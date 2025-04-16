https://ria.ru/20250416/putin-2011652060.html

Путин оценил привлекательность России для партнерства в изучении космоса

Путин оценил привлекательность России для партнерства в изучении космоса - РИА Новости, 16.04.2025

Путин оценил привлекательность России для партнерства в изучении космоса

Россия является привлекательной для партнеров в вопросах изучения дальнего космоса, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 16.04.2025

2025-04-16T18:19:00+03:00

2025-04-16T18:19:00+03:00

2025-04-16T18:43:00+03:00

россия

владимир путин

мгту имени баумана

в мире

космос - риа наука

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МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. Россия является привлекательной для партнеров в вопросах изучения дальнего космоса, заявил президент РФ Владимир Путин."Конечно, когда мы говорим о дальнем космосе, то мы являемся привлекательными для наших возможных партнеров в том числе и потому, что у нас есть наработки подобного рода", - сказал глава государства в ходе встречи со студентами МГТУ имени Баумана.

https://ria.ru/20250416/putin-2011651004.html

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россия, владимир путин, мгту имени баумана, в мире, космос - риа наука