https://ria.ru/20250416/putin-2011683333.html
Путин раскрыл, что должен учитывать нацпроект по развитию космической сферы
Путин раскрыл, что должен учитывать нацпроект по развитию космической сферы - РИА Новости, 16.04.2025
Путин раскрыл, что должен учитывать нацпроект по развитию космической сферы
Нацпроект по развитию космической отрасли должен учитывать цели на ближайшую и долгосрочную перспективы, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 16.04.2025
2025-04-16T20:49:00+03:00
2025-04-16T20:49:00+03:00
2025-04-16T20:49:00+03:00
космос - риа наука
россия
владимир путин
нацпроекты
мгту имени баумана
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МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. Нацпроект по развитию космической отрасли должен учитывать цели на ближайшую и долгосрочную перспективы, заявил президент России Владимир Путин."Прежде всего, нацпроект должен предельно чётко и конкретно сформулировать как ближайшие, так и долгосрочные цели космической программы России", - сказал он совещании по развитию космической деятельности.Глава государства отметил, что это позволит "уже сейчас, без промедления" поставить предметные задачи перед наукой, системой образования и подготовки кадров, что является ключевыми составляющими реализации всех проектов технологического лидерства.
https://ria.ru/20250416/putin-2011673732.html
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космос - риа наука, россия, владимир путин, нацпроекты, мгту имени баумана
Космос - РИА Наука, Россия, Владимир Путин, Нацпроекты, МГТУ имени Баумана
Путин раскрыл, что должен учитывать нацпроект по развитию космической сферы
Путин: нацпроект по космосу должен учитывать долгосрочные цели