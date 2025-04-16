https://ria.ru/20250416/putin-2011689586.html

Путин призвал поддержать технологии снижения стоимости запусков в космос

Путин призвал поддержать технологии снижения стоимости запусков в космос - РИА Новости, 16.04.2025

Путин призвал поддержать технологии снижения стоимости запусков в космос

Президент РФ Владимир Путин на совещании по вопросам развития космической деятельности высказался о необходимости поддержать технологии, нацеленные на... РИА Новости, 16.04.2025

2025-04-16T21:25:00+03:00

2025-04-16T21:25:00+03:00

2025-04-16T21:25:00+03:00

космос - риа наука

россия

владимир путин

экономика

мгту имени баумана

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/10/2011673035_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_db2ec52094360b4cc86f6707cee84c61.jpg

МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин на совещании по вопросам развития космической деятельности высказался о необходимости поддержать технологии, нацеленные на существенное снижение стоимости космических запусков. Глава государства на совещании поручил обеспечить поддержку отечественных вузов, научных организаций, конструкторских бюро и частных компаний, которые работают над платформенными решениями для многоспутниковых группировок. "Речь идет в том числе о создании методов математического моделирования и обработки данных, приборной и компонентной базы, оптического оборудования, а также технологий, нацеленных на существенное снижение стоимости космических запусков", - сказал Путин.

https://ria.ru/20250416/putin-2011659444.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

космос - риа наука, россия, владимир путин, экономика, мгту имени баумана