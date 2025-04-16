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В Кремле оценили перспективы освобождения Харкина из плена в Газе

В Кремле оценили перспективы освобождения Харкина из плена в Газе - РИА Новости, 16.04.2025

В Кремле оценили перспективы освобождения Харкина из плена в Газе

Перспектива реализации второго этапа соглашения об обмене удерживаемыми лицами, заключенного между Израилем и палестинским движением ХАМАС, в рамках которого... РИА Новости, 16.04.2025

2025-04-16T23:44:00+03:00

2025-04-16T23:44:00+03:00

2025-04-16T23:44:00+03:00

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МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. Перспектива реализации второго этапа соглашения об обмене удерживаемыми лицами, заключенного между Израилем и палестинским движением ХАМАС, в рамках которого должен быть освобожден уроженец Донбасса Максим Харкин, пока "не просматривается", следует из материалов Кремля ко встрече президента РФ Владимира Путина с освобожденной из плена в секторе Газа семьей россиянина Александра Труфанова. Путин в среду встретился в Кремле с освобожденными из плена в Газе гражданином Израиля и России Александром Труфановым, его матерью и невестой. По официальным данным Израиля, в секторе Газа до сих пор удерживаются 59 заложников. Больше половины из них считаются погибшими. Известно, что среди оставшихся в анклаве заложников есть и уроженец Донбасса Максим Харкин. "Из числа наших соотечественников в плену остается уроженец Донбасса Максим Харкин (репатриировался в Израиль в 2005 году, российского гражданства не имеет). С хамасовцами было достигнуто понимание о его первоочередном освобождении на втором этапе осуществления соглашения о прекращении огня и обмене удерживаемыми лицами, заключенного между Израилем и ХАМАС в январе 2025 года. Однако перспектива реализации этой договоренности на сегодняшний день не просматривается", - говорится в справочных материалах. Замглавы политбюро ХАМАС Муса Абу Марзук ранее заявил в интервью РИА Новости, что Харкин по их классификации является военнопленным. По этой причине он не был включен в список освобождаемых заложников в ходе первого этапа соглашения между Израилем и ХАМАС, который реализовывался с середины января по конец февраля. В феврале официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Москва продолжит добиваться скорейшего возвращения из сектора Газа уроженца Донбасса Максима Харкина. В ночь на 18 марта Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) возобновила удары по Газе. Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что атаки продолжились в связи с отказом ХАМАС принять американский план продления режима прекращения огня и освобождения заложников. Официально перемирие между Израилем и палестинским движением ХАМАС закончилось 1 марта, однако боевые действия не возобновлялись из-за попыток посредников привлечь стороны к продолжению переговоров об урегулировании в секторе Газа. Тем не менее Израиль прекратил поставки электричества на опреснительную установку в секторе и закрыл въезд для грузовиков с гуманитарной помощью.

https://ria.ru/20250124/bogdanov-1995394406.html

https://ria.ru/20250215/kreml-1999584712.html

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в мире, израиль, россия, москва, владимир путин, муса абу марзук, мария захарова, хамас