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Совфед одобрил закон о заочных судах по делам о преступлениях против России
Совфед одобрил закон о заочных судах по делам о преступлениях против России - РИА Новости, 16.04.2025
Совфед одобрил закон о заочных судах по делам о преступлениях против России
Совет Федерации на заседании в среду одобрил закон, разрешающий проводить заседания суда без участия подсудимого за совершение преступлений против безопасности... РИА Новости, 16.04.2025
2025-04-16T13:22:00+03:00
2025-04-16T13:22:00+03:00
2025-04-16T13:22:00+03:00
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МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. Совет Федерации на заседании в среду одобрил закон, разрешающий проводить заседания суда без участия подсудимого за совершение преступлений против безопасности РФ из-за рубежа. Инициативой предлагается разрешить проведение судебного разбирательства без участия подсудимого – лица, уехавшего из страны и совершившего противоправное деяние. Проектируемая норма коснется порядка 20 составов преступлений, среди которых публичные призывы к терроризму, экстремизму, нарушению территориальной целостности РФ, массовым беспорядкам, развязыванию агрессивной войны, распространение фейков о Вооруженных силах РФ и их дискредитация, уничтожение или повреждение воинских захоронений и памятников, реабилитация нацизма и другие. -0-
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россия, совет федерации рф
Россия, Совет Федерации РФ
Совфед одобрил закон о заочных судах по делам о преступлениях против России
СФ одобрил заочные суды по делам о преступлениях против России без подсудимого