https://ria.ru/20250416/putin-2011672173.html

Путин рассказал, как проходила стыковка "Союза-19" и "Аполлона" в 1975 году

Путин рассказал, как проходила стыковка "Союза-19" и "Аполлона" в 1975 году - РИА Новости, 16.04.2025

Путин рассказал, как проходила стыковка "Союза-19" и "Аполлона" в 1975 году

Президент России Владимир Путин рассказал, что стыковка "Союза-19" и американского "Аполлона" в 1975 году состоялась над Эльбой, где за 30 лет до этого... РИА Новости, 16.04.2025

2025-04-16T19:47:00+03:00

2025-04-16T19:47:00+03:00

2025-04-16T19:47:00+03:00

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МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин рассказал, что стыковка "Союза-19" и американского "Аполлона" в 1975 году состоялась над Эльбой, где за 30 лет до этого встретились Красная армия и войска США, нанося последний удар по нацистской Германии. Путин посетил МГТУ имени Баумана. Отвечая на вопросы студентов, Путин вспомнил стыковку двух космических кораблей - советского "Союза-19" и американского "Аполлона" в 1975 году, с которой началось сотрудничество двух стран в космосе. "Планировалось, что стыковка произойдет над Москвой. На самом деле по факту произошла над Эльбой, где ровно 30 лет до этого там советские и американские войска встретились, нанося последний удар по нацистской Германии. И вот ровно через 30 лет, в 1975 году, произошла стыковка "Аполлона" и "Союза" как раз над Эльбой", - рассказал Путин. Советские и американские войска, завершавшие разгром нацистской Германии, встретились на берегах реки Эльба 25 апреля 1945 года.

https://ria.ru/20250416/putin-2011659444.html

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космос - риа наука, германия, россия, владимир путин, мгту имени баумана, в мире