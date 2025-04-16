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Путин призвал внедрять студенческие проекты для исследования космоса - РИА Новости, 16.04.2025
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Наука
 
18:25 16.04.2025 (обновлено: 19:14 16.04.2025)
https://ria.ru/20250416/putin-2011652993.html
Путин призвал внедрять студенческие проекты для исследования космоса
Путин призвал внедрять студенческие проекты для исследования космоса - РИА Новости, 16.04.2025
Путин призвал внедрять студенческие проекты для исследования космоса
Внедрение студенческих проектов для исследования космоса необходимо, но они должны быть конкурентоспособны, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 16.04.2025
2025-04-16T18:25:00+03:00
2025-04-16T19:14:00+03:00
владимир путин
наука
космос - риа наука
россия
мгту имени баумана
образование - общество
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МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. Внедрение студенческих проектов для исследования космоса необходимо, но они должны быть конкурентоспособны, заявил президент России Владимир Путин."Не то, что возможно, необходимо. Но они должны быть, конечно, конкурентоспособны. Они должны быть, желательно, на шаг впереди", - сказал Путин на встрече со студентами МГТУ имени Баумана.Президент отметил, что такие идеи могут продвигаться через конструкторские бюро, которые созданы в вузах.
https://ria.ru/20250416/putin-2011652549.html
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владимир путин, космос - риа наука, россия, мгту имени баумана, образование - общество
Владимир Путин, Наука, Космос - РИА Наука, Россия, МГТУ имени Баумана, Образование - Общество
Путин призвал внедрять студенческие проекты для исследования космоса

Путин призвал внедрять конкурентоспособные студпроекты для исследования космоса

© РИА Новости / Алексей Бабушкин | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 16.04.2025
© РИА Новости / Алексей Бабушкин
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МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. Внедрение студенческих проектов для исследования космоса необходимо, но они должны быть конкурентоспособны, заявил президент России Владимир Путин.
"Не то, что возможно, необходимо. Но они должны быть, конечно, конкурентоспособны. Они должны быть, желательно, на шаг впереди", - сказал Путин на встрече со студентами МГТУ имени Баумана.
Президент отметил, что такие идеи могут продвигаться через конструкторские бюро, которые созданы в вузах.
Путин о международном сотрудничестве в космической отрасли - РИА Новости, 1920, 16.04.2025
Путин рассказал о планах по изучению дальнего космоса
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