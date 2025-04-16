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Путин рассказал о российской технике на европейских космических станциях - РИА Новости, 16.04.2025
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18:15 16.04.2025 (обновлено: 18:28 16.04.2025)
https://ria.ru/20250416/putin-2011651004.html
Путин рассказал о российской технике на европейских космических станциях
Путин рассказал о российской технике на европейских космических станциях - РИА Новости, 16.04.2025
Путин рассказал о российской технике на европейских космических станциях
Российское космическое оборудование до сих пор работает на европейских станциях, хотя европейцы прекратили сотрудничество с РФ, заявил президент России Владимир РИА Новости, 16.04.2025
2025-04-16T18:15:00+03:00
2025-04-16T18:28:00+03:00
россия
космос - риа наука
владимир путин
мгту имени баумана
европа
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МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. Российское космическое оборудование до сих пор работает на европейских станциях, хотя европейцы прекратили сотрудничество с РФ, заявил президент России Владимир Путин."Несмотря на то, что европейские наши партнеры прекратили с нами сотрудничество, практически свели к нулю, тем не менее, оборудование российское до сих пор работает на их станциях, на их объектах. В том числе, по-моему, для изучения Марса используется и так далее. То, что мы сделали, или мы, или мы сделали совместно, все работает до сих пор. Значит, это для них тоже важно. Они же сотрудничество свернули, а приборы то не изъяли, приборы то работают", - сказал Путин на встрече со студентами МГТУ имени Баумана.
https://ria.ru/20250416/putin-2011652060.html
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россия, космос - риа наука, владимир путин, мгту имени баумана, европа
Россия, Космос - РИА Наука, Владимир Путин, МГТУ имени Баумана, Европа
Путин рассказал о российской технике на европейских космических станциях

Путин: на европейских космических станциях все еще работает российская техника

© РИА Новости / Алексей Бабушкин | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 16.04.2025
© РИА Новости / Алексей Бабушкин
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МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. Российское космическое оборудование до сих пор работает на европейских станциях, хотя европейцы прекратили сотрудничество с РФ, заявил президент России Владимир Путин.
"Несмотря на то, что европейские наши партнеры прекратили с нами сотрудничество, практически свели к нулю, тем не менее, оборудование российское до сих пор работает на их станциях, на их объектах. В том числе, по-моему, для изучения Марса используется и так далее. То, что мы сделали, или мы, или мы сделали совместно, все работает до сих пор. Значит, это для них тоже важно. Они же сотрудничество свернули, а приборы то не изъяли, приборы то работают", - сказал Путин на встрече со студентами МГТУ имени Баумана.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 16.04.2025
Путин оценил привлекательность России для партнерства в изучении космоса
Вчера, 18:19
 
РоссияКосмос - РИА НаукаВладимир ПутинМГТУ имени БауманаЕвропа
 
 
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