https://ria.ru/20250416/steam-2011485183.html

В работе Steam произошел сбой

В работе Steam произошел сбой - РИА Новости, 16.04.2025

В работе Steam произошел сбой

Российские пользователи сообщают о проблемах в работе онлайн-магазина компьютерных игр Steam, следует из данных сервиса по мониторингу сбоев Downdetector.su. РИА Новости, 16.04.2025

2025-04-16T02:09:00+03:00

2025-04-16T02:09:00+03:00

2025-04-16T02:09:00+03:00

общество

технологии

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МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. Российские пользователи сообщают о проблемах в работе онлайн-магазина компьютерных игр Steam, следует из данных сервиса по мониторингу сбоев Downdetector.su. Так, согласно информации на сайте сервиса, к 1.30 мск на работу Steam пожаловались 1175 раз. За последний час - к 2.02 мск - на проблемы в работе онлайн-магазина компьютерных игр пожаловались больше всего пользователей из Карелии, Санкт-Петербурга и Мурманской области - 3%, следом идут Москва и Московская область с 2% жалоб. Самыми распространенными проблемами, с которыми столкнулись пользователи, стали общий сбой, сбой сайта, мобильного приложения и личного кабинета.

https://ria.ru/20250407/steam-2009875437.html

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общество, технологии, санкт-петербург, мурманская область, москва