https://ria.ru/20250416/putin-2011650517.html

Путин рассказал о сотрудничестве России и США в космосе

Путин рассказал о сотрудничестве России и США в космосе - РИА Новости, 16.04.2025

Путин рассказал о сотрудничестве России и США в космосе

Сотрудничество России и США в космосе продолжается, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 16.04.2025

2025-04-16T18:11:00+03:00

2025-04-16T18:11:00+03:00

2025-04-16T18:29:00+03:00

россия

сша

космос - риа наука

владимир путин

мгту имени баумана

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МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. Сотрудничество России и США в космосе продолжается, заявил президент РФ Владимир Путин."Кстати говоря, с американцами у нас продолжается сотрудничество в космосе, несмотря ни на что все продолжается, а европейцы решили приостановить, но это их выбор", - сказал глава государства в ходе встречи со студентами МГТУ имени Баумана.

https://ria.ru/20250416/putin-2011653344.html

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2025

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россия, сша, космос - риа наука, владимир путин, мгту имени баумана