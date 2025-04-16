https://ria.ru/20250416/putin-2011659444.html

Путин сравнил Маска с Королевым

Путин сравнил Маска с Королевым - РИА Новости, 16.04.2025

Путин сравнил Маска с Королевым

Президент России Владимир Путин сравнил главу SpaceX Илона Маска с конструктором Сергеем Королевым, отметив, что он грезит о Марсе. РИА Новости, 16.04.2025

2025-04-16T18:50:00+03:00

2025-04-16T18:50:00+03:00

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МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин сравнил главу SpaceX Илона Маска с конструктором Сергеем Королевым, отметив, что он грезит о Марсе. "Знаете, есть человек, в Штатах он живет - Маск, который, можно так сказать, бредит Марсом. Вот такие люди нечасто появляются в человеческой популяции, заряженные на определенную идею. Если она даже сегодня кажется невероятной, то через какое-то время часто такие идеи реализуются. Так же, как в свое время были реализованы идеи того же Королева, наших первопроходцев - казалось, что это невероятно, некоторые планы, которые они строили, но все реализовалось", - сказал Путин в ходе общения со студентами МГТУ имени Баумана. Он добавил, что полеты на Марс очень сложные и сегодня кажутся очень сложными к реализации.

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Путин о Марсе Президент также обсудил со студентами МГТУ имени Баумана сложности полета на Красную планету. 2025-04-16T18:50 true PT2M01S

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