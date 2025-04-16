https://ria.ru/20250416/putin-2011683333.html

Путин раскрыл, что должен учитывать нацпроект по развитию космической сферы

Путин раскрыл, что должен учитывать нацпроект по развитию космической сферы - РИА Новости, 16.04.2025

Путин раскрыл, что должен учитывать нацпроект по развитию космической сферы

Нацпроект по развитию космической отрасли должен учитывать цели на ближайшую и долгосрочную перспективы, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 16.04.2025

2025-04-16T20:49:00+03:00

2025-04-16T20:49:00+03:00

2025-04-16T20:49:00+03:00

космос - риа наука

россия

владимир путин

нацпроекты

мгту имени баумана

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МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. Нацпроект по развитию космической отрасли должен учитывать цели на ближайшую и долгосрочную перспективы, заявил президент России Владимир Путин."Прежде всего, нацпроект должен предельно чётко и конкретно сформулировать как ближайшие, так и долгосрочные цели космической программы России", - сказал он совещании по развитию космической деятельности.Глава государства отметил, что это позволит "уже сейчас, без промедления" поставить предметные задачи перед наукой, системой образования и подготовки кадров, что является ключевыми составляющими реализации всех проектов технологического лидерства.

https://ria.ru/20250416/putin-2011673732.html

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космос - риа наука, россия, владимир путин, нацпроекты, мгту имени баумана