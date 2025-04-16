https://ria.ru/20250416/putin-2011652549.html

Путин рассказал о планах по изучению дальнего космоса

Путин рассказал о планах по изучению дальнего космоса - РИА Новости, 16.04.2025

Путин рассказал о планах по изучению дальнего космоса

Президент Владимир Путин посетил МГТУ имени Баумана, где провел совещание по вопросам развития космонавтики. РИА Новости, 16.04.2025

2025-04-16T18:22:00+03:00

2025-04-16T18:22:00+03:00

2025-04-16T20:27:00+03:00

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МОСКВА, 16 апр — РИА Новости. Президент Владимир Путин посетил МГТУ имени Баумана, где провел совещание по вопросам развития космонавтики.Основные заявления — в материале РИА Новости.О развитии космонавтики в России:Напомню, что когда-то мы были первыми, кто совершил <...> посадку на такую планету, где 400-500 градусов по Цельсию. Это было сделано, что кажется невероятным. Многие проекты реализуются. Думаю, что и этот в конце концов реализуется.О международном сотрудничестве в космической сфереНесмотря на то, что европейские партнеры прекратили с нами сотрудничество, практически свели к нулю, тем не менее оборудование российское до сих пор работает на их станциях, на их объектах. В том числе, по-моему, для изучения Марса используется и так далее. <...> Значит, это для них тоже важно. Они же сотрудничество свернули, а приборы-то не изъяли, приборы-то работают.У нас с Китайской Народной Республикой большие планы — интересные, хорошие, грандиозные. Вообще со странами БРИКС в целом — с Индией, Южной Африкой, Бразилией. Это сотрудничество не останавливается и остановиться не может.В среду глава государства посетил МГТУ имени Баумана в Москве, где встретился со студентами и победителями грантового конкурса студенческих конструкторских бюро, а также осмотрел выставку разработок университета.

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Путин о международном сотрудничестве в космической отрасли Путин о международном сотрудничестве в космической отрасли 2025-04-16T18:22 true PT0M35S

Путин о Марсе Президент также обсудил со студентами МГТУ имени Баумана сложности полета на Красную планету. 2025-04-16T18:22 true PT2M01S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Икрамова

россия, сша, москва, мгту имени баумана, луна, владимир путин, наука, космос - риа наука