Прокурор запросил 12 лет колонии для генерала Шамарина
Прокурор запросил 12 лет колонии для генерала Шамарина по делу о взятках
Вадим Шамарин. Архивное фото
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МОСКВА, 16 апр — РИА Новости. Прокурор запросил 12 лет колонии для начальника главного управления связи — замначальника Генштаба ВС России генерала Вадима Шамарина по делу о взятках на 36 миллионов рублей, сообщили РИА Новости в Московском гарнизонном военном суде.
"Гособвинитель в прениях сторон запросил для Шамарина 12 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима", — заявили в суде.
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Кроме того, прокурор призвал лишить его звания генерал-лейтенанта, наград и назначить штраф в размере 107 миллионов рублей.
Процесс проходит в закрытом режиме. Генерала арестовали, он признал вину в получении взятки, рассмотрение дела проходит в особом порядке, то есть без исследования доказательств.
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Как рассказал РИА Новости адвокат Шамарина Владимир Шелупахин, Московский гарнизонный военный суд огласит приговор в четверг.
По версии следствия, в 2019-2023 годах Минобороны России при выполнении гособоронзаказа заключило контракты с ОАО "Пермский телефонный завод "Телта" на поставку устройств связи на сумму более 1,4 миллиарда рублей. Шамарин получил от должностных лиц предприятия взятки на 36 миллионов рублей за увеличение объемов и стоимости поставляемой продукции.
В основу дела легли показания бывшего начальника управления планирования связи Главного управления связи ВС России генерал-майора Александра Оглоблина. Сам он проходит обвиняемым в получении взятки в 12 миллионов рублей от представителей завода "Телта", материалы дела направили для рассмотрения в этот же суд.
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