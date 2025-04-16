https://ria.ru/20250416/putin-2011653776.html
Путин отметил важность использования квантовых технологий в России
Путин отметил важность использования квантовых технологий в России - РИА Новости, 16.04.2025
Путин отметил важность использования квантовых технологий в России
Внедрение квантовых технологий в России нужно, важно широко их использовать в достижении целей государства, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 16.04.2025
2025-04-16T18:29:00+03:00
2025-04-16T18:29:00+03:00
2025-04-16T18:56:00+03:00
россия
технологии
владимир путин
мгту имени баумана
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МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. Внедрение квантовых технологий в России нужно, важно широко их использовать в достижении целей государства, заявил президент РФ Владимир Путин."Мы достаточно давно уже начали эти исследования, разработки, уже применяем сейчас во многих отраслях. Поэтому я думаю, что те преимущества, которые дают квантовые технологии, без всяких сомнений, также как искусственный интеллект, мы должны поставить гораздо шире на службу достижению конечных результатов по технологическому развитию", - сказал Путин во время встречи со студентами МГТУ имени Баумана.
https://ria.ru/20250416/putin-2011652993.html
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россия, технологии, владимир путин, мгту имени баумана
Россия, Технологии, Владимир Путин, МГТУ имени Баумана
Путин отметил важность использования квантовых технологий в России
Путин: нужно внедрять и широко использовать квантовые технологии в России