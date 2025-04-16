России нужен скачок в создании электрореактивных двигателей, заявил Путин
Путин: РФ нужен качественный шаг вперед по созданию электрореактивных двигателей
© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин во время встречи со студентами МГТУ им. Н.Э Баумана
Президент России Владимир Путин во время встречи со студентами МГТУ им. Н.Э Баумана
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МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. Ядерная космическая энергетика является одной из важнейших тем, безусловное лидерство России в этой сфере, с учетом советского опыта, должно наращиваться и дальше, заявил президент России Владимир Путин.
"Еще одна важная тема - отечественная ядерная космическая энергетика. В рамках нацпроекта необходимо обеспечить качественный шаг вперед в ее реализации. Имею в виду создание электрореактивных двигателей, других систем, необходимых для автономной работы на различных космических объектах", - сказал Путин на совещании по развитию космической отрасли в МГТУ имени Баумана.
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Президент отметил, что на первый взгляд это кажется "задачами будущего", но в реальности по этой тематике "в практической плоскости активно работают все ведущие космические державы".
Кроме того, глава государства напомнил, что созданные еще советскими учеными ядерные энергетические установки уже эксплуатировались на орбите, и на современном этапе с учетом передовых материалов, новых технологий, для реализации таких сложных проектов открываются качественно иные, принципиально новые большие возможности
"Безусловное лидерство России в этой сфере нужно наращивать и дальше", - резюмировал Путин.
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