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России нужен скачок в создании электрореактивных двигателей, заявил Путин - РИА Новости, 16.04.2025
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Наука
 
20:33 16.04.2025 (обновлено: 21:18 16.04.2025)
https://ria.ru/20250416/putin-2011679734.html
России нужен скачок в создании электрореактивных двигателей, заявил Путин
России нужен скачок в создании электрореактивных двигателей, заявил Путин - РИА Новости, 16.04.2025
России нужен скачок в создании электрореактивных двигателей, заявил Путин
Ядерная космическая энергетика является одной из важнейших тем, безусловное лидерство России в этой сфере, с учетом советского опыта, должно наращиваться и... РИА Новости, 16.04.2025
2025-04-16T20:33:00+03:00
2025-04-16T21:18:00+03:00
россия
наука
космос - риа наука
владимир путин
технологии
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МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. Ядерная космическая энергетика является одной из важнейших тем, безусловное лидерство России в этой сфере, с учетом советского опыта, должно наращиваться и дальше, заявил президент России Владимир Путин."Еще одна важная тема - отечественная ядерная космическая энергетика. В рамках нацпроекта необходимо обеспечить качественный шаг вперед в ее реализации. Имею в виду создание электрореактивных двигателей, других систем, необходимых для автономной работы на различных космических объектах", - сказал Путин на совещании по развитию космической отрасли в МГТУ имени Баумана.Президент отметил, что на первый взгляд это кажется "задачами будущего", но в реальности по этой тематике "в практической плоскости активно работают все ведущие космические державы".Кроме того, глава государства напомнил, что созданные еще советскими учеными ядерные энергетические установки уже эксплуатировались на орбите, и на современном этапе с учетом передовых материалов, новых технологий, для реализации таких сложных проектов открываются качественно иные, принципиально новые большие возможности"Безусловное лидерство России в этой сфере нужно наращивать и дальше", - резюмировал Путин.
https://ria.ru/20250416/putin-2011653344.html
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россия, космос - риа наука, владимир путин, технологии, мгту имени баумана
Россия, Наука, Космос - РИА Наука, Владимир Путин, Технологии, МГТУ имени Баумана
России нужен скачок в создании электрореактивных двигателей, заявил Путин

Путин: РФ нужен качественный шаг вперед по созданию электрореактивных двигателей

© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин во время встречи со студентами МГТУ им. Н.Э Баумана
Президент России Владимир Путин во время встречи со студентами МГТУ им. Н.Э Баумана - РИА Новости, 1920, 16.04.2025
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
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Президент России Владимир Путин во время встречи со студентами МГТУ им. Н.Э Баумана
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МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. Ядерная космическая энергетика является одной из важнейших тем, безусловное лидерство России в этой сфере, с учетом советского опыта, должно наращиваться и дальше, заявил президент России Владимир Путин.
"Еще одна важная тема - отечественная ядерная космическая энергетика. В рамках нацпроекта необходимо обеспечить качественный шаг вперед в ее реализации. Имею в виду создание электрореактивных двигателей, других систем, необходимых для автономной работы на различных космических объектах", - сказал Путин на совещании по развитию космической отрасли в МГТУ имени Баумана.
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Президент отметил, что на первый взгляд это кажется "задачами будущего", но в реальности по этой тематике "в практической плоскости активно работают все ведущие космические державы".
Кроме того, глава государства напомнил, что созданные еще советскими учеными ядерные энергетические установки уже эксплуатировались на орбите, и на современном этапе с учетом передовых материалов, новых технологий, для реализации таких сложных проектов открываются качественно иные, принципиально новые большие возможности
"Безусловное лидерство России в этой сфере нужно наращивать и дальше", - резюмировал Путин.
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