https://ria.ru/20250416/putin-2011688265.html

Путин поручил правительству и "Роскосмосу" отработать предложения студентов

Путин поручил правительству и "Роскосмосу" отработать предложения студентов - РИА Новости, 16.04.2025

Путин поручил правительству и "Роскосмосу" отработать предложения студентов

Президент РФ Владимир Путин поручил кабмину и "Роскосмосу" отработать предложения по развитию космической отрасли, прозвучавшие от студентов МГТУ имени Баумана. РИА Новости, 16.04.2025

2025-04-16T21:09:00+03:00

2025-04-16T21:09:00+03:00

2025-04-16T21:09:00+03:00

космос - риа наука

россия

владимир путин

роскосмос

мгту имени баумана

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МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поручил кабмину и "Роскосмосу" отработать предложения по развитию космической отрасли, прозвучавшие от студентов МГТУ имени Баумана. "Я прошу правительство и "Роскосмос" самым внимательным образом отработать прозвучавшие в ходе беседы предложения. У ребят много хороших идей, они понимают задачи, перед которыми отрасль стоит", - сказал Путин в ходе совещания по развитию космической деятельности.

https://ria.ru/20250416/putin-2011652549.html

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космос - риа наука, россия, владимир путин, роскосмос, мгту имени баумана