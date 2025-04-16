https://ria.ru/20250416/putin-2011651973.html

Путин сообщил о планах России по изучению дальнего космоса

Путин сообщил о планах России по изучению дальнего космоса - РИА Новости, 16.04.2025

Путин сообщил о планах России по изучению дальнего космоса

Президент РФ Владимир Путин сообщил, что у России есть планы по изучению дальнего космоса - и Луны, и Марса. РИА Новости, 16.04.2025

2025-04-16T18:19:00+03:00

2025-04-16T18:19:00+03:00

2025-04-16T19:05:00+03:00

россия

космос - риа наука

луна

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владимир путин

мгту имени баумана

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МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин сообщил, что у России есть планы по изучению дальнего космоса - и Луны, и Марса.Путин во время поездки в МГТУ имени Баумана в Москве встретился со студентами и победителями грантового конкурса студенческих конструкторских бюро."У нас тоже есть планы по изучению дальнего космоса - и Луны, и Марса... Напомню, что когда-то мы были первыми, кто совершил... посадку на такую планету, где 400-500 градусов по цельсию. Но это было сделано, что кажется невероятным. Многие проекты реализуются, думаю, что и этот в конце концов реализуется", - сказал Путин.

https://ria.ru/20250416/kosmos-2011652860.html

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Путин о Марсе Президент также обсудил со студентами МГТУ имени Баумана сложности полета на Красную планету. 2025-04-16T18:19 true PT2M01S

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россия, космос - риа наука, луна, марс, владимир путин, мгту имени баумана