Рейтинг@Mail.ru
Путин раскрыл, что должен учитывать нацпроект по развитию космической сферы - РИА Новости, 16.04.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
20:49 16.04.2025
https://ria.ru/20250416/putin-2011683333.html
Путин раскрыл, что должен учитывать нацпроект по развитию космической сферы
Путин раскрыл, что должен учитывать нацпроект по развитию космической сферы - РИА Новости, 16.04.2025
Путин раскрыл, что должен учитывать нацпроект по развитию космической сферы
Нацпроект по развитию космической отрасли должен учитывать цели на ближайшую и долгосрочную перспективы, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 16.04.2025
2025-04-16T20:49:00+03:00
2025-04-16T20:49:00+03:00
космос - риа наука
россия
владимир путин
нацпроекты
мгту имени баумана
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/10/2011680828_0:321:3070:2048_1920x0_80_0_0_70c6c89bfb81a5bfbbd071958c70e34d.jpg
МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. Нацпроект по развитию космической отрасли должен учитывать цели на ближайшую и долгосрочную перспективы, заявил президент России Владимир Путин."Прежде всего, нацпроект должен предельно чётко и конкретно сформулировать как ближайшие, так и долгосрочные цели космической программы России", - сказал он совещании по развитию космической деятельности.Глава государства отметил, что это позволит "уже сейчас, без промедления" поставить предметные задачи перед наукой, системой образования и подготовки кадров, что является ключевыми составляющими реализации всех проектов технологического лидерства.
https://ria.ru/20250416/putin-2011673732.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/10/2011680828_68:0:2799:2048_1920x0_80_0_0_010324df74b1c9f3b16118a9cdfd7ad7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
космос - риа наука, россия, владимир путин, нацпроекты, мгту имени баумана
Космос - РИА Наука, Россия, Владимир Путин, Нацпроекты, МГТУ имени Баумана
Путин раскрыл, что должен учитывать нацпроект по развитию космической сферы

Путин: нацпроект по космосу должен учитывать долгосрочные цели

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин во время посещения МГТУ им. Н.Э Баумана
Президент России Владимир Путин во время посещения МГТУ им. Н.Э Баумана - РИА Новости, 1920, 16.04.2025
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Президент России Владимир Путин во время посещения МГТУ им. Н.Э Баумана
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. Нацпроект по развитию космической отрасли должен учитывать цели на ближайшую и долгосрочную перспективы, заявил президент России Владимир Путин.
"Прежде всего, нацпроект должен предельно чётко и конкретно сформулировать как ближайшие, так и долгосрочные цели космической программы России", - сказал он совещании по развитию космической деятельности.
Глава государства отметил, что это позволит "уже сейчас, без промедления" поставить предметные задачи перед наукой, системой образования и подготовки кадров, что является ключевыми составляющими реализации всех проектов технологического лидерства.
Президент России Владимир Путин во время встречи со студентами МГТУ им. Н.Э Баумана - РИА Новости, 1920, 16.04.2025
Путин вспомнил песню про яблони на Марсе
Вчера, 19:55
 
Космос - РИА НаукаРоссияВладимир ПутинНацпроектыМГТУ имени Баумана
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала