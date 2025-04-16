https://ria.ru/20250416/putin-2011690124.html

Путин поблагодарил работников космической отрасли за труд

Путин поблагодарил работников космической отрасли за труд - РИА Новости, 16.04.2025

Путин поблагодарил работников космической отрасли за труд

Президент России Владимир Путин поблагодарил за труд всех работников государственных предприятий космической отрасли, частных космических компаний, научных... РИА Новости, 16.04.2025

2025-04-16T21:27:00+03:00

2025-04-16T21:27:00+03:00

2025-04-16T21:27:00+03:00

космос - риа наука

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мгту имени баумана

день космонавтики

общество

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МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поблагодарил за труд всех работников государственных предприятий космической отрасли, частных космических компаний, научных организаций и вузов. "Хотел бы ещё раз поздравить с прошедшим праздником, с Днём космонавтики и ветеранов отрасли, и космонавтов, и военнослужащих военно-космических сил России. Поблагодарить за труд всех работников государственных предприятий, частных космических компаний, у нас такие тоже, слава Богу, появились, научные организации, сотрудников научных организаций и вузов, и, конечно, коллектив легендарной "Бауманки", где проходят наши совещания", - сказал Путин в ходе совещания по космической отрасли. Он отметил, что среди выпускников МГТУ имени Баумана есть множество прославленных космонавтов, выдающихся учёных и конструкторов.

https://ria.ru/20250416/putin-2011677849.html

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космос - риа наука, россия, владимир путин, мгту имени баумана, день космонавтики, общество