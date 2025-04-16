https://ria.ru/20250416/steam-2011485183.html
В работе Steam произошел сбой
В работе Steam произошел сбой - РИА Новости, 16.04.2025
В работе Steam произошел сбой
Российские пользователи сообщают о проблемах в работе онлайн-магазина компьютерных игр Steam, следует из данных сервиса по мониторингу сбоев Downdetector.su. РИА Новости, 16.04.2025
2025-04-16T02:09:00+03:00
2025-04-16T02:09:00+03:00
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МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. Российские пользователи сообщают о проблемах в работе онлайн-магазина компьютерных игр Steam, следует из данных сервиса по мониторингу сбоев Downdetector.su. Так, согласно информации на сайте сервиса, к 1.30 мск на работу Steam пожаловались 1175 раз. За последний час - к 2.02 мск - на проблемы в работе онлайн-магазина компьютерных игр пожаловались больше всего пользователей из Карелии, Санкт-Петербурга и Мурманской области - 3%, следом идут Москва и Московская область с 2% жалоб. Самыми распространенными проблемами, с которыми столкнулись пользователи, стали общий сбой, сбой сайта, мобильного приложения и личного кабинета.
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Общество, Технологии, Санкт-Петербург, Мурманская область, Москва
В работе Steam произошел сбой
Downdetector: почти 1200 россиян сообщили о сбоях в Steam