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Нацпроект по космосу должен форсировать создание системы БПЛА, заявил Путин
Нацпроект по космосу должен форсировать создание системы БПЛА, заявил Путин - РИА Новости, 16.04.2025
Нацпроект по космосу должен форсировать создание системы БПЛА, заявил Путин
Реализация нацпроекта в сфере космической отрасли должна способствовать, в том числе, развертыванию системы беспилотников в РФ, заявил президент России Владимир РИА Новости, 16.04.2025
2025-04-16T20:54:00+03:00
2025-04-16T20:54:00+03:00
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МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. Реализация нацпроекта в сфере космической отрасли должна способствовать, в том числе, развертыванию системы беспилотников в РФ, заявил президент России Владимир Путин. "В целом, космический нацпроект призван стать одним из сквозных, интегральных для всех национальных проектов технологического лидерства, ускорять практическую реализацию многих принципиально новых технических решений, в том числе передачу информации с применением квантовых, фотонных технологий, двигать развитие в нашей стране робототехники, передовых материалов, микроэлектроники, био- и медицинских технологий, форсировать создание и развертывание беспилотных систем", - сказал Путин в ходе совещания по космической отрасли.В поздравлении президента работникам и ветеранам ракетно-космической отрасли по случаю Дня космонавтики 12 апреля Путин отмечал, что ракетно-космическая отрасль РФ должна стать одним из локомотивов роста национальной экономики и обеспечения технологического суверенитета. По его словам, России необходимо постоянно двигаться вперед в космической сфере, работать над перспективными пилотируемыми кораблями и ракетоносителями, внедрять современную компонентную базу, новые материалы.
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россия, владимир путин, космос - риа наука, нацпроекты, мгту имени баумана
Россия, Владимир Путин, Космос - РИА Наука, Нацпроекты, МГТУ имени Баумана
Нацпроект по космосу должен форсировать создание системы БПЛА, заявил Путин
Путин: нацпроект по космосу должен способствовать развертыванию системы БПЛА