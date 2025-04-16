https://ria.ru/20250416/sovfed-2011559326.html

СФ одобрил закон о наказании за призывы к санкциям против России из корысти

СФ одобрил закон о наказании за призывы к санкциям против России из корысти - РИА Новости, 16.04.2025

СФ одобрил закон о наказании за призывы к санкциям против России из корысти

Совет Федерации на заседании в среду одобрил закон об уголовном наказании за дискредитацию Вооруженных сил РФ, призывы к санкциям против РФ и оказание... РИА Новости, 16.04.2025

2025-04-16T13:23:00+03:00

2025-04-16T13:23:00+03:00

2025-04-16T13:23:00+03:00

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совет федерации рф

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МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. Совет Федерации на заседании в среду одобрил закон об уголовном наказании за дискредитацию Вооруженных сил РФ, призывы к санкциям против РФ и оказание содействия в исполнении решений международных организаций, в которых нет РФ, совершенные по найму или из корыстных побуждений. Закон вносит изменения в УК РФ, согласно которым вводится ответственность в виде лишения свободы на срок до семи лет за оказание за вознаграждение или по найму содействия в исполнении решений международных организаций, в которых нет РФ, о преследовании российских должностных лиц или военных. Кроме того, закон устанавливает ответственность до пяти лет лишения свободы за призывы к санкциям против России, если соответствующие деяния совершены из корысти или по найму, а также отменяет административную преюдицию за дискредитацию ВС РФ, если соответствующее деяние было совершено из таких же побуждений. Документ также предполагает конфискацию имущества за совершение этих преступлений.

https://ria.ru/20250416/inoagenty-2011557274.html

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