https://ria.ru/20250416/putin-2011663402.html

Путин оставил подпись на инженерной каске в МГТУ имени Баумана

Путин оставил подпись на инженерной каске в МГТУ имени Баумана - РИА Новости, 16.04.2025

Путин оставил подпись на инженерной каске в МГТУ имени Баумана

Президент РФ Владимир Путин оставил подпись на инженерной каске в МГТУ имени Баумана на память студентам университета, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 16.04.2025

2025-04-16T19:03:00+03:00

2025-04-16T19:03:00+03:00

2025-04-16T19:08:00+03:00

общество

владимир путин

мгту имени баумана

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МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин оставил подпись на инженерной каске в МГТУ имени Баумана на память студентам университета, передает корреспондент РИА Новости. В ходе визита в университет в среду Путин встретился со студентами. После беседы президенту рассказали о традиции университета, согласно которой, студенты после защиты дипломной работы надевают белую каску как символ присвоения квалификации инженера. Президенту подарили такую белую каску, на которой оставили подписи лучшие студенты университета. Кроме того, президента попросили расписаться на еще одной каске на память студентам. Глава государства оставил на ней свой автограф. Завершая встречу со студентами, Путин сделал с ними общее фото.

https://ria.ru/20250416/putin-2011660485.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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общество, владимир путин, мгту имени баумана