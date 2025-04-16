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Путин поблагодарил работников космической отрасли за труд - РИА Новости, 16.04.2025
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21:27 16.04.2025
https://ria.ru/20250416/putin-2011690124.html
Путин поблагодарил работников космической отрасли за труд
Путин поблагодарил работников космической отрасли за труд - РИА Новости, 16.04.2025
Путин поблагодарил работников космической отрасли за труд
Президент России Владимир Путин поблагодарил за труд всех работников государственных предприятий космической отрасли, частных космических компаний, научных... РИА Новости, 16.04.2025
2025-04-16T21:27:00+03:00
2025-04-16T21:27:00+03:00
космос - риа наука
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владимир путин
мгту имени баумана
день космонавтики
общество
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МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поблагодарил за труд всех работников государственных предприятий космической отрасли, частных космических компаний, научных организаций и вузов. "Хотел бы ещё раз поздравить с прошедшим праздником, с Днём космонавтики и ветеранов отрасли, и космонавтов, и военнослужащих военно-космических сил России. Поблагодарить за труд всех работников государственных предприятий, частных космических компаний, у нас такие тоже, слава Богу, появились, научные организации, сотрудников научных организаций и вузов, и, конечно, коллектив легендарной "Бауманки", где проходят наши совещания", - сказал Путин в ходе совещания по космической отрасли. Он отметил, что среди выпускников МГТУ имени Баумана есть множество прославленных космонавтов, выдающихся учёных и конструкторов.
https://ria.ru/20250416/putin-2011677849.html
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космос - риа наука, россия, владимир путин, мгту имени баумана, день космонавтики, общество
Космос - РИА Наука, Россия, Владимир Путин, МГТУ имени Баумана, День космонавтики, Общество
Путин поблагодарил работников космической отрасли за труд

Путин поблагодарил за труд всех, кто связан с космической отраслью

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин на площадке МГТУ имени Баумана проводит совещание по вопросам развития космической деятельности
Президент России Владимир Путин на площадке МГТУ имени Баумана проводит совещание по вопросам развития космической деятельности - РИА Новости, 1920, 16.04.2025
© РИА Новости / POOL
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Президент России Владимир Путин на площадке МГТУ имени Баумана проводит совещание по вопросам развития космической деятельности
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МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поблагодарил за труд всех работников государственных предприятий космической отрасли, частных космических компаний, научных организаций и вузов.
"Хотел бы ещё раз поздравить с прошедшим праздником, с Днём космонавтики и ветеранов отрасли, и космонавтов, и военнослужащих военно-космических сил России. Поблагодарить за труд всех работников государственных предприятий, частных космических компаний, у нас такие тоже, слава Богу, появились, научные организации, сотрудников научных организаций и вузов, и, конечно, коллектив легендарной "Бауманки", где проходят наши совещания", - сказал Путин в ходе совещания по космической отрасли.
Он отметил, что среди выпускников МГТУ имени Баумана есть множество прославленных космонавтов, выдающихся учёных и конструкторов.
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