https://ria.ru/20250416/sud-2011559028.html

Совфед одобрил закон о заочных судах по делам о преступлениях против России

Совфед одобрил закон о заочных судах по делам о преступлениях против России - РИА Новости, 16.04.2025

Совфед одобрил закон о заочных судах по делам о преступлениях против России

Совет Федерации на заседании в среду одобрил закон, разрешающий проводить заседания суда без участия подсудимого за совершение преступлений против безопасности... РИА Новости, 16.04.2025

2025-04-16T13:22:00+03:00

2025-04-16T13:22:00+03:00

2025-04-16T13:22:00+03:00

россия

совет федерации рф

https://cdnn21.img.ria.ru/images/155214/54/1552145477_0:0:2677:1506_1920x0_80_0_0_8d42ad8b64daefe330675aa86dbba8ca.jpg

МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. Совет Федерации на заседании в среду одобрил закон, разрешающий проводить заседания суда без участия подсудимого за совершение преступлений против безопасности РФ из-за рубежа. Инициативой предлагается разрешить проведение судебного разбирательства без участия подсудимого – лица, уехавшего из страны и совершившего противоправное деяние. Проектируемая норма коснется порядка 20 составов преступлений, среди которых публичные призывы к терроризму, экстремизму, нарушению территориальной целостности РФ, массовым беспорядкам, развязыванию агрессивной войны, распространение фейков о Вооруженных силах РФ и их дискредитация, уничтожение или повреждение воинских захоронений и памятников, реабилитация нацизма и другие. -0-

https://ria.ru/20250416/sovfed-2011557522.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, совет федерации рф