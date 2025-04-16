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Стоимость участия в ПМЭФ возрастет до 1,3 миллиона рублей - РИА Новости, 16.04.2025
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02:47 16.04.2025
https://ria.ru/20250416/pmef-2011486415.html
Стоимость участия в ПМЭФ возрастет до 1,3 миллиона рублей
Стоимость участия в ПМЭФ возрастет до 1,3 миллиона рублей - РИА Новости, 16.04.2025
Стоимость участия в ПМЭФ возрастет до 1,3 миллиона рублей
Стоимость участия в Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) с 18 апреля возрастет до 1 320 000 рублей, стало известно РИА Новости. РИА Новости, 16.04.2025
2025-04-16T02:47:00+03:00
2025-04-16T02:47:00+03:00
экономика
санкт-петербург
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МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. Стоимость участия в Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) с 18 апреля возрастет до 1 320 000 рублей, стало известно РИА Новости. ПМЭФ пройдет 18-21 июня в Санкт-Петербурге. Пакет "Участник", предполагающий доступ на все мероприятия деловой и культурной программы форума, можно купить за 1,2 миллиона рублей. Как стало известно агентству, с 18 апреля стоимость участия повысится до 1 320 000 рублей. Пакет также предполагает доступ во все зоны делового общения. При этом пакет не предусматривает посещение пленарного заседания форума, на него потребуется специальное приглашение. Скидки на участие не предусмотрены.
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экономика, санкт-петербург
Экономика, Санкт-Петербург
Стоимость участия в ПМЭФ возрастет до 1,3 миллиона рублей

Стоимость участия в ПМЭФ возрастет до 1,3 миллиона рублей с 18 апреля

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкСтенд Российского экспортного центра на выставке XXV Петербургского международного экономического форума
Стенд Российского экспортного центра на выставке XXV Петербургского международного экономического форума - РИА Новости, 1920, 16.04.2025
© РИА Новости / Павел Бедняков
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Стенд Российского экспортного центра на выставке XXV Петербургского международного экономического форума. Архивное фото
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МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. Стоимость участия в Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) с 18 апреля возрастет до 1 320 000 рублей, стало известно РИА Новости.
ПМЭФ пройдет 18-21 июня в Санкт-Петербурге.
Пакет "Участник", предполагающий доступ на все мероприятия деловой и культурной программы форума, можно купить за 1,2 миллиона рублей. Как стало известно агентству, с 18 апреля стоимость участия повысится до 1 320 000 рублей.
Пакет также предполагает доступ во все зоны делового общения. При этом пакет не предусматривает посещение пленарного заседания форума, на него потребуется специальное приглашение. Скидки на участие не предусмотрены.
Вид Санкт-Петербурга - РИА Новости, 1920, 09.04.2025
Опубликован проект деловой программы ПМЭФ-2025
9 апреля, 10:37
 
ЭкономикаСанкт-Петербург
 
 
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