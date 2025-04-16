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Совфед призвал парламенты мира бороться с героизацией нацизма - РИА Новости, 16.04.2025
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10:56 16.04.2025 (обновлено: 10:58 16.04.2025)
https://ria.ru/20250416/sovfed-2011529425.html
Совфед призвал парламенты мира бороться с героизацией нацизма
Совфед призвал парламенты мира бороться с героизацией нацизма - РИА Новости, 16.04.2025
Совфед призвал парламенты мира бороться с героизацией нацизма
Совет Федерации на заседании в среду принял обращение к парламентам мира, в котором призвал их бороться с фальсификацией истории Второй мировой войны,... РИА Новости, 16.04.2025
2025-04-16T10:56:00+03:00
2025-04-16T10:58:00+03:00
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МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. Совет Федерации на заседании в среду принял обращение к парламентам мира, в котором призвал их бороться с фальсификацией истории Второй мировой войны, реабилитацией и героизацией нацизма. "Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации обращается к парламентам иностранных государств и народам мира с призывом противодействовать любым попыткам фальсификации истории, реабилитации и героизации нацизма, фашизма и милитаризма, осудить поощрение неонацистского режима на Украине, разжигание новой мировой войны, а также требовать привлечения к ответственности тех, кто оскорбляет память о борцах с фашизмом и воинах-освободителях", - говорится в обращении Совфеда о недопустимости фальсификации истории Второй мировой войны и реабилитации нацизма. В документе отмечается, что только общими усилиями получится защитить правду о Второй мировой войне, "противодействовать подъёму неонацизма, не допустить повторения кровавых преступлений против человечества". Сенаторы также поддержали принятие ежегодной резолюции Генассамблеи ООН "Борьба с героизацией нацизма, неонацизмом и другими видами практики, которые способствуют эскалации современных форм расизма, расовой дискриминации, ксенофобии и связанной с ними нетерпимости". "Отрицание решающего вклада СССР в Победу антигитлеровской коалиции над Германией и её сателлитами, героизация нацистских преступников и их пособников, снос и осквернение памятников советским воинам-освободителям аморальны и кощунственны", - констатировали сенаторы.
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украина, ссср, германия, совет федерации рф, генеральная ассамблея оон, оон, в мире
Украина, СССР, Германия, Совет Федерации РФ, Генеральная Ассамблея ООН, ООН, В мире
Совфед призвал парламенты мира бороться с героизацией нацизма

Совфед призвал парламенты мира бороться с героизацией и реабилитацией нацизма

© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкЗдание Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации
Здание Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации - РИА Новости, 1920, 16.04.2025
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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Здание Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации. Архивное фото
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МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. Совет Федерации на заседании в среду принял обращение к парламентам мира, в котором призвал их бороться с фальсификацией истории Второй мировой войны, реабилитацией и героизацией нацизма.
"Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации обращается к парламентам иностранных государств и народам мира с призывом противодействовать любым попыткам фальсификации истории, реабилитации и героизации нацизма, фашизма и милитаризма, осудить поощрение неонацистского режима на Украине, разжигание новой мировой войны, а также требовать привлечения к ответственности тех, кто оскорбляет память о борцах с фашизмом и воинах-освободителях", - говорится в обращении Совфеда о недопустимости фальсификации истории Второй мировой войны и реабилитации нацизма.
В документе отмечается, что только общими усилиями получится защитить правду о Второй мировой войне, "противодействовать подъёму неонацизма, не допустить повторения кровавых преступлений против человечества". Сенаторы также поддержали принятие ежегодной резолюции Генассамблеи ООН "Борьба с героизацией нацизма, неонацизмом и другими видами практики, которые способствуют эскалации современных форм расизма, расовой дискриминации, ксенофобии и связанной с ними нетерпимости".
"Отрицание решающего вклада СССР в Победу антигитлеровской коалиции над Германией и её сателлитами, героизация нацистских преступников и их пособников, снос и осквернение памятников советским воинам-освободителям аморальны и кощунственны", - констатировали сенаторы.
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