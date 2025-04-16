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СВР: за рубежом надеются на объединение усилий России и США

СВР: за рубежом надеются на объединение усилий России и США - РИА Новости, 16.04.2025

СВР: за рубежом надеются на объединение усилий России и США

В зарубежных экспертных кругах выражают надежду на новое объединение усилий России и США, способных предотвратить глобальный конфликт, противостоя возможным... РИА Новости, 16.04.2025

2025-04-16T17:20:00+03:00

2025-04-16T17:20:00+03:00

2025-04-16T18:04:00+03:00

в мире

россия

сша

великобритания

служба внешней разведки российской федерации (свр россии)

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МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. В зарубежных экспертных кругах выражают надежду на новое объединение усилий России и США, способных предотвратить глобальный конфликт, противостоя возможным провокациям со стороны как киевского режима, так и европейцев, за которыми традиционно стоит Великобритания, заявило пресс-бюро Службы внешней разведки РФ. "Что же касается российско-американских отношений в контексте прошлых и нынешних событий, то в зарубежных экспертных кругах выражают надежду на новое объединение усилий Москвы и Вашингтона, способных предотвратить сползание мира к новому глобальному конфликту и противостоять возможным провокациям со стороны как Украины, так и "обезумевших европейцев", традиционно подначиваемых Великобританией", - говорится в заявлении."Специалисты напоминают, что в прошлом не раз возникали моменты, когда Вашингтон и Москва становились партнерами в противодействии Лондону и Парижу на международной арене", - отмечает пресс-бюро СВР.Отмечается, что характерным примером этого является Суэцкий кризис 1956 года."Жесткая позиция СССР и США остановила тройственную агрессию Великобритании, Франции и Израиля против Египта. Другой малоизвестной теперь на Западе страницей истории являются события Крымской войны 1853-1856 годов, когда против России объединились (подобно нынешней "коалиции желающих") Великобритания, Франция, Османская империя и Сардинское королевство. При формальном соблюдении нейтралитета симпатии Белого дома в данном противостоянии были на стороне Санкт-Петербурга. Об этом свидетельствуют участие американских медиков в лечении защитников Севастополя, "просьба 300 стрелков из Кентукки" направить их на защиту этого города, деятельность Российско-американской компании по снабжению порохом и продовольствием наших крепостей и владений на Тихоокеанском побережье", - говорится в заявлении."Примечательно, что как раз в ходе той крымской "экспедиции" англо-французские войска бомбили Одессу, разорили Евпаторию, Керчь, Мариуполь, Бердянск и другие города Новороссии, которые Запад называет сегодня украинскими. Эти же города и селения безжалостно разрушались германскими фашистами во время Великой Отечественной войны", - подчеркивает пресс-бюро СВР.Восемьдесят лет назад в священных битвах против немецких и других европейских фашистов участвовали все народы Советского Союза, в Крыму находятся памятники погибшим при штурме Севастополя в 1944 году бойцам соединений, сформированных в бывших республиках СССР — Азербайджане, Армении и Грузии; такие же мемо­риалы, а также могилы жертв холокоста, фашистским палачам ко­торых симпатизирует Киев, и о чем до сих пор "не осведомлен" Израиль, разбросаны по всей территории Донбасса, отмечается в заявлении.

https://ria.ru/20250415/ukraina-2011329511.html

https://ria.ru/20250415/uitkoff-2011278652.html

https://ria.ru/20250415/peskov-2011351199.html

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в мире, россия, сша, великобритания, служба внешней разведки российской федерации (свр россии)