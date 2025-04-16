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Прокурор запросил 12 лет колонии для генерала Шамарина - РИА Новости, 16.04.2025
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14:49 16.04.2025 (обновлено: 17:21 16.04.2025)
https://ria.ru/20250416/shamarin-2011580157.html
Прокурор запросил 12 лет колонии для генерала Шамарина
Прокурор запросил 12 лет колонии для генерала Шамарина - РИА Новости, 16.04.2025
Прокурор запросил 12 лет колонии для генерала Шамарина
Прокурор запросил 12 лет колонии для начальника главного управления связи — замначальника Генштаба ВС России генерала Вадима Шамарина по делу о взятках на 36... РИА Новости, 16.04.2025
2025-04-16T14:49:00+03:00
2025-04-16T17:21:00+03:00
происшествия
россия
министерство обороны рф (минобороны рф)
вадим шамарин
взятка
коррупция
московский гарнизонный военный суд
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 16 апр — РИА Новости. Прокурор запросил 12 лет колонии для начальника главного управления связи — замначальника Генштаба ВС России генерала Вадима Шамарина по делу о взятках на 36 миллионов рублей, сообщили РИА Новости в Московском гарнизонном военном суде."Гособвинитель в прениях сторон запросил для Шамарина 12 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима", — заявили в суде.Кроме того, прокурор призвал лишить его звания генерал-лейтенанта, наград и назначить штраф в размере 107 миллионов рублей.Процесс проходит в закрытом режиме. Генерала арестовали, он признал вину в получении взятки, рассмотрение дела проходит в особом порядке, то есть без исследования доказательств.Как рассказал РИА Новости адвокат Шамарина Владимир Шелупахин, Московский гарнизонный военный суд огласит приговор в четверг.По версии следствия, в 2019-2023 годах Минобороны России при выполнении гособоронзаказа заключило контракты с ОАО "Пермский телефонный завод "Телта" на поставку устройств связи на сумму более 1,4 миллиарда рублей. Шамарин получил от должностных лиц предприятия взятки на 36 миллионов рублей за увеличение объемов и стоимости поставляемой продукции.В основу дела легли показания бывшего начальника управления планирования связи Главного управления связи ВС России генерал-майора Александра Оглоблина. Сам он проходит обвиняемым в получении взятки в 12 миллионов рублей от представителей завода "Телта", материалы дела направили для рассмотрения в этот же суд.
https://ria.ru/20250411/popov-2010709718.html
https://ria.ru/20250217/arest-1999906927.html
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происшествия, россия, министерство обороны рф (минобороны рф), вадим шамарин, взятка, коррупция, московский гарнизонный военный суд, вооруженные силы рф, александр оглоблин
Происшествия, Россия, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Вадим Шамарин, Взятка, Коррупция, Московский гарнизонный военный суд, Вооруженные силы РФ, Александр Оглоблин
Прокурор запросил 12 лет колонии для генерала Шамарина

Прокурор запросил 12 лет колонии для генерала Шамарина по делу о взятках

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкВадим Шамарин
Вадим Шамарин - РИА Новости, 1920, 16.04.2025
© РИА Новости / Илья Питалев
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Вадим Шамарин. Архивное фото
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МОСКВА, 16 апр — РИА Новости. Прокурор запросил 12 лет колонии для начальника главного управления связи — замначальника Генштаба ВС России генерала Вадима Шамарина по делу о взятках на 36 миллионов рублей, сообщили РИА Новости в Московском гарнизонном военном суде.
"Гособвинитель в прениях сторон запросил для Шамарина 12 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима", — заявили в суде.
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11 апреля, 13:41
Кроме того, прокурор призвал лишить его звания генерал-лейтенанта, наград и назначить штраф в размере 107 миллионов рублей.
Процесс проходит в закрытом режиме. Генерала арестовали, он признал вину в получении взятки, рассмотрение дела проходит в особом порядке, то есть без исследования доказательств.
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Генерал-майора Росгвардии арестовали по делу о взятке
17 февраля, 18:53
Как рассказал РИА Новости адвокат Шамарина Владимир Шелупахин, Московский гарнизонный военный суд огласит приговор в четверг.
По версии следствия, в 2019-2023 годах Минобороны России при выполнении гособоронзаказа заключило контракты с ОАО "Пермский телефонный завод "Телта" на поставку устройств связи на сумму более 1,4 миллиарда рублей. Шамарин получил от должностных лиц предприятия взятки на 36 миллионов рублей за увеличение объемов и стоимости поставляемой продукции.
В основу дела легли показания бывшего начальника управления планирования связи Главного управления связи ВС России генерал-майора Александра Оглоблина. Сам он проходит обвиняемым в получении взятки в 12 миллионов рублей от представителей завода "Телта", материалы дела направили для рассмотрения в этот же суд.
Бывший начальник управления планирования связи главного управления связи ВС РФ Александр Оглоблин - РИА Новости, 1920, 31.03.2025
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31 марта, 23:26
 
ПроисшествияРоссияМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Вадим ШамаринВзяткаКоррупцияМосковский гарнизонный военный судВооруженные силы РФАлександр Оглоблин
 
 
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