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Путин вспомнил песню про яблони на Марсе - РИА Новости, 16.04.2025
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19:55 16.04.2025
https://ria.ru/20250416/putin-2011673732.html
Путин вспомнил песню про яблони на Марсе
Путин вспомнил песню про яблони на Марсе - РИА Новости, 16.04.2025
Путин вспомнил песню про яблони на Марсе
Проект полета на Марс очень сложный, но однажды и он будет реализован, заявил президент РФ Владимир Путин, вспомнив знаменитую советскую песню "И на Марсе будут РИА Новости, 16.04.2025
2025-04-16T19:55:00+03:00
2025-04-16T19:55:00+03:00
космос - риа наука
марс
россия
владимир путин
мгту имени баумана
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МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. Проект полета на Марс очень сложный, но однажды и он будет реализован, заявил президент РФ Владимир Путин, вспомнив знаменитую советскую песню "И на Марсе будут яблони цвести". "Проект полета на Марс очень сложный. Он сегодня кажется очень сложным к реализации... Но, тем не менее, многие проекты реализуются, мне кажется, что и этот в конце-концов реализуется. В советское время песня была такая, очень популярная - "И на Марсе будут яблони цвести". Не знаю, как насчет яблонь, но в целом, конечно, то, к чему человечество, безусловно, будет стремится ", - сказал Путин в ходе встречи со студентами МГТУ имени Баумана. Первое, что нужно здесь решить, это проблему длительного и безопасного пребывания человека в космосе - и не просто в ближнем космосе, а в дальнем космосе, сообщил президент. Также, отметил он, нужно будет решить вопрос с новыми способами передачи информации и обеспечить энергетикой будущие объекты на Марсе. "Но в целом, это грандиозная задача, интересная, и уверен, она будет все больше сторонников собирать", - добавил Путин.
https://ria.ru/20250416/putin-2011652549.html
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Путин о Марсе
Президент также обсудил со студентами МГТУ имени Баумана сложности полета на Красную планету.
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космос - риа наука, марс, россия, владимир путин, мгту имени баумана
Космос - РИА Наука, Марс, Россия, Владимир Путин, МГТУ имени Баумана
Путин вспомнил песню про яблони на Марсе

Путин вспомнил песню про яблони на Марсе, говоря о перспективах освоения планеты

© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин во время встречи со студентами МГТУ им. Н.Э Баумана
Президент России Владимир Путин во время встречи со студентами МГТУ им. Н.Э Баумана - РИА Новости, 1920, 16.04.2025
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
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Президент России Владимир Путин во время встречи со студентами МГТУ им. Н.Э Баумана
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МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. Проект полета на Марс очень сложный, но однажды и он будет реализован, заявил президент РФ Владимир Путин, вспомнив знаменитую советскую песню "И на Марсе будут яблони цвести".
"Проект полета на Марс очень сложный. Он сегодня кажется очень сложным к реализации... Но, тем не менее, многие проекты реализуются, мне кажется, что и этот в конце-концов реализуется. В советское время песня была такая, очень популярная - "И на Марсе будут яблони цвести". Не знаю, как насчет яблонь, но в целом, конечно, то, к чему человечество, безусловно, будет стремится ", - сказал Путин в ходе встречи со студентами МГТУ имени Баумана.
Первое, что нужно здесь решить, это проблему длительного и безопасного пребывания человека в космосе - и не просто в ближнем космосе, а в дальнем космосе, сообщил президент. Также, отметил он, нужно будет решить вопрос с новыми способами передачи информации и обеспечить энергетикой будущие объекты на Марсе.
"Но в целом, это грандиозная задача, интересная, и уверен, она будет все больше сторонников собирать", - добавил Путин.
Путин о международном сотрудничестве в космической отрасли - РИА Новости, 1920, 16.04.2025
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Космос - РИА НаукаМарсРоссияВладимир ПутинМГТУ имени Баумана
 
 
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