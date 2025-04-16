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Путин утвердил состав набсовета Национального центра исторической памяти - РИА Новости, 16.04.2025
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22:54 16.04.2025
https://ria.ru/20250416/putin-2011699310.html
Путин утвердил состав набсовета Национального центра исторической памяти
Путин утвердил состав набсовета Национального центра исторической памяти - РИА Новости, 16.04.2025
Путин утвердил состав набсовета Национального центра исторической памяти
Помощник президента РФ Владимир Мединский, министр культуры РФ Ольга Любимова, глава Минобрнауки Валерий Фальков вошли в состав наблюдательного совета... РИА Новости, 16.04.2025
2025-04-16T22:54:00+03:00
2025-04-16T22:54:00+03:00
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МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. Помощник президента РФ Владимир Мединский, министр культуры РФ Ольга Любимова, глава Минобрнауки Валерий Фальков вошли в состав наблюдательного совета Национального центра исторической памяти при президенте РФ, соответствующий документ подписал глава государства Владимир Путин. Председателем набсовета Путин назначил первого заместителя руководителя администрации президента РФ Сергея Кириенко. "Назначить членами наблюдательного совета... следующих лиц:... Мединский В.Р. - помощник президента РФ (заместитель председателя наблюдательного совета, секретарь наблюдательного совета)... Кравцов С.С. - министр просвещения РФ... Любимова О.Б. - министр культуры РФ... Фальков В.Н. - министр науки и высшего образования РФ", - говорится в документе, опубликованном на официальном портале правовых актов. Также в качестве председателя Ассоциации "Российское историческое общество" в набсовет вошел глава Службы внешней разведки Сергей Нарышкин (по согласованию). Кроме того, членами совета стали руководитель Росмолодежи Григорий Гуров, руководитель Наццентра исторической памяти Елена Малышева, президент Фонда изучения исторической перспективы Наталья Нарочницкая, гендиректор Музея Победы Александр Школьник и другие.
https://ria.ru/20250404/kenigsberg-2009413630.html
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россия, владимир путин, владимир мединский, ольга любимова, сергей нарышкин, елена малышева, сергей кириенко, валерий фальков
Россия, Владимир Путин, Владимир Мединский, Ольга Любимова, Сергей Нарышкин, Елена Малышева, Сергей Кириенко, Валерий Фальков
Путин утвердил состав набсовета Национального центра исторической памяти

В состав набсовета центра исторической памяти вошли Мединский, Любимова, Фальков

© РИА Новости / Евгений Паулин | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 16.04.2025
© РИА Новости / Евгений Паулин
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МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. Помощник президента РФ Владимир Мединский, министр культуры РФ Ольга Любимова, глава Минобрнауки Валерий Фальков вошли в состав наблюдательного совета Национального центра исторической памяти при президенте РФ, соответствующий документ подписал глава государства Владимир Путин.
Председателем набсовета Путин назначил первого заместителя руководителя администрации президента РФ Сергея Кириенко.
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"Назначить членами наблюдательного совета... следующих лиц:... Мединский В.Р. - помощник президента РФ (заместитель председателя наблюдательного совета, секретарь наблюдательного совета)... Кравцов С.С. - министр просвещения РФ... Любимова О.Б. - министр культуры РФ... Фальков В.Н. - министр науки и высшего образования РФ", - говорится в документе, опубликованном на официальном портале правовых актов.
Также в качестве председателя Ассоциации "Российское историческое общество" в набсовет вошел глава Службы внешней разведки Сергей Нарышкин (по согласованию).
Кроме того, членами совета стали руководитель Росмолодежи Григорий Гуров, руководитель Наццентра исторической памяти Елена Малышева, президент Фонда изучения исторической перспективы Наталья Нарочницкая, гендиректор Музея Победы Александр Школьник и другие.
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