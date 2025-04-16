https://ria.ru/20250416/putin-2011650029.html

Путин посетил выставку разработок МГТУ имени Баумана

Путин посетил выставку разработок МГТУ имени Баумана - РИА Новости, 16.04.2025

Путин посетил выставку разработок МГТУ имени Баумана

Президент РФ Владимир Путин посетил выставку разработок МГТУ имени Баумана во время визита в университет в среду, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 16.04.2025

2025-04-16T18:10:00+03:00

2025-04-16T18:10:00+03:00

2025-04-16T18:10:00+03:00

технологии

владимир путин

россия

мгту имени баумана

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МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин посетил выставку разработок МГТУ имени Баумана во время визита в университет в среду, передает корреспондент РИА Новости. На выставке представлен БПЛА с двигателем внутреннего сгорания "Дельта У". Его дальность полета составляет 380 километров, масса полезной нагрузки - до 5 килограмм, Время полета - 120 минут, а максимальная горизонтальная скорость - 230 километров в час, говорится в справочных материалах, подготовленных пресс-службой Кремля к мероприятию. Также среди разработок мультиспектральные маскировочные костюмы. "META Z" предназначен для военных специалистов, которые выполняют задачи, требующие высокой мобильности и удобства движений (штурмовые, разведывательные, рейдовые и другие группы) в теплое время года. Костюм "META O" предназначен преимущественно для выполнения статичных задач. Комплект оснащен системой застежек, которые позволяют осуществлять мгновенный переход от скрытого наблюдения к активным боевым действиям. Часть выставки посвящена транспортным технологиям. В числе разработок трелевочный трактор Лесник-2, погрузочно-транспортная машина, электрический минипогрузчик, багги Чаборз М4, Автобус ЛиАЗ New Generation. В ходе посещения университета Путин также ознакомился с макетом корпуса Квантум Парк. Междисциплинарный кластер квантовых, фотонных и флюидных технологий объединит 25 уникальных лабораторий для выполнения исследований, разработок, контрактного производства и сервиса. Площадь корпуса составляет 13 845 квадратных метров. Корпус построен и полностью оснащен мебелью и системами мультимедиа. Часть лабораторий полностью оснащена, там уже работают сотрудники и на постоянной основе проводятся работы. В декабре 2024 года было выделено финансирование на создание базовой инфраструктуры чистокомнатных помещений с завершением в середине 2026 года. Туда будет переведено действующее оборудование из другого корпуса, после чего потребуется дооснащение дополнительным оборудованием до проектных параметров.

https://ria.ru/20250416/putin-2011645235.html

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технологии, владимир путин, россия, мгту имени баумана