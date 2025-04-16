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Путин рассказал о сотрудничестве России и США в космосе - РИА Новости, 16.04.2025
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18:11 16.04.2025 (обновлено: 18:29 16.04.2025)
https://ria.ru/20250416/putin-2011650517.html
Путин рассказал о сотрудничестве России и США в космосе
Путин рассказал о сотрудничестве России и США в космосе - РИА Новости, 16.04.2025
Путин рассказал о сотрудничестве России и США в космосе
Сотрудничество России и США в космосе продолжается, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 16.04.2025
2025-04-16T18:11:00+03:00
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россия
сша
космос - риа наука
владимир путин
мгту имени баумана
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МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. Сотрудничество России и США в космосе продолжается, заявил президент РФ Владимир Путин."Кстати говоря, с американцами у нас продолжается сотрудничество в космосе, несмотря ни на что все продолжается, а европейцы решили приостановить, но это их выбор", - сказал глава государства в ходе встречи со студентами МГТУ имени Баумана.
https://ria.ru/20250416/putin-2011653344.html
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россия, сша, космос - риа наука, владимир путин, мгту имени баумана
Россия, США, Космос - РИА Наука, Владимир Путин, МГТУ имени Баумана
Путин рассказал о сотрудничестве России и США в космосе

Путин: сотрудничество России и США в космосе продолжается

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 16.04.2025
© РИА Новости / POOL
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МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. Сотрудничество России и США в космосе продолжается, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Кстати говоря, с американцами у нас продолжается сотрудничество в космосе, несмотря ни на что все продолжается, а европейцы решили приостановить, но это их выбор", - сказал глава государства в ходе встречи со студентами МГТУ имени Баумана.
Международная космическая станция - РИА Новости, 1920, 16.04.2025
Путин высказался об идеях завершения работы МКС
Вчера, 18:27
 
РоссияСШАКосмос - РИА НаукаВладимир ПутинМГТУ имени Баумана
 
 
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