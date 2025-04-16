Рейтинг@Mail.ru
В Казахстане 111 ветеранов Великой Отечественной отметят 80-летие Победы - РИА Новости, 16.04.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
80-летие Победы в Великой Отечественной войне - РИА Новости, 1920, 16.01.2025
80-летие Победы в Великой Отечественной войне
 
09:16 16.04.2025
https://ria.ru/20250416/pobeda-2011501787.html
В Казахстане 111 ветеранов Великой Отечественной отметят 80-летие Победы
В Казахстане 111 ветеранов Великой Отечественной отметят 80-летие Победы - РИА Новости, 16.04.2025
В Казахстане 111 ветеранов Великой Отечественной отметят 80-летие Победы
В Казахстане 111 ветеранов Великой Отечественной войны отпразднуют 80-летие Победы советского народа над нацистской Германией, сообщает в среду пресс-служба... РИА Новости, 16.04.2025
2025-04-16T09:16:00+03:00
2025-04-16T09:16:00+03:00
80-летие победы в великой отечественной войне
в мире
казахстан
германия
астана
касым-жомарт токаев
80-летие победы в великой отечественной войне
день победы
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/10/2011504626_51:0:1230:663_1920x0_80_0_0_b36e24e4c769ef8a3583451e67c57955.jpg
АЛМА-АТА, 16 апр - РИА Новости. В Казахстане 111 ветеранов Великой Отечественной войны отпразднуют 80-летие Победы советского народа над нацистской Германией, сообщает в среду пресс-служба министерства труда и социальной защиты населения республики. "По состоянию на 1 апреля текущего года в Казахстане проживает 83 048 ветеранов, из них 111 ветеранов Великой Отечественной войны, 16 796 ветеранов, приравненных по льготам к ветеранам ВОВ, 26 553 ветерана боевых действий на территории других государств, 39 588 тружеников тыла в годы ВОВ", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте ведомства. В начале января президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что центральным событием празднования юбилея Победы в Великой Отечественной войне в Казахстане станет военный парад в Астане, который пройдет 7 мая впервые с 2019 года. За время Великой Отечественной войны на фронт из Казахской ССР были призваны более 1,2 миллиона человек. Около 500 казахстанцев стали Героями Советского Союза, четверо из них дважды становились героями, 110 воинов были награждены орденом Славы трех степеней. Каждый второй казахстанец, взявший в руки оружие, отдал жизнь за Победу. Из плена не вернулись 630 тысяч человек.
https://ria.ru/20250222/veteran-2000959016.html
казахстан
германия
астана
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/10/2011504626_199:0:1083:663_1920x0_80_0_0_e6be5d3e3c0e7062527f3d9fa85c7fbd.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, казахстан, германия, астана, касым-жомарт токаев, 80-летие победы в великой отечественной войне, день победы
80-летие Победы в Великой Отечественной войне, В мире, Казахстан, Германия, Астана, Касым-Жомарт Токаев, 80-летие Победы в Великой Отечественной войне, День Победы
В Казахстане 111 ветеранов Великой Отечественной отметят 80-летие Победы

В Казахстане 111 ветеранов ВОВ отметят 80-летие Победы над нацистской Германией

© Фото : пресс-служба министерства труда и социальной защиты населения Республики КазахстанВ Казахстане 111 ветеранов Великой Отечественной войны отпразднуют 80-летие Победы советского народа над нацистской Германией
В Казахстане 111 ветеранов Великой Отечественной войны отпразднуют 80-летие Победы советского народа над нацистской Германией - РИА Новости, 1920, 16.04.2025
© Фото : пресс-служба министерства труда и социальной защиты населения Республики Казахстан
В Казахстане 111 ветеранов Великой Отечественной войны отпразднуют 80-летие Победы советского народа над нацистской Германией. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
АЛМА-АТА, 16 апр - РИА Новости. В Казахстане 111 ветеранов Великой Отечественной войны отпразднуют 80-летие Победы советского народа над нацистской Германией, сообщает в среду пресс-служба министерства труда и социальной защиты населения республики.
«
"По состоянию на 1 апреля текущего года в Казахстане проживает 83 048 ветеранов, из них 111 ветеранов Великой Отечественной войны, 16 796 ветеранов, приравненных по льготам к ветеранам ВОВ, 26 553 ветерана боевых действий на территории других государств, 39 588 тружеников тыла в годы ВОВ", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте ведомства.
В начале января президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что центральным событием празднования юбилея Победы в Великой Отечественной войне в Казахстане станет военный парад в Астане, который пройдет 7 мая впервые с 2019 года.
За время Великой Отечественной войны на фронт из Казахской ССР были призваны более 1,2 миллиона человек. Около 500 казахстанцев стали Героями Советского Союза, четверо из них дважды становились героями, 110 воинов были награждены орденом Славы трех степеней. Каждый второй казахстанец, взявший в руки оружие, отдал жизнь за Победу. Из плена не вернулись 630 тысяч человек.
Военнослужащие Национальной гвардии МВД РК поздравили ветерана Великой Отечественной войны Рзагула Байкешева с 80-летием Победы - РИА Новости, 1920, 22.02.2025
Казахская нацгвардия поздравила ветерана войны с 80-летием Победы
22 февраля, 09:50
 
80-летие Победы в Великой Отечественной войнеВ миреКазахстанГерманияАстанаКасым-Жомарт Токаев80-летие Победы в Великой Отечественной войнеДень Победы
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала