https://ria.ru/20250416/putin-2011679953.html

Путин заявил о планах создать в России индустрию космических сервисов связи

Путин заявил о планах создать в России индустрию космических сервисов связи - РИА Новости, 16.04.2025

Путин заявил о планах создать в России индустрию космических сервисов связи

В России к 2030 году предстоит сформировать индустрию космических сервисов связи, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 16.04.2025

2025-04-16T20:34:00+03:00

2025-04-16T20:34:00+03:00

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космос - риа наука

россия

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технологии

мгту имени баумана

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МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. В России к 2030 году предстоит сформировать индустрию космических сервисов связи, заявил президент РФ Владимир Путин."Уже на горизонте 2030 года предстоит сформировать целую индустрию космических сервисов связи, навигации, получения и анализа спутниковых данных", - сказал Путин во время совещания по развитию космической деятельности.

https://ria.ru/20250416/putin-2011678693.html

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космос - риа наука, россия, владимир путин, технологии, мгту имени баумана