https://ria.ru/20250416/shamarin-2011595313.html

Суд огласит приговор генералу Шамарину 17 апреля

Суд огласит приговор генералу Шамарину 17 апреля - РИА Новости, 16.04.2025

Суд огласит приговор генералу Шамарину 17 апреля

Московский гарнизонный военный суд 17 апреля огласит приговор бывшему начальнику главного управления связи - замначальника Генштаба Вооруженных сил РФ генералу... РИА Новости, 16.04.2025

2025-04-16T15:36:00+03:00

2025-04-16T15:36:00+03:00

2025-04-16T15:36:00+03:00

происшествия

россия

вадим шамарин

московский гарнизонный военный суд

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МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. Московский гарнизонный военный суд 17 апреля огласит приговор бывшему начальнику главного управления связи - замначальника Генштаба Вооруженных сил РФ генералу Вадиму Шамарину по делу о взятках на 36 миллионов рублей от завода "Телта", рассказал РИА Новости его адвокат Владимир Шелупахин. "Московский гарнизонный военный суд огласит приговор завтра в 12", - сказал собеседник агентства. В среду прошли прения сторон. Гособвинитель попросил суд назначить Шамарину 12 лет колонии строгого режима и штраф в 107 миллионов рублей, лишить звания генерал-лейтенанта и наград. Процесс проходит в закрытом режиме. В коридоре адвокатов ждали родственники и сослуживцы генерала. Сам он находится в СИЗО. Шамарин признал вину в получении взятки, рассмотрение дела проходит в особом порядке, то есть без исследования доказательств. По версии следствия, в 2019-2023 годах Минобороны России при выполнении гособоронзаказа заключены контракты с ОАО "Пермский телефонный завод "Телта" на поставку устройств связи на общую сумму более 1,4 миллиарда рублей. В указанный период Шамарин получил от должностных лиц "Телты" взятки на 36 миллионов рублей за увеличение объемов и стоимости поставляемой продукции.

https://ria.ru/20250317/ogloblin-2005408961.html

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происшествия, россия, вадим шамарин, московский гарнизонный военный суд