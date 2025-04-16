https://ria.ru/20250416/putin-2011651004.html

Путин рассказал о российской технике на европейских космических станциях

Путин рассказал о российской технике на европейских космических станциях - РИА Новости, 16.04.2025

Путин рассказал о российской технике на европейских космических станциях

Российское космическое оборудование до сих пор работает на европейских станциях, хотя европейцы прекратили сотрудничество с РФ, заявил президент России Владимир РИА Новости, 16.04.2025

2025-04-16T18:15:00+03:00

2025-04-16T18:15:00+03:00

2025-04-16T18:28:00+03:00

россия

космос - риа наука

владимир путин

мгту имени баумана

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МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. Российское космическое оборудование до сих пор работает на европейских станциях, хотя европейцы прекратили сотрудничество с РФ, заявил президент России Владимир Путин."Несмотря на то, что европейские наши партнеры прекратили с нами сотрудничество, практически свели к нулю, тем не менее, оборудование российское до сих пор работает на их станциях, на их объектах. В том числе, по-моему, для изучения Марса используется и так далее. То, что мы сделали, или мы, или мы сделали совместно, все работает до сих пор. Значит, это для них тоже важно. Они же сотрудничество свернули, а приборы то не изъяли, приборы то работают", - сказал Путин на встрече со студентами МГТУ имени Баумана.

https://ria.ru/20250416/putin-2011652060.html

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россия, космос - риа наука, владимир путин, мгту имени баумана, европа