https://ria.ru/20250416/putin-2011653229.html

Путин поддержал идею студенческих стажировок на космодромах

Путин поддержал идею студенческих стажировок на космодромах - РИА Новости, 16.04.2025

Путин поддержал идею студенческих стажировок на космодромах

Президент РФ Владимир Путин поддержал идею студенческих стажировок на космодромах "Восточный" и "Байконур". РИА Новости, 16.04.2025

2025-04-16T18:26:00+03:00

2025-04-16T18:26:00+03:00

2025-04-16T18:58:00+03:00

владимир путин

космос - риа наука

россия

москва

мгту имени баумана

роскосмос

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МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поддержал идею студенческих стажировок на космодромах "Восточный" и "Байконур".Путин во время поездки в МГТУ имени Баумана в Москве встретился со студентами и победителями грантового конкурса студенческих конструкторских бюро."Конечно, нужно обязательно это делать, чтобы интерес поддерживать, чтобы люди, перед которыми будущее, в профессии, конечно, определялись более точно с тем, чем они хотели бы заниматься. Конечно, надо это делать. Я переговорю сейчас с руководителем Роскосмоса, он в Байкануре родился, кстати. Я думаю, что и на "Восточном", и здесь… Почему нет? Обязательно, нужно делать", - сказал Путин, отвечая на вопрос студента, можно ли для повышения интереса молодых специалистов ввести грантовую поддержку стажировок на ключевые космодромы страны.Президент отметил, что это не является проблемой, как, например, освоение космоса.

https://ria.ru/20250416/putin-2011652993.html

россия

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владимир путин, космос - риа наука, россия, москва, мгту имени баумана, роскосмос