https://ria.ru/20250416/putin-2011685133.html

Нацпроект по космосу должен форсировать создание системы БПЛА, заявил Путин

Нацпроект по космосу должен форсировать создание системы БПЛА, заявил Путин - РИА Новости, 16.04.2025

Нацпроект по космосу должен форсировать создание системы БПЛА, заявил Путин

Реализация нацпроекта в сфере космической отрасли должна способствовать, в том числе, развертыванию системы беспилотников в РФ, заявил президент России Владимир РИА Новости, 16.04.2025

2025-04-16T20:54:00+03:00

2025-04-16T20:54:00+03:00

2025-04-16T21:20:00+03:00

россия

владимир путин

космос - риа наука

нацпроекты

мгту имени баумана

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/10/2011653882_0:0:3070:1728_1920x0_80_0_0_56bdc9e7b2f5357153c9c15829f1802b.jpg

МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. Реализация нацпроекта в сфере космической отрасли должна способствовать, в том числе, развертыванию системы беспилотников в РФ, заявил президент России Владимир Путин. "В целом, космический нацпроект призван стать одним из сквозных, интегральных для всех национальных проектов технологического лидерства, ускорять практическую реализацию многих принципиально новых технических решений, в том числе передачу информации с применением квантовых, фотонных технологий, двигать развитие в нашей стране робототехники, передовых материалов, микроэлектроники, био- и медицинских технологий, форсировать создание и развертывание беспилотных систем", - сказал Путин в ходе совещания по космической отрасли.В поздравлении президента работникам и ветеранам ракетно-космической отрасли по случаю Дня космонавтики 12 апреля Путин отмечал, что ракетно-космическая отрасль РФ должна стать одним из локомотивов роста национальной экономики и обеспечения технологического суверенитета. По его словам, России необходимо постоянно двигаться вперед в космической сфере, работать над перспективными пилотируемыми кораблями и ракетоносителями, внедрять современную компонентную базу, новые материалы.

https://ria.ru/20250416/putin-2011652549.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, владимир путин, космос - риа наука, нацпроекты, мгту имени баумана