https://ria.ru/20250416/putin-2011689586.html
Путин призвал поддержать технологии снижения стоимости запусков в космос
Путин призвал поддержать технологии снижения стоимости запусков в космос - РИА Новости, 16.04.2025
Путин призвал поддержать технологии снижения стоимости запусков в космос
Президент РФ Владимир Путин на совещании по вопросам развития космической деятельности высказался о необходимости поддержать технологии, нацеленные на... РИА Новости, 16.04.2025
2025-04-16T21:25:00+03:00
2025-04-16T21:25:00+03:00
2025-04-16T21:25:00+03:00
космос - риа наука
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МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин на совещании по вопросам развития космической деятельности высказался о необходимости поддержать технологии, нацеленные на существенное снижение стоимости космических запусков. Глава государства на совещании поручил обеспечить поддержку отечественных вузов, научных организаций, конструкторских бюро и частных компаний, которые работают над платформенными решениями для многоспутниковых группировок. "Речь идет в том числе о создании методов математического моделирования и обработки данных, приборной и компонентной базы, оптического оборудования, а также технологий, нацеленных на существенное снижение стоимости космических запусков", - сказал Путин.
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космос - риа наука, россия, владимир путин, экономика, мгту имени баумана
Космос - РИА Наука, Россия, Владимир Путин, Экономика, МГТУ имени Баумана
Путин призвал поддержать технологии снижения стоимости запусков в космос
Путин призвал обеспечить поддержку технологий удешевления запусков в космос