Рейтинг@Mail.ru
Путин посетил выставку разработок МГТУ имени Баумана - РИА Новости, 16.04.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:10 16.04.2025
https://ria.ru/20250416/putin-2011650029.html
Путин посетил выставку разработок МГТУ имени Баумана
Путин посетил выставку разработок МГТУ имени Баумана - РИА Новости, 16.04.2025
Путин посетил выставку разработок МГТУ имени Баумана
Президент РФ Владимир Путин посетил выставку разработок МГТУ имени Баумана во время визита в университет в среду, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 16.04.2025
2025-04-16T18:10:00+03:00
2025-04-16T18:10:00+03:00
технологии
владимир путин
россия
мгту имени баумана
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/13/2000343202_199:0:3029:1592_1920x0_80_0_0_212664029b7654169f96f0eb9ad593e9.jpg
МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин посетил выставку разработок МГТУ имени Баумана во время визита в университет в среду, передает корреспондент РИА Новости. На выставке представлен БПЛА с двигателем внутреннего сгорания "Дельта У". Его дальность полета составляет 380 километров, масса полезной нагрузки - до 5 килограмм, Время полета - 120 минут, а максимальная горизонтальная скорость - 230 километров в час, говорится в справочных материалах, подготовленных пресс-службой Кремля к мероприятию. Также среди разработок мультиспектральные маскировочные костюмы. "META Z" предназначен для военных специалистов, которые выполняют задачи, требующие высокой мобильности и удобства движений (штурмовые, разведывательные, рейдовые и другие группы) в теплое время года. Костюм "META O" предназначен преимущественно для выполнения статичных задач. Комплект оснащен системой застежек, которые позволяют осуществлять мгновенный переход от скрытого наблюдения к активным боевым действиям. Часть выставки посвящена транспортным технологиям. В числе разработок трелевочный трактор Лесник-2, погрузочно-транспортная машина, электрический минипогрузчик, багги Чаборз М4, Автобус ЛиАЗ New Generation. В ходе посещения университета Путин также ознакомился с макетом корпуса Квантум Парк. Междисциплинарный кластер квантовых, фотонных и флюидных технологий объединит 25 уникальных лабораторий для выполнения исследований, разработок, контрактного производства и сервиса. Площадь корпуса составляет 13 845 квадратных метров. Корпус построен и полностью оснащен мебелью и системами мультимедиа. Часть лабораторий полностью оснащена, там уже работают сотрудники и на постоянной основе проводятся работы. В декабре 2024 года было выделено финансирование на создание базовой инфраструктуры чистокомнатных помещений с завершением в середине 2026 года. Туда будет переведено действующее оборудование из другого корпуса, после чего потребуется дооснащение дополнительным оборудованием до проектных параметров.
https://ria.ru/20250416/putin-2011645235.html
https://realty.ria.ru/20241212/mishustin-1988768761.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/13/2000343202_251:0:2982:2048_1920x0_80_0_0_3d966a602b3d903c0ea6fd03a17b2215.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
технологии, владимир путин, россия, мгту имени баумана
Технологии, Владимир Путин, Россия, МГТУ имени Баумана
Путин посетил выставку разработок МГТУ имени Баумана

Путин посетил выставку разработок МГТУ имени Баумана в ходе визита в университет

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 16.04.2025
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин посетил выставку разработок МГТУ имени Баумана во время визита в университет в среду, передает корреспондент РИА Новости.
На выставке представлен БПЛА с двигателем внутреннего сгорания "Дельта У". Его дальность полета составляет 380 километров, масса полезной нагрузки - до 5 килограмм, Время полета - 120 минут, а максимальная горизонтальная скорость - 230 километров в час, говорится в справочных материалах, подготовленных пресс-службой Кремля к мероприятию.
Президент РФ Владимир Путин во время посещения МГТУ им. Н.Э Баумана. 16 апреля 2025 - РИА Новости, 1920, 16.04.2025
Путин осмотрел новый комплекс общежитий МГТУ имени Баумана
Вчера, 17:50
Также среди разработок мультиспектральные маскировочные костюмы. "META Z" предназначен для военных специалистов, которые выполняют задачи, требующие высокой мобильности и удобства движений (штурмовые, разведывательные, рейдовые и другие группы) в теплое время года. Костюм "META O" предназначен преимущественно для выполнения статичных задач. Комплект оснащен системой застежек, которые позволяют осуществлять мгновенный переход от скрытого наблюдения к активным боевым действиям.
Часть выставки посвящена транспортным технологиям. В числе разработок трелевочный трактор Лесник-2, погрузочно-транспортная машина, электрический минипогрузчик, багги Чаборз М4, Автобус ЛиАЗ New Generation.
В ходе посещения университета Путин также ознакомился с макетом корпуса Квантум Парк. Междисциплинарный кластер квантовых, фотонных и флюидных технологий объединит 25 уникальных лабораторий для выполнения исследований, разработок, контрактного производства и сервиса. Площадь корпуса составляет 13 845 квадратных метров. Корпус построен и полностью оснащен мебелью и системами мультимедиа.
Часть лабораторий полностью оснащена, там уже работают сотрудники и на постоянной основе проводятся работы. В декабре 2024 года было выделено финансирование на создание базовой инфраструктуры чистокомнатных помещений с завершением в середине 2026 года. Туда будет переведено действующее оборудование из другого корпуса, после чего потребуется дооснащение дополнительным оборудованием до проектных параметров.
Премьер-министр Михаил Мишустин посетил МГТУ имени Н.Э. Баумана - РИА Новости, 1920, 12.12.2024
Мишустин осмотрел макет современного кампуса МГТУ имени Баумана
12 декабря 2024, 11:36
 
ТехнологииВладимир ПутинРоссияМГТУ имени Баумана
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала