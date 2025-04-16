https://ria.ru/20250416/rets-2011550635.html
РЭЦ: единый каталог услуг на платформе "Мой экспорт" за год вырос на 75%
РЭЦ: единый каталог услуг на платформе "Мой экспорт" за год вырос на 75% - РИА Новости, 16.04.2025
РЭЦ: единый каталог услуг на платформе "Мой экспорт" за год вырос на 75%
Единый каталог услуг (ЕКУ) на государственной цифровой платформе "Мой экспорт" Российского экспортного центра (Группа ВЭБ) за первый год работы увеличил число... РИА Новости, 16.04.2025
2025-04-16T12:43:00+03:00
2025-04-16T12:43:00+03:00
2025-04-16T12:43:00+03:00
экономика
российский экспортный центр (рэц)
россия
москва
санкт-петербург
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МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. Единый каталог услуг (ЕКУ) на государственной цифровой платформе "Мой экспорт" Российского экспортного центра (Группа ВЭБ) за первый год работы увеличил число доступных услуг и мер поддержки на 75% - теперь их свыше 650, сообщает центр."Только за март 2025 года к ЕКУ обратилось более 18,5 тысячи пользователей, что на 30% больше количества посетителей предыдущего каталога в марте 2024 года. Наиболее востребован новый каталог среди пользователей из Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Новосибирска и Владивостока", - говорится в сообщении.РЭЦ напомнил, что презентация ЕКУ состоялась в рамках деловой сессии "Как цифровизация меняет экспорт" на международной выставке-форуме "Россия" на ВДНХ. Тогда он содержал порядка 370 услуг и мер поддержки.За первый год работы ЕКУ стал незаменимым ресурсом для российских экспортеров, предлагая меры поддержки от 115 федеральных и региональных органов власти, институтов развития, финансовых организаций и более 650 коммерческих компаний.Доступ к ЕКУ открыт всем пользователям без необходимости регистрации. Одним из ключевых преимуществ каталога является возможность предоставления персонализированного набора услуг для пользователей в авторизованной зоне, что помогает экспортерам уменьшить время поиска необходимых услуг и мер поддержки. Расширенная система фильтрации позволяет находить наиболее подходящие решения с учетом региона, отрасли и других параметров. Для авторизованных пользователей фильтры настраиваются автоматически.Единый каталог услуг на платформе "Мой экспорт" является не просто каталогом услуг, а эффективным инструментом, который помогает российским компаниям находить актуальную информацию, получать поддержку и разрабатывать успешные стратегии для выхода на международные рынки. Это способствует расширению географии экспорта и установлению партнерских отношений с другими странами, подчеркнули в РЭЦ.
https://ria.ru/20250416/prodvizhenie-2011516887.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, российский экспортный центр (рэц), россия, москва, санкт-петербург, екатеринбург
Экономика, Российский экспортный центр (РЭЦ), Россия, Москва, Санкт-Петербург, Екатеринбург
РЭЦ: единый каталог услуг на платформе "Мой экспорт" за год вырос на 75%
РЭЦ: ЕКУ на платформе "Мой экспорт" за первый год работы вырос на 75%
МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. Единый каталог услуг (ЕКУ) на государственной цифровой платформе "Мой экспорт" Российского экспортного центра (Группа ВЭБ) за первый год работы увеличил число доступных услуг и мер поддержки на 75% - теперь их свыше 650, сообщает центр.
"Только за март 2025 года к ЕКУ обратилось более 18,5 тысячи пользователей, что на 30% больше количества посетителей предыдущего каталога в марте 2024 года. Наиболее востребован новый каталог среди пользователей из Москвы
, Санкт-Петербурга
, Екатеринбурга
, Новосибирска
и Владивостока", - говорится в сообщении.
РЭЦ напомнил, что презентация ЕКУ состоялась в рамках деловой сессии "Как цифровизация меняет экспорт" на международной выставке-форуме "Россия" на ВДНХ. Тогда он содержал порядка 370 услуг и мер поддержки.
За первый год работы ЕКУ стал незаменимым ресурсом для российских экспортеров, предлагая меры поддержки от 115 федеральных и региональных органов власти, институтов развития, финансовых организаций и более 650 коммерческих компаний.
Доступ к ЕКУ открыт всем пользователям без необходимости регистрации. Одним из ключевых преимуществ каталога является возможность предоставления персонализированного набора услуг для пользователей в авторизованной зоне, что помогает экспортерам уменьшить время поиска необходимых услуг и мер поддержки. Расширенная система фильтрации позволяет находить наиболее подходящие решения с учетом региона, отрасли и других параметров. Для авторизованных пользователей фильтры настраиваются автоматически.
Единый каталог услуг на платформе "Мой экспорт" является не просто каталогом услуг, а эффективным инструментом, который помогает российским компаниям находить актуальную информацию, получать поддержку и разрабатывать успешные стратегии для выхода на международные рынки. Это способствует расширению географии экспорта и установлению партнерских отношений с другими странами, подчеркнули в РЭЦ.