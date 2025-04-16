https://ria.ru/20250416/putin-2011678260.html

Путин счел космическую отрасль флагманом национального развития

Путин счел космическую отрасль флагманом национального развития - РИА Новости, 16.04.2025

Путин счел космическую отрасль флагманом национального развития

Космическая отрасль должна являться флагманом национального развития и экономики РФ, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 16.04.2025

2025-04-16T20:23:00+03:00

2025-04-16T20:23:00+03:00

2025-04-16T20:26:00+03:00

россия

космос - риа наука

экономика

владимир путин

в мире

мгту имени баумана

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/10/2011665831_0:0:3070:1728_1920x0_80_0_0_d169410e3602a4a492aa0faac53dbbdb.jpg

МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. Космическая отрасль должна являться флагманом национального развития и экономики РФ, заявил президент России Владимир Путин."Нужно обязательно наращивать потенциал отечественной космонавтики, чтобы она являлась флагманом, одной из ключевых выдерживающих сил всего нашего национального развития, технологического обновления экономики и повышения качества жизни граждан", - сказал он совещании по развитию космической деятельности.

https://ria.ru/20250416/putin-2011659444.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, космос - риа наука, экономика, владимир путин, в мире, мгту имени баумана