стороны как киевского режима, так и европейцев, за которыми традиционно стоит Великобритания, заявило пресс-бюро Службы внешней разведки РФ. "Что же касается российско-американских отношений в контексте прошлых и нынешних событий, то в зарубежных экспертных кругах выражают надежду на новое объединение усилий Москвы и Вашингтона, способных предотвратить сползание мира к новому глобальному конфликту и противостоять возможным провокациям со стороны как Украины, так и "обезумевших европейцев", традиционно подначиваемых Великобританией", - говорится в заявлении."Специалисты напоминают, что в прошлом не раз возникали моменты, когда Вашингтон и Москва становились партнерами в противодействии Лондону и Парижу на международной арене", - отмечает пресс-бюро СВР.Отмечается, что характерным примером этого является Суэцкий кризис 1956 года."Жесткая позиция СССР и США остановила тройственную агрессию Великобритании, Франции и Израиля против Египта. Другой малоизвестной теперь на Западе страницей истории являются события Крымской войны 1853-1856 годов, когда против России объединились (подобно нынешней "коалиции желающих") Великобритания, Франция, Османская империя и Сардинское королевство. При формальном соблюдении нейтралитета симпатии Белого дома в данном противостоянии были на стороне Санкт-Петербурга. Об этом свидетельствуют участие американских медиков в лечении защитников Севастополя, "просьба 300 стрелков из Кентукки" направить их на защиту этого города, деятельность Российско-американской компании по снабжению порохом и продовольствием наших крепостей и владений на Тихоокеанском побережье", - говорится в заявлении."Примечательно, что как раз в ходе той крымской "экспедиции" англо-французские войска бомбили Одессу, разорили Евпаторию, Керчь, Мариуполь, Бердянск и другие города Новороссии, которые Запад называет сегодня украинскими. Эти же города и селения безжалостно разрушались германскими фашистами во время Великой Отечественной войны", - подчеркивает пресс-бюро СВР.Восемьдесят лет назад в священных битвах против немецких и других европейских фашистов участвовали все народы Советского Союза, в Крыму находятся памятники погибшим при штурме Севастополя в 1944 году бойцам соединений, сформированных в бывших республиках СССР — Азербайджане, Армении и Грузии; такие же мемо­риалы, а также могилы жертв холокоста, фашистским палачам ко­торых симпатизирует Киев, и о чем до сих пор "не осведомлен" Израиль, разбросаны по всей территории Донбасса, отмечается в заявлении.
https://ria.ru/20250415/ukraina-2011329511.html
https://ria.ru/20250415/uitkoff-2011278652.html
https://ria.ru/20250415/peskov-2011351199.html
россия
сша
великобритания
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/1b/1765634701_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_ccc49a37ca003e66666eb317899d10dd.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, сша, великобритания, служба внешней разведки российской федерации (свр россии)
В мире, Россия, США, Великобритания, Служба внешней разведки Российской Федерации (СВР России)
СВР: за рубежом надеются на объединение усилий России и США

СВР: зарубежные эксперты надеются, что РФ и США предотвратят глобальный конфликт

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкГосударственные флаги России и США
Государственные флаги России и США - РИА Новости, 1920, 16.04.2025
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
Государственные флаги России и США. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. В зарубежных экспертных кругах выражают надежду на новое объединение усилий России и США, способных предотвратить глобальный конфликт, противостоя возможным провокациям со стороны как киевского режима, так и европейцев, за которыми традиционно стоит Великобритания, заявило пресс-бюро Службы внешней разведки РФ.
"Что же касается российско-американских отношений в контексте прошлых и нынешних событий, то в зарубежных экспертных кругах выражают надежду на новое объединение усилий Москвы и Вашингтона, способных предотвратить сползание мира к новому глобальному конфликту и противостоять возможным провокациям со стороны как Украины, так и "обезумевших европейцев", традиционно подначиваемых Великобританией", - говорится в заявлении.
Сергей Нарышкин - РИА Новости, 1920, 15.04.2025
Нарышкин раскрыл детали диалога России и США
15 апреля, 11:46
"Специалисты напоминают, что в прошлом не раз возникали моменты, когда Вашингтон и Москва становились партнерами в противодействии Лондону и Парижу на международной арене", - отмечает пресс-бюро СВР.
Отмечается, что характерным примером этого является Суэцкий кризис 1956 года.
"Жесткая позиция СССР и США остановила тройственную агрессию Великобритании, Франции и Израиля против Египта. Другой малоизвестной теперь на Западе страницей истории являются события Крымской войны 1853-1856 годов, когда против России объединились (подобно нынешней "коалиции желающих") Великобритания, Франция, Османская империя и Сардинское королевство. При формальном соблюдении нейтралитета симпатии Белого дома в данном противостоянии были на стороне Санкт-Петербурга. Об этом свидетельствуют участие американских медиков в лечении защитников Севастополя, "просьба 300 стрелков из Кентукки" направить их на защиту этого города, деятельность Российско-американской компании по снабжению порохом и продовольствием наших крепостей и владений на Тихоокеанском побережье", - говорится в заявлении.
Специальный посланник США Стив Уиткофф - РИА Новости, 1920, 15.04.2025
Уиткофф объяснил, какой может быть новая форма отношений США и России
15 апреля, 05:03
"Примечательно, что как раз в ходе той крымской "экспедиции" англо-французские войска бомбили Одессу, разорили Евпаторию, Керчь, Мариуполь, Бердянск и другие города Новороссии, которые Запад называет сегодня украинскими. Эти же города и селения безжалостно разрушались германскими фашистами во время Великой Отечественной войны", - подчеркивает пресс-бюро СВР.
Восемьдесят лет назад в священных битвах против немецких и других европейских фашистов участвовали все народы Советского Союза, в Крыму находятся памятники погибшим при штурме Севастополя в 1944 году бойцам соединений, сформированных в бывших республиках СССР — Азербайджане, Армении и Грузии; такие же мемо­риалы, а также могилы жертв холокоста, фашистским палачам ко­торых симпатизирует Киев, и о чем до сих пор "не осведомлен" Израиль, разбросаны по всей территории Донбасса, отмечается в заявлении.
Заместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 15.04.2025
Сотрудничество России и США поможет стабилизации в мире, заявил Песков
15 апреля, 13:42
 
В миреРоссияСШАВеликобританияСлужба внешней разведки Российской Федерации (СВР России)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала