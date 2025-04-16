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Путин выступил за создание аппаратов для изучения космоса в "Бауманке"
Путин выступил за создание аппаратов для изучения космоса в "Бауманке" - РИА Новости, 16.04.2025
Путин выступил за создание аппаратов для изучения космоса в "Бауманке"
Президент России Владимир Путин выступил за продление программы, по которой студенты МГТУ им. Н. Э. Баумана создают аппараты для изучения космической погоды. РИА Новости, 16.04.2025
2025-04-16T18:44:00+03:00
2025-04-16T18:44:00+03:00
2025-04-16T19:49:00+03:00
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МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин выступил за продление программы, по которой студенты МГТУ им. Н. Э. Баумана создают аппараты для изучения космической погоды.В ходе встречи к главе государства обратился студент 6 курса кафедры "Космические аппараты и ракетоносители" и сообщил, что заканчивается программа "УниверСат", благодаря которой обучающиеся создают в том числе аппараты по изучению космической погоды."Надо продлевать (программу - ред.)", - сказал глава государства в ходе встречи со студентами МГТУ им. Н. Э. Баумана."УниверСат" - программа "Роскосмоса", в рамках которой у студенческих коллективов была возможность запустить свои малые спутники на орбиту на российских ракетах в ходе пусков по Федеральной космической программе 2016-2025 годов.
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космос - риа наука, владимир путин, россия, образование - общество, мгту имени баумана, роскосмос
Наука, Космос - РИА Наука, Владимир Путин, Россия, Образование - Общество, МГТУ имени Баумана, Роскосмос
Путин выступил за создание аппаратов для изучения космоса в "Бауманке"
Путин поддержал программу по созданию аппаратов для изучения космоса в Бауманке