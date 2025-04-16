https://ria.ru/20250416/prizyv-2011564670.html

Совфед одобрил закон об исполнении решения о призыве на срочную службу

Совфед одобрил закон об исполнении решения о призыве на срочную службу - РИА Новости, 16.04.2025

Совфед одобрил закон об исполнении решения о призыве на срочную службу

Совфед одобрил закон об исполнении решения о призыве на срочную службу в течение года. РИА Новости, 16.04.2025

2025-04-16T13:43:00+03:00

2025-04-16T13:43:00+03:00

2025-04-16T13:51:00+03:00

россия

виктор бондарев

совет федерации рф

воздушно-космические силы россии

армия россии

безопасность

вооруженные силы рф

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МОСКВА, 16 апр – РИА Новости. Совфед одобрил закон об исполнении решения о призыве на срочную службу в течение года.По словам первого зампредседателя оборонного комитета Совфеда, экс-главкома ВКС Виктора Бондарева, решение призывной комиссии, которое не было исполнено во время текущего призыва, будет действовать еще год - призывника отправят в армию во время следующего призыва, без повторного прохождения комиссии.Сенатор отметил, что воинская обязанность в России, согласно конституции Российской Федерации, является обязанностью гражданина России по защите отечества. И в данном контексте принятый закон ничего принципиально не меняет – а наоборот, вносит конструктивные доработки, совершенствующие сам принцип призыва в свете возникающих организационных обстоятельств, связанных не только с призывом, но и с отсрочками от службы, пояснил он.В соответствии с документом граждане, пребывавшие в добровольческих формированиях, предусмотренных законом "Об обороне", и не менее шести месяцев участвовавшие в боевых действиях, выполнявшие задачи при проведении контртеррористических операций или при использовании добровольческих формирований за пределами территории РФ, освобождаются от призыва на военную службу и, в течение двух лет со дня исключения из добровольческого формирования, от призыва на военные сборы, говорится в заключении оборонного комитета СФ.

https://ria.ru/20250331/prizyv-1598051991.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

россия, виктор бондарев, совет федерации рф, воздушно-космические силы россии, армия россии, безопасность, вооруженные силы рф