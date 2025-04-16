https://ria.ru/20250416/pobeda-2011550436.html

Полеты над Астаной ограничат из-за подготовки авиации к параду

Полеты над Астаной ограничат из-за подготовки авиации к параду - РИА Новости, 16.04.2025

Полеты над Астаной ограничат из-за подготовки авиации к параду

Полеты над Астаной ограничат с 22 апреля по 7 мая по причине подготовки военной авиации к параду в честь 80-летия Победы, авиапассажиров просят уточнять... РИА Новости, 16.04.2025

2025-04-16T12:40:00+03:00

2025-04-16T12:40:00+03:00

2025-04-16T12:40:00+03:00

80-летие победы в великой отечественной войне

в мире

астана

казахстан

касым-жомарт токаев

80-летие победы в великой отечественной войне

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АЛМА-АТА, 16 апр - РИА Новости. Полеты над Астаной ограничат с 22 апреля по 7 мая по причине подготовки военной авиации к параду в честь 80-летия Победы, авиапассажиров просят уточнять актуальный статус рейсов с учетом этих ограничений, сообщает пресс-служба комитета гражданской авиации Казахстана. "В соответствии с информацией министерства обороны республики Казахстан, в связи с подготовкой и проведением военного парада в Астане в период с 22 апреля по 7 мая... с 10.00 по 13.00 часов (8.00 - 11.00 мск), в городе Астане будут кратковременные ограничения использования воздушного пространства для проведения тренировочных полетов военной авиации", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале комитета. Авиавласти республики обратились к пассажирам с просьбой учитывать введенные ограничения при планировании поездок, а также уточнять актуальный статус рейсов в справочных службах авиакомпаний и аэропортов. Ранее минобороны Казахстана сообщило, что в этом году в параде примут участие 24 расчета. В общей сложности на площади в Астане соберется более 4 тысяч участников, среди которых более 200 женщин-военнослужащих. Механизированную колонну представят 300 единиц боевой, специальной и исторической техники. В воздушном параде примут участие 66 летательных аппаратов различных типов. В начале января президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что центральным событием празднования юбилея Победы в Великой Отечественной войне в Казахстане станет военный парад в Астане, который пройдет 7 мая впервые с 2019 года.

https://ria.ru/20250314/kazahstan-2005122708.html

https://ria.ru/20250130/tokai-1996359561.html

астана

казахстан

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Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, астана, казахстан, касым-жомарт токаев, 80-летие победы в великой отечественной войне