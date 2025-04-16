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Путин отметил важность использования квантовых технологий в России - РИА Новости, 16.04.2025
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18:29 16.04.2025 (обновлено: 18:56 16.04.2025)
https://ria.ru/20250416/putin-2011653776.html
Путин отметил важность использования квантовых технологий в России
Путин отметил важность использования квантовых технологий в России - РИА Новости, 16.04.2025
Путин отметил важность использования квантовых технологий в России
Внедрение квантовых технологий в России нужно, важно широко их использовать в достижении целей государства, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 16.04.2025
2025-04-16T18:29:00+03:00
2025-04-16T18:56:00+03:00
россия
технологии
владимир путин
мгту имени баумана
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МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. Внедрение квантовых технологий в России нужно, важно широко их использовать в достижении целей государства, заявил президент РФ Владимир Путин."Мы достаточно давно уже начали эти исследования, разработки, уже применяем сейчас во многих отраслях. Поэтому я думаю, что те преимущества, которые дают квантовые технологии, без всяких сомнений, также как искусственный интеллект, мы должны поставить гораздо шире на службу достижению конечных результатов по технологическому развитию", - сказал Путин во время встречи со студентами МГТУ имени Баумана.
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россия, технологии, владимир путин, мгту имени баумана
Россия, Технологии, Владимир Путин, МГТУ имени Баумана
Путин отметил важность использования квантовых технологий в России

Путин: нужно внедрять и широко использовать квантовые технологии в России

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин во время посещения МГТУ им. Н.Э Баумана
Президент РФ Владимир Путин во время посещения МГТУ им. Н.Э Баумана - РИА Новости, 1920, 16.04.2025
© РИА Новости / POOL
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Президент РФ Владимир Путин во время посещения МГТУ им. Н.Э Баумана
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МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. Внедрение квантовых технологий в России нужно, важно широко их использовать в достижении целей государства, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Мы достаточно давно уже начали эти исследования, разработки, уже применяем сейчас во многих отраслях. Поэтому я думаю, что те преимущества, которые дают квантовые технологии, без всяких сомнений, также как искусственный интеллект, мы должны поставить гораздо шире на службу достижению конечных результатов по технологическому развитию", - сказал Путин во время встречи со студентами МГТУ имени Баумана.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 16.04.2025
Путин призвал внедрять студенческие проекты для исследования космоса
Вчера, 18:25
 
РоссияТехнологииВладимир ПутинМГТУ имени Баумана
 
 
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