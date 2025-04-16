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Собянин похвалил новое общежитие "Бауманки": получился дворец для студентов - РИА Новости, 22.04.2025
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19:40 16.04.2025 (обновлено: 14:44 22.04.2025)
https://ria.ru/20250416/sobyanin-2012739294.html
Собянин похвалил новое общежитие "Бауманки": получился дворец для студентов
Собянин похвалил новое общежитие "Бауманки": получился дворец для студентов - РИА Новости, 22.04.2025
Собянин похвалил новое общежитие "Бауманки": получился дворец для студентов
Мэр Москвы Сергей Собянин похвалил новое общежитие МГТУ имени Баумана, отметив, что получился дворец для студентов. РИА Новости, 22.04.2025
2025-04-16T19:40:00+03:00
2025-04-22T14:44:00+03:00
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МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин похвалил новое общежитие МГТУ имени Баумана, отметив, что получился дворец для студентов. В среду президент России Владимир Путин приехал в МГТУ имени Баумана, где ему показали новый комплекс общежитий. "Не общежитие, а получился дворец такой для студентов", - сказал Собянин Путину, рассказывая о строительстве кампуса. "Небоскреб", - добавил ректор вуза Михаил Гордин. Комплекс общежитий "Спектр" и "Стрела" рассчитан на размещение до 2,3 тысячи студентов в комнатах от 1 до 4 человек (550 и 1680 человек соответственно). Общежития оборудованы комнатами для маломобильных групп, обеспечен доступ к безбарьерной среде. На территории комплекса находятся коворкинги, залы для индивидуальной работы, музыкальные классы и репетиционные, помещения кластера креативных индустрий, а также центр "Новоселье". В настоящее время в общежитиях проживает более 850 студентов, процесс переселения продолжается. В ходе посещения Путин осмотрел комнаты для студентов, в том числе с ограничениями по здоровью. Гордин отметил, что на каждый блок из двух комнат приходится душ с туалетом и кухня, добавив, что условия шикарные.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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353
60
353
60
РИА Новости
1
5
4.7
96
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москва, сергей собянин, михаил гордин
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Москва, Сергей Собянин, Михаил Гордин

Собянин похвалил новое общежитие "Бауманки": получился дворец для студентов

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МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин похвалил новое общежитие МГТУ имени Баумана, отметив, что получился дворец для студентов.
В среду президент России Владимир Путин приехал в МГТУ имени Баумана, где ему показали новый комплекс общежитий.
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"Не общежитие, а получился дворец такой для студентов", - сказал Собянин Путину, рассказывая о строительстве кампуса.
"Небоскреб", - добавил ректор вуза Михаил Гордин.
Комплекс общежитий "Спектр" и "Стрела" рассчитан на размещение до 2,3 тысячи студентов в комнатах от 1 до 4 человек (550 и 1680 человек соответственно).
Общежития оборудованы комнатами для маломобильных групп, обеспечен доступ к безбарьерной среде. На территории комплекса находятся коворкинги, залы для индивидуальной работы, музыкальные классы и репетиционные, помещения кластера креативных индустрий, а также центр "Новоселье".
В настоящее время в общежитиях проживает более 850 студентов, процесс переселения продолжается.
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В ходе посещения Путин осмотрел комнаты для студентов, в том числе с ограничениями по здоровью. Гордин отметил, что на каждый блок из двух комнат приходится душ с туалетом и кухня, добавив, что условия шикарные.
 
Москва Сегодня: мегаполис для жизниМоскваСергей СобянинМихаил Гордин
 
 
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