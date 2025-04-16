https://ria.ru/20250416/putin-2011652993.html

Путин призвал внедрять студенческие проекты для исследования космоса

Путин призвал внедрять студенческие проекты для исследования космоса - РИА Новости, 16.04.2025

Путин призвал внедрять студенческие проекты для исследования космоса

Внедрение студенческих проектов для исследования космоса необходимо, но они должны быть конкурентоспособны, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 16.04.2025

2025-04-16T18:25:00+03:00

2025-04-16T18:25:00+03:00

2025-04-16T19:14:00+03:00

владимир путин

наука

космос - риа наука

россия

мгту имени баумана

образование - общество

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МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. Внедрение студенческих проектов для исследования космоса необходимо, но они должны быть конкурентоспособны, заявил президент России Владимир Путин."Не то, что возможно, необходимо. Но они должны быть, конечно, конкурентоспособны. Они должны быть, желательно, на шаг впереди", - сказал Путин на встрече со студентами МГТУ имени Баумана.Президент отметил, что такие идеи могут продвигаться через конструкторские бюро, которые созданы в вузах.

https://ria.ru/20250416/putin-2011652549.html

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владимир путин, космос - риа наука, россия, мгту имени баумана, образование - общество