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Совфед одобрил закон о наказании за несообщение о подготовке диверсии
Совфед одобрил закон о наказании за несообщение о подготовке диверсии - РИА Новости, 16.04.2025
Совфед одобрил закон о наказании за несообщение о подготовке диверсии
Совет Федерации на заседании в среду одобрил закон, вводящий уголовную ответственность в виде лишения свободы на срок до года за несообщение о подготовке... РИА Новости, 16.04.2025
2025-04-16T13:17:00+03:00
2025-04-16T13:17:00+03:00
2025-04-16T13:17:00+03:00
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МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. Совет Федерации на заседании в среду одобрил закон, вводящий уголовную ответственность в виде лишения свободы на срок до года за несообщение о подготовке диверсии. Закон дополняет Уголовный кодекс РФ положением, согласно которому вводится наказание в виде лишения свободы на срок до года за несообщение в уполномоченные органы власти о лице, которое по достоверно известным сведениям готовит, совершает или совершило хотя бы одно из преступлений диверсионной направленности. В настоящее время такая ответственность грозит за несообщение, например, о подготовке преступлений террористической направленности.
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Совфед одобрил закон о наказании за несообщение о подготовке диверсии
СФ одобрил лишение свободы на срок до года за несообщение о подготовке диверсии