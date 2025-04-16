https://ria.ru/20250416/putin-2011696796.html

Путин и Уиткофф не обсуждали Иран на встрече в Петербурге, заявил Песков

Путин и Уиткофф не обсуждали Иран на встрече в Петербурге, заявил Песков - РИА Новости, 16.04.2025

Путин и Уиткофф не обсуждали Иран на встрече в Петербурге, заявил Песков

Президент России Владимир Путин и спецпосланник президента США по Ближнему Востоку Стив Уиткофф не обсуждали Иран в ходе недавней встречи в Санкт-Петербурге,... РИА Новости, 16.04.2025

2025-04-16T22:30:00+03:00

2025-04-16T22:30:00+03:00

2025-04-16T22:58:00+03:00

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ТЕГЕРАН, 16 апр – РИА Новости. Президент России Владимир Путин и спецпосланник президента США по Ближнему Востоку Стив Уиткофф не обсуждали Иран в ходе недавней встречи в Санкт-Петербурге, переговоры в основном были посвящены урегулированию украинского конфликта, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков иранскому госагентству IRNA.Встреча Путина и Уиткоффа состоялась 11 апреля в Санкт-Петербурге. Позже Уиткофф в интервью Fox News заявил, что Россия и США находятся на пороге чего-то важного. По его словам, близится сделка с Москвой, а стороны, наконец, пришли к пониманию."Иран не стоял на повестке дня в переговорах Путина и Уиткоффа... Эти переговоры главным образом были посвящены урегулированию украинского конфликта и состоянию российско-американских отношений", - сказал Песков.Заявление пресс-секретаря российского президента прозвучало в преддверии проведения второго раунда ирано-американских переговоров. Ранее глава МИД Нидерландов Каспар Велдкамп сообщал, что второй раунд переговоров двух стран будет проведен в Риме. Эту информацию подтверждал и глава МИД Ирана Аббас Аракчи. В понедельник официальный представитель МИД исламской республики Исмаил Багаи заявил, что второй раунд переговоров Иран и США пройдет в Омане 19 апреля.В оманской столице 12 апреля состоялись непрямые переговоры спецпосланника президента США по Ближнему Востоку Стива Уиткоффа и главы МИД Ирана Аббаса Аракчи. По словам спецпосланника американского лидера, они прошли позитивно и конструктивно. Аракчи также назвал атмосферу этих переговоров конструктивной и спокойной, поблагодарил главу МИД Омана Бадра аль-Бусаиди за его усилия в обмене мнениями между иранской и американской делегациями и объявил, что второй раунд переговоров между исламской республикой и Соединенными Штатами состоится 19 апреля.Президент США Дональд Трамп в начале марта направил письмо верховному лидеру Ирана Али Хаменеи, в котором сообщил, что предпочел бы заключить с властями в Тегеране сделку по вопросу иранской ядерной программы, пригрозив в противном случае военным ответом. По словам президента исламской республики Масуда Пезешкиана, руководство в Тегеране в ответном письме отказало США в прямых переговорах по вопросу ядерной программы, окно для переговоров открыто только при посредничестве третьих стран.В 2015 году Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция и Иран заключили ядерную сделку (Совместный всеобъемлющий план действий, СВПД) которая предполагала снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана. США в предыдущий президентский срок Трампа в мае 2018 года вышли из СВПД и восстановили санкции против Тегерана. В ответ Иран заявил о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения, отказавшись, в частности, от ограничений в ядерных исследованиях и уровне обогащения урана.

https://ria.ru/20250415/uitkoff-2011278652.html

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