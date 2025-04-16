https://ria.ru/20250416/putin-2011699310.html

Путин утвердил состав набсовета Национального центра исторической памяти

Путин утвердил состав набсовета Национального центра исторической памяти - РИА Новости, 16.04.2025

Путин утвердил состав набсовета Национального центра исторической памяти

Помощник президента РФ Владимир Мединский, министр культуры РФ Ольга Любимова, глава Минобрнауки Валерий Фальков вошли в состав наблюдательного совета... РИА Новости, 16.04.2025

2025-04-16T22:54:00+03:00

2025-04-16T22:54:00+03:00

2025-04-16T22:54:00+03:00

россия

владимир путин

владимир мединский

ольга любимова

сергей нарышкин

елена малышева

сергей кириенко

валерий фальков

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/15/1917186345_0:0:3042:1711_1920x0_80_0_0_95b15540e1ca89aae25d05c7e90b909f.jpg

МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. Помощник президента РФ Владимир Мединский, министр культуры РФ Ольга Любимова, глава Минобрнауки Валерий Фальков вошли в состав наблюдательного совета Национального центра исторической памяти при президенте РФ, соответствующий документ подписал глава государства Владимир Путин. Председателем набсовета Путин назначил первого заместителя руководителя администрации президента РФ Сергея Кириенко. "Назначить членами наблюдательного совета... следующих лиц:... Мединский В.Р. - помощник президента РФ (заместитель председателя наблюдательного совета, секретарь наблюдательного совета)... Кравцов С.С. - министр просвещения РФ... Любимова О.Б. - министр культуры РФ... Фальков В.Н. - министр науки и высшего образования РФ", - говорится в документе, опубликованном на официальном портале правовых актов. Также в качестве председателя Ассоциации "Российское историческое общество" в набсовет вошел глава Службы внешней разведки Сергей Нарышкин (по согласованию). Кроме того, членами совета стали руководитель Росмолодежи Григорий Гуров, руководитель Наццентра исторической памяти Елена Малышева, президент Фонда изучения исторической перспективы Наталья Нарочницкая, гендиректор Музея Победы Александр Школьник и другие.

https://ria.ru/20250404/kenigsberg-2009413630.html

https://ria.ru/20250407/lavrov-2009771643.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, владимир путин, владимир мединский, ольга любимова, сергей нарышкин, елена малышева, сергей кириенко, валерий фальков