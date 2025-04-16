https://ria.ru/20250416/pobeda-2011501787.html

В Казахстане 111 ветеранов Великой Отечественной отметят 80-летие Победы

В Казахстане 111 ветеранов Великой Отечественной отметят 80-летие Победы - РИА Новости, 16.04.2025

В Казахстане 111 ветеранов Великой Отечественной отметят 80-летие Победы

В Казахстане 111 ветеранов Великой Отечественной войны отпразднуют 80-летие Победы советского народа над нацистской Германией, сообщает в среду пресс-служба... РИА Новости, 16.04.2025

2025-04-16T09:16:00+03:00

2025-04-16T09:16:00+03:00

2025-04-16T09:16:00+03:00

80-летие победы в великой отечественной войне

в мире

казахстан

германия

астана

касым-жомарт токаев

80-летие победы в великой отечественной войне

день победы

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АЛМА-АТА, 16 апр - РИА Новости. В Казахстане 111 ветеранов Великой Отечественной войны отпразднуют 80-летие Победы советского народа над нацистской Германией, сообщает в среду пресс-служба министерства труда и социальной защиты населения республики. "По состоянию на 1 апреля текущего года в Казахстане проживает 83 048 ветеранов, из них 111 ветеранов Великой Отечественной войны, 16 796 ветеранов, приравненных по льготам к ветеранам ВОВ, 26 553 ветерана боевых действий на территории других государств, 39 588 тружеников тыла в годы ВОВ", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте ведомства. В начале января президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что центральным событием празднования юбилея Победы в Великой Отечественной войне в Казахстане станет военный парад в Астане, который пройдет 7 мая впервые с 2019 года. За время Великой Отечественной войны на фронт из Казахской ССР были призваны более 1,2 миллиона человек. Около 500 казахстанцев стали Героями Советского Союза, четверо из них дважды становились героями, 110 воинов были награждены орденом Славы трех степеней. Каждый второй казахстанец, взявший в руки оружие, отдал жизнь за Победу. Из плена не вернулись 630 тысяч человек.

https://ria.ru/20250222/veteran-2000959016.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, казахстан, германия, астана, касым-жомарт токаев, 80-летие победы в великой отечественной войне, день победы