https://ria.ru/20250416/shamarin-2011580157.html

Прокурор запросил 12 лет колонии для генерала Шамарина

Прокурор запросил 12 лет колонии для генерала Шамарина - РИА Новости, 16.04.2025

Прокурор запросил 12 лет колонии для генерала Шамарина

Прокурор запросил 12 лет колонии для начальника главного управления связи — замначальника Генштаба ВС России генерала Вадима Шамарина по делу о взятках на 36... РИА Новости, 16.04.2025

2025-04-16T14:49:00+03:00

2025-04-16T14:49:00+03:00

2025-04-16T17:21:00+03:00

происшествия

россия

министерство обороны рф (минобороны рф)

вадим шамарин

взятка

коррупция

московский гарнизонный военный суд

вооруженные силы рф

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МОСКВА, 16 апр — РИА Новости. Прокурор запросил 12 лет колонии для начальника главного управления связи — замначальника Генштаба ВС России генерала Вадима Шамарина по делу о взятках на 36 миллионов рублей, сообщили РИА Новости в Московском гарнизонном военном суде."Гособвинитель в прениях сторон запросил для Шамарина 12 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима", — заявили в суде.Кроме того, прокурор призвал лишить его звания генерал-лейтенанта, наград и назначить штраф в размере 107 миллионов рублей.Процесс проходит в закрытом режиме. Генерала арестовали, он признал вину в получении взятки, рассмотрение дела проходит в особом порядке, то есть без исследования доказательств.Как рассказал РИА Новости адвокат Шамарина Владимир Шелупахин, Московский гарнизонный военный суд огласит приговор в четверг.По версии следствия, в 2019-2023 годах Минобороны России при выполнении гособоронзаказа заключило контракты с ОАО "Пермский телефонный завод "Телта" на поставку устройств связи на сумму более 1,4 миллиарда рублей. Шамарин получил от должностных лиц предприятия взятки на 36 миллионов рублей за увеличение объемов и стоимости поставляемой продукции.В основу дела легли показания бывшего начальника управления планирования связи Главного управления связи ВС России генерал-майора Александра Оглоблина. Сам он проходит обвиняемым в получении взятки в 12 миллионов рублей от представителей завода "Телта", материалы дела направили для рассмотрения в этот же суд.

https://ria.ru/20250411/popov-2010709718.html

https://ria.ru/20250217/arest-1999906927.html

https://ria.ru/20250331/ogloblin-2008521835.html

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происшествия, россия, министерство обороны рф (минобороны рф), вадим шамарин, взятка, коррупция, московский гарнизонный военный суд, вооруженные силы рф, александр оглоблин