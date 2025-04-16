https://ria.ru/20250416/sobyanin-2012740798.html

Собянин: в третьем квартале завершат обновление стадиона "Металлург"

Собянин: в третьем квартале завершат обновление стадиона "Металлург" - РИА Новости, 22.04.2025

Собянин: в третьем квартале завершат обновление стадиона "Металлург"

Завершить комплексное обновление исторического стадиона "Металлург" - главной "домашней" арены "Бауманки" планируется в третьем квартале 2025 года, сообщил мэр... РИА Новости, 22.04.2025

2025-04-16T21:33:00+03:00

2025-04-16T21:33:00+03:00

2025-04-22T14:49:00+03:00

новости подмосковья

сергей собянин

москва

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МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. Завершить комплексное обновление исторического стадиона "Металлург" - главной "домашней" арены "Бауманки" планируется в третьем квартале 2025 года, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин. В среду президент РФ Владимир Путин посетил новый кампус МГТУ имени Баумана, где были представлены исследования и разработки преподавателей, студентов и аспирантов в области освоения космоса, а также в других сферах. Собянин в ходе доклада Путину о ходе реализации проекта "Квантум парк" в МГТУ имени Баумана назвал строительство чистокомнатных помещений самой сложной стройкой в Москве за прошедшее десятилетие. "Всего построено и реставрировано 14 зданий общей площадью порядка 170 тысяч квадратных метров - в максимально короткие сроки. Этого удалось достичь за счёт слаженной работы - объекты возводились и проектировались параллельно. Почти в 90% случаев использовались компоненты и оборудование отечественных производителей... В третьем квартале этого года планируется завершить комплексное обновление исторического стадиона "Металлург" - главной "домашней" арены "Бауманки", - написал мэр в своем Telegram-канале. Глава города отметил, что одновременно со строительством научно-исследовательского кластера было многое сделано и для улучшения транспортной инфраструктуры в районе вуза, также благоустроили ближайшие кварталы.

https://ria.ru/20250416/reyd-2011561567.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

сергей собянин, москва