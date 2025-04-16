Рейтинг@Mail.ru
Путин сообщил о планах России по изучению дальнего космоса - РИА Новости, 16.04.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:19 16.04.2025 (обновлено: 19:05 16.04.2025)
https://ria.ru/20250416/putin-2011651973.html
Путин сообщил о планах России по изучению дальнего космоса
Путин сообщил о планах России по изучению дальнего космоса - РИА Новости, 16.04.2025
Путин сообщил о планах России по изучению дальнего космоса
Президент РФ Владимир Путин сообщил, что у России есть планы по изучению дальнего космоса - и Луны, и Марса. РИА Новости, 16.04.2025
2025-04-16T18:19:00+03:00
2025-04-16T19:05:00+03:00
россия
космос - риа наука
луна
марс
владимир путин
мгту имени баумана
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/10/2011663606_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_84030d435a58679318060221a214ab64.jpg
МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин сообщил, что у России есть планы по изучению дальнего космоса - и Луны, и Марса.Путин во время поездки в МГТУ имени Баумана в Москве встретился со студентами и победителями грантового конкурса студенческих конструкторских бюро."У нас тоже есть планы по изучению дальнего космоса - и Луны, и Марса... Напомню, что когда-то мы были первыми, кто совершил... посадку на такую планету, где 400-500 градусов по цельсию. Но это было сделано, что кажется невероятным. Многие проекты реализуются, думаю, что и этот в конце концов реализуется", - сказал Путин.
https://ria.ru/20250416/kosmos-2011652860.html
россия
луна
марс
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Путин о Марсе
Президент также обсудил со студентами МГТУ имени Баумана сложности полета на Красную планету.
2025-04-16T18:19
true
PT2M01S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/10/2011663606_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_eaa943d75dbd760fc67c032827214747.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, космос - риа наука, луна, марс, владимир путин, мгту имени баумана
Россия, Космос - РИА Наука, Луна, Марс, Владимир Путин, МГТУ имени Баумана
Путин сообщил о планах России по изучению дальнего космоса

Путин: у России есть планы по изучению Луны и Марса

Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин сообщил, что у России есть планы по изучению дальнего космоса - и Луны, и Марса.
Путин во время поездки в МГТУ имени Баумана в Москве встретился со студентами и победителями грантового конкурса студенческих конструкторских бюро.
"У нас тоже есть планы по изучению дальнего космоса - и Луны, и Марса... Напомню, что когда-то мы были первыми, кто совершил... посадку на такую планету, где 400-500 градусов по цельсию. Но это было сделано, что кажется невероятным. Многие проекты реализуются, думаю, что и этот в конце концов реализуется", - сказал Путин.
Люди несут китайские национальные флаги - РИА Новости, 1920, 16.04.2025
Путин сообщил о планах сотрудничества России и Китая в области космоса
Вчера, 18:23
 
РоссияКосмос - РИА НаукаЛунаМарсВладимир ПутинМГТУ имени Баумана
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала