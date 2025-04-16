https://ria.ru/20250416/putin-2011679734.html

России нужен скачок в создании электрореактивных двигателей, заявил Путин

России нужен скачок в создании электрореактивных двигателей, заявил Путин - РИА Новости, 16.04.2025

России нужен скачок в создании электрореактивных двигателей, заявил Путин

Ядерная космическая энергетика является одной из важнейших тем, безусловное лидерство России в этой сфере, с учетом советского опыта, должно наращиваться и... РИА Новости, 16.04.2025

2025-04-16T20:33:00+03:00

2025-04-16T20:33:00+03:00

2025-04-16T21:18:00+03:00

россия

наука

космос - риа наука

владимир путин

технологии

мгту имени баумана

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МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. Ядерная космическая энергетика является одной из важнейших тем, безусловное лидерство России в этой сфере, с учетом советского опыта, должно наращиваться и дальше, заявил президент России Владимир Путин."Еще одна важная тема - отечественная ядерная космическая энергетика. В рамках нацпроекта необходимо обеспечить качественный шаг вперед в ее реализации. Имею в виду создание электрореактивных двигателей, других систем, необходимых для автономной работы на различных космических объектах", - сказал Путин на совещании по развитию космической отрасли в МГТУ имени Баумана.Президент отметил, что на первый взгляд это кажется "задачами будущего", но в реальности по этой тематике "в практической плоскости активно работают все ведущие космические державы".Кроме того, глава государства напомнил, что созданные еще советскими учеными ядерные энергетические установки уже эксплуатировались на орбите, и на современном этапе с учетом передовых материалов, новых технологий, для реализации таких сложных проектов открываются качественно иные, принципиально новые большие возможности"Безусловное лидерство России в этой сфере нужно наращивать и дальше", - резюмировал Путин.

https://ria.ru/20250416/putin-2011653344.html

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россия, космос - риа наука, владимир путин, технологии, мгту имени баумана