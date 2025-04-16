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Совфед одобрил закон о наказании за несообщение о подготовке диверсии - РИА Новости, 16.04.2025
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13:17 16.04.2025
https://ria.ru/20250416/sovfed-2011557522.html
Совфед одобрил закон о наказании за несообщение о подготовке диверсии
Совфед одобрил закон о наказании за несообщение о подготовке диверсии - РИА Новости, 16.04.2025
Совфед одобрил закон о наказании за несообщение о подготовке диверсии
Совет Федерации на заседании в среду одобрил закон, вводящий уголовную ответственность в виде лишения свободы на срок до года за несообщение о подготовке... РИА Новости, 16.04.2025
2025-04-16T13:17:00+03:00
2025-04-16T13:17:00+03:00
россия
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общество
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МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. Совет Федерации на заседании в среду одобрил закон, вводящий уголовную ответственность в виде лишения свободы на срок до года за несообщение о подготовке диверсии. Закон дополняет Уголовный кодекс РФ положением, согласно которому вводится наказание в виде лишения свободы на срок до года за несообщение в уполномоченные органы власти о лице, которое по достоверно известным сведениям готовит, совершает или совершило хотя бы одно из преступлений диверсионной направленности. В настоящее время такая ответственность грозит за несообщение, например, о подготовке преступлений террористической направленности.
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россия, совет федерации рф, общество
Россия, Совет Федерации РФ, Общество
Совфед одобрил закон о наказании за несообщение о подготовке диверсии

СФ одобрил лишение свободы на срок до года за несообщение о подготовке диверсии

© РИА Новости / Владимир ФедоренкоЗдание Совета Федерации РФ
Здание Совета Федерации РФ - РИА Новости, 1920, 16.04.2025
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Здание Совета Федерации РФ. Архивное фото
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МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. Совет Федерации на заседании в среду одобрил закон, вводящий уголовную ответственность в виде лишения свободы на срок до года за несообщение о подготовке диверсии.
Закон дополняет Уголовный кодекс РФ положением, согласно которому вводится наказание в виде лишения свободы на срок до года за несообщение в уполномоченные органы власти о лице, которое по достоверно известным сведениям готовит, совершает или совершило хотя бы одно из преступлений диверсионной направленности. В настоящее время такая ответственность грозит за несообщение, например, о подготовке преступлений террористической направленности.
Здание Государственной Думы РФ - РИА Новости, 1920, 02.04.2025
В России ужесточат наказание за несообщение о подготовке диверсий
2 апреля, 13:22
 
РоссияСовет Федерации РФОбщество
 
 
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