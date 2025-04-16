https://ria.ru/20250416/sobyanin-2012740798.html
Собянин: в третьем квартале завершат обновление стадиона "Металлург"
Собянин: в третьем квартале завершат обновление стадиона "Металлург" - РИА Новости, 22.04.2025
Собянин: в третьем квартале завершат обновление стадиона "Металлург"
Завершить комплексное обновление исторического стадиона "Металлург" - главной "домашней" арены "Бауманки" планируется в третьем квартале 2025 года, сообщил мэр... РИА Новости, 22.04.2025
2025-04-16T21:33:00+03:00
2025-04-16T21:33:00+03:00
2025-04-22T14:49:00+03:00
новости подмосковья
сергей собянин
москва
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/18/2006879493_53:0:1475:800_1920x0_80_0_0_c66f53f16617772800612a5c1d927a43.jpg
МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. Завершить комплексное обновление исторического стадиона "Металлург" - главной "домашней" арены "Бауманки" планируется в третьем квартале 2025 года, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин. В среду президент РФ Владимир Путин посетил новый кампус МГТУ имени Баумана, где были представлены исследования и разработки преподавателей, студентов и аспирантов в области освоения космоса, а также в других сферах. Собянин в ходе доклада Путину о ходе реализации проекта "Квантум парк" в МГТУ имени Баумана назвал строительство чистокомнатных помещений самой сложной стройкой в Москве за прошедшее десятилетие. "Всего построено и реставрировано 14 зданий общей площадью порядка 170 тысяч квадратных метров - в максимально короткие сроки. Этого удалось достичь за счёт слаженной работы - объекты возводились и проектировались параллельно. Почти в 90% случаев использовались компоненты и оборудование отечественных производителей... В третьем квартале этого года планируется завершить комплексное обновление исторического стадиона "Металлург" - главной "домашней" арены "Бауманки", - написал мэр в своем Telegram-канале. Глава города отметил, что одновременно со строительством научно-исследовательского кластера было многое сделано и для улучшения транспортной инфраструктуры в районе вуза, также благоустроили ближайшие кварталы.
https://ria.ru/20250416/reyd-2011561567.html
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/18/2006879493_231:0:1298:800_1920x0_80_0_0_741324987604729037ede971ae1788c4.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сергей собянин, москва
Новости Подмосковья, Сергей Собянин, Москва
МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. Завершить комплексное обновление исторического стадиона "Металлург" - главной "домашней" арены "Бауманки" планируется в третьем квартале 2025 года, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.
В среду президент РФ Владимир Путин посетил новый кампус МГТУ имени Баумана
, где были представлены исследования и разработки преподавателей, студентов и аспирантов в области освоения космоса, а также в других сферах. Собянин
в ходе доклада Путину о ходе реализации проекта "Квантум парк" в МГТУ имени Баумана назвал строительство чистокомнатных помещений самой сложной стройкой в Москве
за прошедшее десятилетие.
"Всего построено и реставрировано 14 зданий общей площадью порядка 170 тысяч квадратных метров - в максимально короткие сроки. Этого удалось достичь за счёт слаженной работы - объекты возводились и проектировались параллельно. Почти в 90% случаев использовались компоненты и оборудование отечественных производителей... В третьем квартале этого года планируется завершить комплексное обновление исторического стадиона "Металлург" - главной "домашней" арены "Бауманки", - написал мэр в своем Telegram-канале.
Глава города отметил, что одновременно со строительством научно-исследовательского кластера было многое сделано и для улучшения транспортной инфраструктуры в районе вуза, также благоустроили ближайшие кварталы.