https://ria.ru/20250416/pmef-2011486415.html
Стоимость участия в ПМЭФ возрастет до 1,3 миллиона рублей
Стоимость участия в ПМЭФ возрастет до 1,3 миллиона рублей - РИА Новости, 16.04.2025
Стоимость участия в ПМЭФ возрастет до 1,3 миллиона рублей
Стоимость участия в Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) с 18 апреля возрастет до 1 320 000 рублей, стало известно РИА Новости. РИА Новости, 16.04.2025
2025-04-16T02:47:00+03:00
2025-04-16T02:47:00+03:00
2025-04-16T02:47:00+03:00
экономика
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МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. Стоимость участия в Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) с 18 апреля возрастет до 1 320 000 рублей, стало известно РИА Новости. ПМЭФ пройдет 18-21 июня в Санкт-Петербурге. Пакет "Участник", предполагающий доступ на все мероприятия деловой и культурной программы форума, можно купить за 1,2 миллиона рублей. Как стало известно агентству, с 18 апреля стоимость участия повысится до 1 320 000 рублей. Пакет также предполагает доступ во все зоны делового общения. При этом пакет не предусматривает посещение пленарного заседания форума, на него потребуется специальное приглашение. Скидки на участие не предусмотрены.
https://ria.ru/20250409/roskongress-2010178702.html
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экономика, санкт-петербург
Экономика, Санкт-Петербург
Стоимость участия в ПМЭФ возрастет до 1,3 миллиона рублей
Стоимость участия в ПМЭФ возрастет до 1,3 миллиона рублей с 18 апреля