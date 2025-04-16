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Путин поручил правительству и "Роскосмосу" отработать предложения студентов
Путин поручил правительству и "Роскосмосу" отработать предложения студентов - РИА Новости, 16.04.2025
Путин поручил правительству и "Роскосмосу" отработать предложения студентов
Президент РФ Владимир Путин поручил кабмину и "Роскосмосу" отработать предложения по развитию космической отрасли, прозвучавшие от студентов МГТУ имени Баумана. РИА Новости, 16.04.2025
2025-04-16T21:09:00+03:00
2025-04-16T21:09:00+03:00
2025-04-16T21:09:00+03:00
космос - риа наука
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МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поручил кабмину и "Роскосмосу" отработать предложения по развитию космической отрасли, прозвучавшие от студентов МГТУ имени Баумана. "Я прошу правительство и "Роскосмос" самым внимательным образом отработать прозвучавшие в ходе беседы предложения. У ребят много хороших идей, они понимают задачи, перед которыми отрасль стоит", - сказал Путин в ходе совещания по развитию космической деятельности.
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космос - риа наука, россия, владимир путин, роскосмос, мгту имени баумана
Космос - РИА Наука, Россия, Владимир Путин, Роскосмос, МГТУ имени Баумана
Путин поручил правительству и "Роскосмосу" отработать предложения студентов
Путин поручил отработать предложения студентов по развитию космической отрасли