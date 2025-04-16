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Путин счел космическую отрасль флагманом национального развития - РИА Новости, 16.04.2025
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20:23 16.04.2025 (обновлено: 20:26 16.04.2025)
https://ria.ru/20250416/putin-2011678260.html
Путин счел космическую отрасль флагманом национального развития
Путин счел космическую отрасль флагманом национального развития - РИА Новости, 16.04.2025
Путин счел космическую отрасль флагманом национального развития
Космическая отрасль должна являться флагманом национального развития и экономики РФ, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 16.04.2025
2025-04-16T20:23:00+03:00
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россия
космос - риа наука
экономика
владимир путин
в мире
мгту имени баумана
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МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. Космическая отрасль должна являться флагманом национального развития и экономики РФ, заявил президент России Владимир Путин."Нужно обязательно наращивать потенциал отечественной космонавтики, чтобы она являлась флагманом, одной из ключевых выдерживающих сил всего нашего национального развития, технологического обновления экономики и повышения качества жизни граждан", - сказал он совещании по развитию космической деятельности.
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россия, космос - риа наука, экономика, владимир путин, в мире, мгту имени баумана
Россия, Космос - РИА Наука, Экономика, Владимир Путин, В мире, МГТУ имени Баумана
Путин счел космическую отрасль флагманом национального развития

Путин заявил, что космическая отрасль должна быть флагманом развития России

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин во время посещения МГТУ им. Н.Э Баумана
Президент России Владимир Путин во время посещения МГТУ им. Н.Э Баумана - РИА Новости, 1920, 16.04.2025
© РИА Новости / POOL
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Президент России Владимир Путин во время посещения МГТУ им. Н.Э Баумана
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МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. Космическая отрасль должна являться флагманом национального развития и экономики РФ, заявил президент России Владимир Путин.
"Нужно обязательно наращивать потенциал отечественной космонавтики, чтобы она являлась флагманом, одной из ключевых выдерживающих сил всего нашего национального развития, технологического обновления экономики и повышения качества жизни граждан", - сказал он совещании по развитию космической деятельности.
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РоссияКосмос - РИА НаукаЭкономикаВладимир ПутинВ миреМГТУ имени Баумана
 
 
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