https://ria.ru/20250416/putin-2011678260.html
Путин счел космическую отрасль флагманом национального развития
Путин счел космическую отрасль флагманом национального развития - РИА Новости, 16.04.2025
Путин счел космическую отрасль флагманом национального развития
Космическая отрасль должна являться флагманом национального развития и экономики РФ, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 16.04.2025
2025-04-16T20:23:00+03:00
2025-04-16T20:23:00+03:00
2025-04-16T20:26:00+03:00
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МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. Космическая отрасль должна являться флагманом национального развития и экономики РФ, заявил президент России Владимир Путин."Нужно обязательно наращивать потенциал отечественной космонавтики, чтобы она являлась флагманом, одной из ключевых выдерживающих сил всего нашего национального развития, технологического обновления экономики и повышения качества жизни граждан", - сказал он совещании по развитию космической деятельности.
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россия, космос - риа наука, экономика, владимир путин, в мире, мгту имени баумана
Россия, Космос - РИА Наука, Экономика, Владимир Путин, В мире, МГТУ имени Баумана
Путин счел космическую отрасль флагманом национального развития
Путин заявил, что космическая отрасль должна быть флагманом развития России