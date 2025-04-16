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Собянин: в третьем квартале завершат обновление стадиона "Металлург" - РИА Новости, 22.04.2025
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Новости Подмосковья
 
21:33 16.04.2025 (обновлено: 14:49 22.04.2025)
https://ria.ru/20250416/sobyanin-2012740798.html
Собянин: в третьем квартале завершат обновление стадиона "Металлург"
Собянин: в третьем квартале завершат обновление стадиона "Металлург" - РИА Новости, 22.04.2025
Собянин: в третьем квартале завершат обновление стадиона "Металлург"
Завершить комплексное обновление исторического стадиона "Металлург" - главной "домашней" арены "Бауманки" планируется в третьем квартале 2025 года, сообщил мэр... РИА Новости, 22.04.2025
2025-04-16T21:33:00+03:00
2025-04-22T14:49:00+03:00
новости подмосковья
сергей собянин
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МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. Завершить комплексное обновление исторического стадиона "Металлург" - главной "домашней" арены "Бауманки" планируется в третьем квартале 2025 года, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин. В среду президент РФ Владимир Путин посетил новый кампус МГТУ имени Баумана, где были представлены исследования и разработки преподавателей, студентов и аспирантов в области освоения космоса, а также в других сферах. Собянин в ходе доклада Путину о ходе реализации проекта "Квантум парк" в МГТУ имени Баумана назвал строительство чистокомнатных помещений самой сложной стройкой в Москве за прошедшее десятилетие. "Всего построено и реставрировано 14 зданий общей площадью порядка 170 тысяч квадратных метров - в максимально короткие сроки. Этого удалось достичь за счёт слаженной работы - объекты возводились и проектировались параллельно. Почти в 90% случаев использовались компоненты и оборудование отечественных производителей... В третьем квартале этого года планируется завершить комплексное обновление исторического стадиона "Металлург" - главной "домашней" арены "Бауманки", - написал мэр в своем Telegram-канале. Глава города отметил, что одновременно со строительством научно-исследовательского кластера было многое сделано и для улучшения транспортной инфраструктуры в районе вуза, также благоустроили ближайшие кварталы.
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сергей собянин, москва
Новости Подмосковья, Сергей Собянин, Москва

Собянин: в третьем квартале завершат обновление стадиона "Металлург"

© Официальный портал Мэра и Правительства МосквыПроект реконструкции стадиона "Металлург" в Москве
Проект реконструкции стадиона Металлург в Москве - РИА Новости, 1920, 16.04.2025
© Официальный портал Мэра и Правительства Москвы
Проект реконструкции стадиона "Металлург" в Москве
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МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. Завершить комплексное обновление исторического стадиона "Металлург" - главной "домашней" арены "Бауманки" планируется в третьем квартале 2025 года, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.
В среду президент РФ Владимир Путин посетил новый кампус МГТУ имени Баумана, где были представлены исследования и разработки преподавателей, студентов и аспирантов в области освоения космоса, а также в других сферах. Собянин в ходе доклада Путину о ходе реализации проекта "Квантум парк" в МГТУ имени Баумана назвал строительство чистокомнатных помещений самой сложной стройкой в Москве за прошедшее десятилетие.
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"Всего построено и реставрировано 14 зданий общей площадью порядка 170 тысяч квадратных метров - в максимально короткие сроки. Этого удалось достичь за счёт слаженной работы - объекты возводились и проектировались параллельно. Почти в 90% случаев использовались компоненты и оборудование отечественных производителей... В третьем квартале этого года планируется завершить комплексное обновление исторического стадиона "Металлург" - главной "домашней" арены "Бауманки", - написал мэр в своем Telegram-канале.
Глава города отметил, что одновременно со строительством научно-исследовательского кластера было многое сделано и для улучшения транспортной инфраструктуры в районе вуза, также благоустроили ближайшие кварталы.
 
Новости ПодмосковьяСергей СобянинМосква
 
 
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