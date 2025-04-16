https://ria.ru/20250416/putin-2011679953.html
Путин заявил о планах создать в России индустрию космических сервисов связи
Путин заявил о планах создать в России индустрию космических сервисов связи - РИА Новости, 16.04.2025
Путин заявил о планах создать в России индустрию космических сервисов связи
В России к 2030 году предстоит сформировать индустрию космических сервисов связи, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 16.04.2025
2025-04-16T20:34:00+03:00
2025-04-16T20:34:00+03:00
2025-04-16T20:35:00+03:00
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МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. В России к 2030 году предстоит сформировать индустрию космических сервисов связи, заявил президент РФ Владимир Путин."Уже на горизонте 2030 года предстоит сформировать целую индустрию космических сервисов связи, навигации, получения и анализа спутниковых данных", - сказал Путин во время совещания по развитию космической деятельности.
https://ria.ru/20250416/putin-2011678693.html
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космос - риа наука, россия, владимир путин, технологии, мгту имени баумана
Космос - РИА Наука, Россия, Владимир Путин, Технологии, МГТУ имени Баумана
Путин заявил о планах создать в России индустрию космических сервисов связи
Путин: России предстоит к 2030 году создать индустрию космических сервисов связи