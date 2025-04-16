Путин и Уиткофф не обсуждали Иран на встрече в Петербурге, заявил Песков
Песков: Путин и Уиткофф не обсуждали Иран на встрече в Санкт-Петербурге
© РИА Новости | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и спецпосланник президента США по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф
Президент РФ Владимир Путин и спецпосланник президента США по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф
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ТЕГЕРАН, 16 апр – РИА Новости. Президент России Владимир Путин и спецпосланник президента США по Ближнему Востоку Стив Уиткофф не обсуждали Иран в ходе недавней встречи в Санкт-Петербурге, переговоры в основном были посвящены урегулированию украинского конфликта, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков иранскому госагентству IRNA.
"Иран не стоял на повестке дня в переговорах Путина и Уиткоффа... Эти переговоры главным образом были посвящены урегулированию украинского конфликта и состоянию российско-американских отношений", - сказал Песков.
Заявление пресс-секретаря российского президента прозвучало в преддверии проведения второго раунда ирано-американских переговоров. Ранее глава МИД Нидерландов Каспар Велдкамп сообщал, что второй раунд переговоров двух стран будет проведен в Риме. Эту информацию подтверждал и глава МИД Ирана Аббас Аракчи. В понедельник официальный представитель МИД исламской республики Исмаил Багаи заявил, что второй раунд переговоров Иран и США пройдет в Омане 19 апреля.
В оманской столице 12 апреля состоялись непрямые переговоры спецпосланника президента США по Ближнему Востоку Стива Уиткоффа и главы МИД Ирана Аббаса Аракчи. По словам спецпосланника американского лидера, они прошли позитивно и конструктивно. Аракчи также назвал атмосферу этих переговоров конструктивной и спокойной, поблагодарил главу МИД Омана Бадра аль-Бусаиди за его усилия в обмене мнениями между иранской и американской делегациями и объявил, что второй раунд переговоров между исламской республикой и Соединенными Штатами состоится 19 апреля.
Президент США Дональд Трамп в начале марта направил письмо верховному лидеру Ирана Али Хаменеи, в котором сообщил, что предпочел бы заключить с властями в Тегеране сделку по вопросу иранской ядерной программы, пригрозив в противном случае военным ответом. По словам президента исламской республики Масуда Пезешкиана, руководство в Тегеране в ответном письме отказало США в прямых переговорах по вопросу ядерной программы, окно для переговоров открыто только при посредничестве третьих стран.
В 2015 году Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция и Иран заключили ядерную сделку (Совместный всеобъемлющий план действий, СВПД) которая предполагала снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана. США в предыдущий президентский срок Трампа в мае 2018 года вышли из СВПД и восстановили санкции против Тегерана. В ответ Иран заявил о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения, отказавшись, в частности, от ограничений в ядерных исследованиях и уровне обогащения урана.
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