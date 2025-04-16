https://ria.ru/20250416/putin-2011678693.html
Путин рассказал о готовящемся нацпроекте по развитию космической отрасли
Путин рассказал о готовящемся нацпроекте по развитию космической отрасли - РИА Новости, 16.04.2025
Путин рассказал о готовящемся нацпроекте по развитию космической отрасли
Новый национальный проект по развитию космической отрасли должен быть утвержден в ближайшее время, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 16.04.2025
2025-04-16T20:25:00+03:00
2025-04-16T20:25:00+03:00
2025-04-16T20:36:00+03:00
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МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. Новый национальный проект по развитию космической отрасли должен быть утвержден в ближайшее время, заявил президент России Владимир Путин."В марте на встрече с руководителем "Роскосмоса" Дмитрием Владимировичем Бакановым, он здесь находится тоже, будет выступать, мы договорились, что новый нацпроект будет утвержден в самое ближайшее время", - сказал глава государства на совещании по развитию космической деятельности.
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космос - риа наука, россия, владимир путин, роскосмос, нацпроекты, мгту имени баумана
Космос - РИА Наука, Россия, Владимир Путин, Роскосмос, Нацпроекты, МГТУ имени Баумана
Путин рассказал о готовящемся нацпроекте по развитию космической отрасли
Путин: нацпроект по развитию космической отрасли утвердят в скором времени