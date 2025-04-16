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Путин оставил подпись на инженерной каске в МГТУ имени Баумана
Путин оставил подпись на инженерной каске в МГТУ имени Баумана - РИА Новости, 16.04.2025
Путин оставил подпись на инженерной каске в МГТУ имени Баумана
Президент РФ Владимир Путин оставил подпись на инженерной каске в МГТУ имени Баумана на память студентам университета, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 16.04.2025
2025-04-16T19:03:00+03:00
2025-04-16T19:03:00+03:00
2025-04-16T19:08:00+03:00
общество
владимир путин
мгту имени баумана
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МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин оставил подпись на инженерной каске в МГТУ имени Баумана на память студентам университета, передает корреспондент РИА Новости. В ходе визита в университет в среду Путин встретился со студентами. После беседы президенту рассказали о традиции университета, согласно которой, студенты после защиты дипломной работы надевают белую каску как символ присвоения квалификации инженера. Президенту подарили такую белую каску, на которой оставили подписи лучшие студенты университета. Кроме того, президента попросили расписаться на еще одной каске на память студентам. Глава государства оставил на ней свой автограф. Завершая встречу со студентами, Путин сделал с ними общее фото.
https://ria.ru/20250416/putin-2011660485.html
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общество, владимир путин, мгту имени баумана
Общество, Владимир Путин, МГТУ имени Баумана
Путин оставил подпись на инженерной каске в МГТУ имени Баумана
Путин оставил свой автограф на каске во время визита в МГТУ имени Баумана