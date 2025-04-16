Путин рассказал о планах по изучению дальнего космоса
О развитии космонавтики в России:
Напомню, что когда-то мы были первыми, кто совершил <...> посадку на такую планету, где 400-500 градусов по Цельсию. Это было сделано, что кажется невероятным. Многие проекты реализуются. Думаю, что и этот в конце концов реализуется.
- в России уже применяют квантовые технологии во многих областях, их преимущества следует поставить на службу достижению конечных результатов по технологическому развитию;
- необходимо использовать студенческие проекты для исследования космоса, но они должны быть конкурентоспособны;
- президент выступил за продление программы, по которой студенты МГТУ имени Баумана создают аппараты для изучения космической погоды;
- власти будут способствовать тому, чтобы идеи студентов для проекта российской орбитальной станции были реализованы.
О международном сотрудничестве в космической сфере
- международная кооперация в космической сфере важна, Россия активно взаимодействует с партнерами и до последнего времени работала с европейцами:
Несмотря на то, что европейские партнеры прекратили с нами сотрудничество, практически свели к нулю, тем не менее оборудование российское до сих пор работает на их станциях, на их объектах. В том числе, по-моему, для изучения Марса используется и так далее. <...> Значит, это для них тоже важно. Они же сотрудничество свернули, а приборы-то не изъяли, приборы-то работают.
У нас с Китайской Народной Республикой большие планы — интересные, хорошие, грандиозные. Вообще со странами БРИКС в целом — с Индией, Южной Африкой, Бразилией. Это сотрудничество не останавливается и остановиться не может.