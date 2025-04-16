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Путин оценил привлекательность России для партнерства в изучении космоса - РИА Новости, 16.04.2025
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18:19 16.04.2025 (обновлено: 18:43 16.04.2025)
https://ria.ru/20250416/putin-2011652060.html
Путин оценил привлекательность России для партнерства в изучении космоса
Путин оценил привлекательность России для партнерства в изучении космоса - РИА Новости, 16.04.2025
Путин оценил привлекательность России для партнерства в изучении космоса
Россия является привлекательной для партнеров в вопросах изучения дальнего космоса, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 16.04.2025
2025-04-16T18:19:00+03:00
2025-04-16T18:43:00+03:00
россия
владимир путин
мгту имени баумана
в мире
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МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. Россия является привлекательной для партнеров в вопросах изучения дальнего космоса, заявил президент РФ Владимир Путин."Конечно, когда мы говорим о дальнем космосе, то мы являемся привлекательными для наших возможных партнеров в том числе и потому, что у нас есть наработки подобного рода", - сказал глава государства в ходе встречи со студентами МГТУ имени Баумана.
https://ria.ru/20250416/putin-2011651004.html
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россия, владимир путин, мгту имени баумана, в мире, космос - риа наука
Россия, Владимир Путин, МГТУ имени Баумана, В мире, Космос - РИА Наука
Путин оценил привлекательность России для партнерства в изучении космоса

Путин назвал Россию привлекательной для партнеров в изучении космоса

© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 16.04.2025
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
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Президент России Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. Россия является привлекательной для партнеров в вопросах изучения дальнего космоса, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Конечно, когда мы говорим о дальнем космосе, то мы являемся привлекательными для наших возможных партнеров в том числе и потому, что у нас есть наработки подобного рода", - сказал глава государства в ходе встречи со студентами МГТУ имени Баумана.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 16.04.2025
Путин рассказал о российской технике на европейских космических станциях
Вчера, 18:15
 
РоссияВладимир ПутинМГТУ имени БауманаВ миреКосмос - РИА Наука
 
 
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