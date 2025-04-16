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Путин поддержал идею студенческих стажировок на космодромах - РИА Новости, 16.04.2025
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18:26 16.04.2025 (обновлено: 18:58 16.04.2025)
https://ria.ru/20250416/putin-2011653229.html
Путин поддержал идею студенческих стажировок на космодромах
Путин поддержал идею студенческих стажировок на космодромах - РИА Новости, 16.04.2025
Путин поддержал идею студенческих стажировок на космодромах
Президент РФ Владимир Путин поддержал идею студенческих стажировок на космодромах "Восточный" и "Байконур". РИА Новости, 16.04.2025
2025-04-16T18:26:00+03:00
2025-04-16T18:58:00+03:00
владимир путин
космос - риа наука
россия
москва
мгту имени баумана
роскосмос
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МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поддержал идею студенческих стажировок на космодромах "Восточный" и "Байконур".Путин во время поездки в МГТУ имени Баумана в Москве встретился со студентами и победителями грантового конкурса студенческих конструкторских бюро."Конечно, нужно обязательно это делать, чтобы интерес поддерживать, чтобы люди, перед которыми будущее, в профессии, конечно, определялись более точно с тем, чем они хотели бы заниматься. Конечно, надо это делать. Я переговорю сейчас с руководителем Роскосмоса, он в Байкануре родился, кстати. Я думаю, что и на "Восточном", и здесь… Почему нет? Обязательно, нужно делать", - сказал Путин, отвечая на вопрос студента, можно ли для повышения интереса молодых специалистов ввести грантовую поддержку стажировок на ключевые космодромы страны.Президент отметил, что это не является проблемой, как, например, освоение космоса.
https://ria.ru/20250416/putin-2011652993.html
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владимир путин, космос - риа наука, россия, москва, мгту имени баумана, роскосмос
Владимир Путин, Космос - РИА Наука, Россия, Москва, МГТУ имени Баумана, Роскосмос
Путин поддержал идею студенческих стажировок на космодромах

Путин поддержал идею студенческих стажировок на "Восточном" и "Байконуре"

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 16.04.2025
© РИА Новости / POOL
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МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поддержал идею студенческих стажировок на космодромах "Восточный" и "Байконур".
Путин во время поездки в МГТУ имени Баумана в Москве встретился со студентами и победителями грантового конкурса студенческих конструкторских бюро.
"Конечно, нужно обязательно это делать, чтобы интерес поддерживать, чтобы люди, перед которыми будущее, в профессии, конечно, определялись более точно с тем, чем они хотели бы заниматься. Конечно, надо это делать. Я переговорю сейчас с руководителем Роскосмоса, он в Байкануре родился, кстати. Я думаю, что и на "Восточном", и здесь… Почему нет? Обязательно, нужно делать", - сказал Путин, отвечая на вопрос студента, можно ли для повышения интереса молодых специалистов ввести грантовую поддержку стажировок на ключевые космодромы страны.
Президент отметил, что это не является проблемой, как, например, освоение космоса.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 16.04.2025
Путин призвал внедрять студенческие проекты для исследования космоса
Вчера, 18:25
 
Владимир ПутинКосмос - РИА НаукаРоссияМоскваМГТУ имени БауманаРоскосмос
 
 
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