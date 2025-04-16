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Путин осмотрел новый комплекс общежитий МГТУ имени Баумана - РИА Новости, 16.04.2025
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17:50 16.04.2025 (обновлено: 18:16 16.04.2025)
https://ria.ru/20250416/putin-2011645235.html
Путин осмотрел новый комплекс общежитий МГТУ имени Баумана
Путин осмотрел новый комплекс общежитий МГТУ имени Баумана - РИА Новости, 16.04.2025
Путин осмотрел новый комплекс общежитий МГТУ имени Баумана
Президент РФ Владимир Путин в рамках посещения МГТУ имени Баумана осмотрел новый комплекс общежитий МГТУ. РИА Новости, 16.04.2025
2025-04-16T17:50:00+03:00
2025-04-16T18:16:00+03:00
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МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в рамках посещения МГТУ имени Баумана осмотрел новый комплекс общежитий МГТУ. МГТУ – одно из старейших высших технических учебных заведений России, основанное 13 июля 1830 года. ВУЗ участвует в федеральном проекте "Создание сети современных кампусов". Главу государства сопровождали мэр Москвы Сергей Собянин, глава Минобрнауки РФ Валерий Фальков, председатель Наблюдательного совета – первый заместитель председателя правительства РФ Денис Мантуров и ректор МГТУ имени Баумана Михаил Гордин, который давал пояснения по ходу осмотра. Комплекс общежитий "Спектр" и "Стрела" рассчитан на размещение до 2,3 тысячи студентов в комнатах от 1 до 4 человек (550 и 1680 человек соответственно). Общежития оборудованы комнатами для маломобильных групп, обеспечен доступ к безбарьерной среде. На территории комплекса находятся коворкинги, залы для индивидуальной работы, музыкальные классы и репетиционные, помещения кластера креативных индустрий, а также центр "Новоселье". В настоящее время в общежитиях проживает более 850 студентов, процесс переселения продолжается.В ходе посещения Путин осмотрел комнаты для студентов, в том числе с ограничениями по здоровью. Гордин отметил, что на каждый блок из двух комнат приходится душ с туалетом и кухня, добавив, что условия шикарные."Конечно, все сюда стремятся, это совсем не то, что было у нас в молодости", - сказал ректор университета Путину. Российский президент с таким высказыванием согласился.
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россия, москва, владимир путин, сергей собянин, валерий фальков, мгту имени баумана, образование - общество
Россия, Москва, Владимир Путин, Сергей Собянин, Валерий Фальков, МГТУ имени Баумана, Образование - Общество
Путин осмотрел новый комплекс общежитий МГТУ имени Баумана

Путин во время посещения МГТУ имени Баумана осмотрел новый комплекс общежитий

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин во время посещения МГТУ им. Н.Э Баумана. 16 апреля 2025
Президент РФ Владимир Путин во время посещения МГТУ им. Н.Э Баумана. 16 апреля 2025 - РИА Новости, 1920, 16.04.2025
© РИА Новости / POOL
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Президент РФ Владимир Путин во время посещения МГТУ им. Н.Э Баумана. 16 апреля 2025
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МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в рамках посещения МГТУ имени Баумана осмотрел новый комплекс общежитий МГТУ.
МГТУ – одно из старейших высших технических учебных заведений России, основанное 13 июля 1830 года. ВУЗ участвует в федеральном проекте "Создание сети современных кампусов".
Главу государства сопровождали мэр Москвы Сергей Собянин, глава Минобрнауки РФ Валерий Фальков, председатель Наблюдательного совета – первый заместитель председателя правительства РФ Денис Мантуров и ректор МГТУ имени Баумана Михаил Гордин, который давал пояснения по ходу осмотра.
Комплекс общежитий "Спектр" и "Стрела" рассчитан на размещение до 2,3 тысячи студентов в комнатах от 1 до 4 человек (550 и 1680 человек соответственно).
Общежития оборудованы комнатами для маломобильных групп, обеспечен доступ к безбарьерной среде. На территории комплекса находятся коворкинги, залы для индивидуальной работы, музыкальные классы и репетиционные, помещения кластера креативных индустрий, а также центр "Новоселье".
В настоящее время в общежитиях проживает более 850 студентов, процесс переселения продолжается.
В ходе посещения Путин осмотрел комнаты для студентов, в том числе с ограничениями по здоровью. Гордин отметил, что на каждый блок из двух комнат приходится душ с туалетом и кухня, добавив, что условия шикарные.
"Конечно, все сюда стремятся, это совсем не то, что было у нас в молодости", - сказал ректор университета Путину. Российский президент с таким высказыванием согласился.
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