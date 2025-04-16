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Совфед одобрил закон об исполнении решения о призыве на срочную службу - РИА Новости, 16.04.2025
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13:43 16.04.2025 (обновлено: 13:51 16.04.2025)
https://ria.ru/20250416/prizyv-2011564670.html
Совфед одобрил закон об исполнении решения о призыве на срочную службу
Совфед одобрил закон об исполнении решения о призыве на срочную службу - РИА Новости, 16.04.2025
Совфед одобрил закон об исполнении решения о призыве на срочную службу
Совфед одобрил закон об исполнении решения о призыве на срочную службу в течение года. РИА Новости, 16.04.2025
2025-04-16T13:43:00+03:00
2025-04-16T13:51:00+03:00
россия
виктор бондарев
совет федерации рф
воздушно-космические силы россии
армия россии
безопасность
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МОСКВА, 16 апр – РИА Новости. Совфед одобрил закон об исполнении решения о призыве на срочную службу в течение года.По словам первого зампредседателя оборонного комитета Совфеда, экс-главкома ВКС Виктора Бондарева, решение призывной комиссии, которое не было исполнено во время текущего призыва, будет действовать еще год - призывника отправят в армию во время следующего призыва, без повторного прохождения комиссии.Сенатор отметил, что воинская обязанность в России, согласно конституции Российской Федерации, является обязанностью гражданина России по защите отечества. И в данном контексте принятый закон ничего принципиально не меняет – а наоборот, вносит конструктивные доработки, совершенствующие сам принцип призыва в свете возникающих организационных обстоятельств, связанных не только с призывом, но и с отсрочками от службы, пояснил он.В соответствии с документом граждане, пребывавшие в добровольческих формированиях, предусмотренных законом "Об обороне", и не менее шести месяцев участвовавшие в боевых действиях, выполнявшие задачи при проведении контртеррористических операций или при использовании добровольческих формирований за пределами территории РФ, освобождаются от призыва на военную службу и, в течение двух лет со дня исключения из добровольческого формирования, от призыва на военные сборы, говорится в заключении оборонного комитета СФ.
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россия, виктор бондарев, совет федерации рф, воздушно-космические силы россии, армия россии, безопасность, вооруженные силы рф
Россия, Виктор Бондарев, Совет Федерации РФ, Воздушно-космические силы России, Армия России, Безопасность, Вооруженные силы РФ
Совфед одобрил закон об исполнении решения о призыве на срочную службу

Совфед одобрил закон об исполнении решения о призыве срочников в течение года

© РИА Новости / Алексей Мальгавко | Перейти в медиабанкРабота сборного призывного пункта
Работа сборного призывного пункта - РИА Новости, 1920, 16.04.2025
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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Работа сборного призывного пункта. Архивное фото
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МОСКВА, 16 апр – РИА Новости. Совфед одобрил закон об исполнении решения о призыве на срочную службу в течение года.
По словам первого зампредседателя оборонного комитета Совфеда, экс-главкома ВКС Виктора Бондарева, решение призывной комиссии, которое не было исполнено во время текущего призыва, будет действовать еще год - призывника отправят в армию во время следующего призыва, без повторного прохождения комиссии.
Сенатор отметил, что воинская обязанность в России, согласно конституции Российской Федерации, является обязанностью гражданина России по защите отечества. И в данном контексте принятый закон ничего принципиально не меняет – а наоборот, вносит конструктивные доработки, совершенствующие сам принцип призыва в свете возникающих организационных обстоятельств, связанных не только с призывом, но и с отсрочками от службы, пояснил он.
В соответствии с документом граждане, пребывавшие в добровольческих формированиях, предусмотренных законом "Об обороне", и не менее шести месяцев участвовавшие в боевых действиях, выполнявшие задачи при проведении контртеррористических операций или при использовании добровольческих формирований за пределами территории РФ, освобождаются от призыва на военную службу и, в течение двух лет со дня исключения из добровольческого формирования, от призыва на военные сборы, говорится в заключении оборонного комитета СФ.
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