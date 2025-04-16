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Суд огласит приговор генералу Шамарину 17 апреля - РИА Новости, 16.04.2025
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15:36 16.04.2025
https://ria.ru/20250416/shamarin-2011595313.html
Суд огласит приговор генералу Шамарину 17 апреля
Суд огласит приговор генералу Шамарину 17 апреля - РИА Новости, 16.04.2025
Суд огласит приговор генералу Шамарину 17 апреля
Московский гарнизонный военный суд 17 апреля огласит приговор бывшему начальнику главного управления связи - замначальника Генштаба Вооруженных сил РФ генералу... РИА Новости, 16.04.2025
2025-04-16T15:36:00+03:00
2025-04-16T15:36:00+03:00
происшествия
россия
вадим шамарин
московский гарнизонный военный суд
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МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. Московский гарнизонный военный суд 17 апреля огласит приговор бывшему начальнику главного управления связи - замначальника Генштаба Вооруженных сил РФ генералу Вадиму Шамарину по делу о взятках на 36 миллионов рублей от завода "Телта", рассказал РИА Новости его адвокат Владимир Шелупахин. "Московский гарнизонный военный суд огласит приговор завтра в 12", - сказал собеседник агентства. В среду прошли прения сторон. Гособвинитель попросил суд назначить Шамарину 12 лет колонии строгого режима и штраф в 107 миллионов рублей, лишить звания генерал-лейтенанта и наград. Процесс проходит в закрытом режиме. В коридоре адвокатов ждали родственники и сослуживцы генерала. Сам он находится в СИЗО. Шамарин признал вину в получении взятки, рассмотрение дела проходит в особом порядке, то есть без исследования доказательств. По версии следствия, в 2019-2023 годах Минобороны России при выполнении гособоронзаказа заключены контракты с ОАО "Пермский телефонный завод "Телта" на поставку устройств связи на общую сумму более 1,4 миллиарда рублей. В указанный период Шамарин получил от должностных лиц "Телты" взятки на 36 миллионов рублей за увеличение объемов и стоимости поставляемой продукции.
https://ria.ru/20250317/ogloblin-2005408961.html
https://ria.ru/20250325/shamarin-2007202695.html
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происшествия, россия, вадим шамарин, московский гарнизонный военный суд
Происшествия, Россия, Вадим Шамарин, Московский гарнизонный военный суд
Суд огласит приговор генералу Шамарину 17 апреля

Суд 17 апреля огласит приговор генералу Шамарину по делу о взятках

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкВадим Шамарин
Вадим Шамарин - РИА Новости, 1920, 16.04.2025
© РИА Новости / Илья Питалев
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Вадим Шамарин. Архивное фото
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МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. Московский гарнизонный военный суд 17 апреля огласит приговор бывшему начальнику главного управления связи - замначальника Генштаба Вооруженных сил РФ генералу Вадиму Шамарину по делу о взятках на 36 миллионов рублей от завода "Телта", рассказал РИА Новости его адвокат Владимир Шелупахин.
"Московский гарнизонный военный суд огласит приговор завтра в 12", - сказал собеседник агентства.
Бывший начальник 1-го управления Главного управления связи Минобороны РФ генерал-майор Александр Оглоблин в Московском гарнизонном военном суде - РИА Новости, 1920, 17.03.2025
Суд 19 марта рассмотрит дело генерала Оглоблина
17 марта, 06:18
В среду прошли прения сторон. Гособвинитель попросил суд назначить Шамарину 12 лет колонии строгого режима и штраф в 107 миллионов рублей, лишить звания генерал-лейтенанта и наград.
Процесс проходит в закрытом режиме. В коридоре адвокатов ждали родственники и сослуживцы генерала. Сам он находится в СИЗО.
Шамарин признал вину в получении взятки, рассмотрение дела проходит в особом порядке, то есть без исследования доказательств.
По версии следствия, в 2019-2023 годах Минобороны России при выполнении гособоронзаказа заключены контракты с ОАО "Пермский телефонный завод "Телта" на поставку устройств связи на общую сумму более 1,4 миллиарда рублей. В указанный период Шамарин получил от должностных лиц "Телты" взятки на 36 миллионов рублей за увеличение объемов и стоимости поставляемой продукции.
Начальник главного управления связи ВС РФ, замглавы Генштаба Вадим Шамарин, арестованный по делу о получении взятки в Московском гарнизонном военном суде - РИА Новости, 1920, 16.04.2025
Суд закрыл процесс по делу генерала Шамарина
25 марта, 15:07
 
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