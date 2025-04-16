https://ria.ru/20250416/sovfed-2011557522.html

Совфед одобрил закон о наказании за несообщение о подготовке диверсии

Совфед одобрил закон о наказании за несообщение о подготовке диверсии - РИА Новости, 16.04.2025

Совфед одобрил закон о наказании за несообщение о подготовке диверсии

Совет Федерации на заседании в среду одобрил закон, вводящий уголовную ответственность в виде лишения свободы на срок до года за несообщение о подготовке... РИА Новости, 16.04.2025

2025-04-16T13:17:00+03:00

2025-04-16T13:17:00+03:00

2025-04-16T13:17:00+03:00

россия

совет федерации рф

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МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. Совет Федерации на заседании в среду одобрил закон, вводящий уголовную ответственность в виде лишения свободы на срок до года за несообщение о подготовке диверсии. Закон дополняет Уголовный кодекс РФ положением, согласно которому вводится наказание в виде лишения свободы на срок до года за несообщение в уполномоченные органы власти о лице, которое по достоверно известным сведениям готовит, совершает или совершило хотя бы одно из преступлений диверсионной направленности. В настоящее время такая ответственность грозит за несообщение, например, о подготовке преступлений террористической направленности.

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