Полеты над Астаной ограничат из-за подготовки авиации к параду
Полеты над Астаной ограничат из-за подготовки к параду в честь 80-летия Победы
Виды Астаны. Архивное фото
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АЛМА-АТА, 16 апр - РИА Новости. Полеты над Астаной ограничат с 22 апреля по 7 мая по причине подготовки военной авиации к параду в честь 80-летия Победы, авиапассажиров просят уточнять актуальный статус рейсов с учетом этих ограничений, сообщает пресс-служба комитета гражданской авиации Казахстана.
"В соответствии с информацией министерства обороны республики Казахстан, в связи с подготовкой и проведением военного парада в Астане в период с 22 апреля по 7 мая... с 10.00 по 13.00 часов (8.00 - 11.00 мск), в городе Астане будут кратковременные ограничения использования воздушного пространства для проведения тренировочных полетов военной авиации", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале комитета.
Авиавласти республики обратились к пассажирам с просьбой учитывать введенные ограничения при планировании поездок, а также уточнять актуальный статус рейсов в справочных службах авиакомпаний и аэропортов.
Ранее минобороны Казахстана сообщило, что в этом году в параде примут участие 24 расчета. В общей сложности на площади в Астане соберется более 4 тысяч участников, среди которых более 200 женщин-военнослужащих. Механизированную колонну представят 300 единиц боевой, специальной и исторической техники. В воздушном параде примут участие 66 летательных аппаратов различных типов.
В начале января президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что центральным событием празднования юбилея Победы в Великой Отечественной войне в Казахстане станет военный парад в Астане, который пройдет 7 мая впервые с 2019 года.
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