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Путин рассказал о планах по изучению дальнего космоса - РИА Новости, 16.04.2025
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18:22 16.04.2025 (обновлено: 20:27 16.04.2025)
https://ria.ru/20250416/putin-2011652549.html
Путин рассказал о планах по изучению дальнего космоса
Путин рассказал о планах по изучению дальнего космоса - РИА Новости, 16.04.2025
Путин рассказал о планах по изучению дальнего космоса
Президент Владимир Путин посетил МГТУ имени Баумана, где провел совещание по вопросам развития космонавтики. РИА Новости, 16.04.2025
2025-04-16T18:22:00+03:00
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россия
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наука
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МОСКВА, 16 апр — РИА Новости. Президент Владимир Путин посетил МГТУ имени Баумана, где провел совещание по вопросам развития космонавтики.Основные заявления — в материале РИА Новости.О развитии космонавтики в России:Напомню, что когда-то мы были первыми, кто совершил &lt;...&gt; посадку на такую планету, где 400-500 градусов по Цельсию. Это было сделано, что кажется невероятным. Многие проекты реализуются. Думаю, что и этот в конце концов реализуется.О международном сотрудничестве в космической сфереНесмотря на то, что европейские партнеры прекратили с нами сотрудничество, практически свели к нулю, тем не менее оборудование российское до сих пор работает на их станциях, на их объектах. В том числе, по-моему, для изучения Марса используется и так далее. &lt;...&gt; Значит, это для них тоже важно. Они же сотрудничество свернули, а приборы-то не изъяли, приборы-то работают.У нас с Китайской Народной Республикой большие планы — интересные, хорошие, грандиозные. Вообще со странами БРИКС в целом — с Индией, Южной Африкой, Бразилией. Это сотрудничество не останавливается и остановиться не может.В среду глава государства посетил МГТУ имени Баумана в Москве, где встретился со студентами и победителями грантового конкурса студенческих конструкторских бюро, а также осмотрел выставку разработок университета.
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Путин о международном сотрудничестве в космической отрасли
Путин о международном сотрудничестве в космической отрасли
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Путин о Марсе
Президент также обсудил со студентами МГТУ имени Баумана сложности полета на Красную планету.
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россия, сша, москва, мгту имени баумана, луна, владимир путин, наука, космос - риа наука
Россия, США, Москва, МГТУ имени Баумана, Луна, Владимир Путин, Наука, Космос - РИА Наука

Путин рассказал о планах по изучению дальнего космоса

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МОСКВА, 16 апр — РИА Новости. Президент Владимир Путин посетил МГТУ имени Баумана, где провел совещание по вопросам развития космонавтики.
Основные заявления — в материале РИА Новости.

О развитии космонавтики в России:

  • у России есть планы по изучению дальнего космоса — и Луны, и Марса:
«

Напомню, что когда-то мы были первыми, кто совершил <...> посадку на такую планету, где 400-500 градусов по Цельсию. Это было сделано, что кажется невероятным. Многие проекты реализуются. Думаю, что и этот в конце концов реализуется.

Президент РФ Владимир Путин во время встречи в режиме видеоконференции с финалистами конкурса Большая перемена
Владимир Путин
Президент России
  • в России уже применяют квантовые технологии во многих областях, их преимущества следует поставить на службу достижению конечных результатов по технологическому развитию;
  • необходимо использовать студенческие проекты для исследования космоса, но они должны быть конкурентоспособны;
  • президент выступил за продление программы, по которой студенты МГТУ имени Баумана создают аппараты для изучения космической погоды;
  • власти будут способствовать тому, чтобы идеи студентов для проекта российской орбитальной станции были реализованы.

О международном сотрудничестве в космической сфере

  • международная кооперация в космической сфере важна, Россия активно взаимодействует с партнерами и до последнего времени работала с европейцами:
«

Несмотря на то, что европейские партнеры прекратили с нами сотрудничество, практически свели к нулю, тем не менее оборудование российское до сих пор работает на их станциях, на их объектах. В том числе, по-моему, для изучения Марса используется и так далее. <...> Значит, это для них тоже важно. Они же сотрудничество свернули, а приборы-то не изъяли, приборы-то работают.

Президент РФ Владимир Путин во время встречи в режиме видеоконференции с финалистами конкурса Большая перемена
Владимир Путин
Президент России
  • кооперация России и США в космической области продолжается, несмотря ни на что, "Роскосмос" находится в контакте с НАСА;
  • есть разные идеи по поводу того, как завершить работу МКС;
  • Путин сообщил о грандиозных планах по сотрудничеству Москвы и Пекина в космической сфере:
«

У нас с Китайской Народной Республикой большие планы — интересные, хорошие, грандиозные. Вообще со странами БРИКС в целом — с Индией, Южной Африкой, Бразилией. Это сотрудничество не останавливается и остановиться не может.

Президент РФ Владимир Путин во время встречи в режиме видеоконференции с финалистами конкурса Большая перемена
Владимир Путин
Президент России
В среду глава государства посетил МГТУ имени Баумана в Москве, где встретился со студентами и победителями грантового конкурса студенческих конструкторских бюро, а также осмотрел выставку разработок университета.
Путин о Марсе - РИА Новости, 1920, 16.04.2025
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