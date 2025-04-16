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В Петербурге побит температурный рекорд 1920 года - РИА Новости, 16.04.2025
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17:06 16.04.2025
https://ria.ru/20250416/peterburg-2011624633.html
В Петербурге побит температурный рекорд 1920 года
В Петербурге побит температурный рекорд 1920 года - РИА Новости, 16.04.2025
В Петербурге побит температурный рекорд 1920 года
Температурный рекорд 1920 года побит в среду в Санкт-Петербурге, где воздух прогрелся более чем до 22 градусов, сообщил главный синоптик города Александр... РИА Новости, 16.04.2025
2025-04-16T17:06:00+03:00
2025-04-16T17:06:00+03:00
общество
санкт-петербург
александр колесов
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 апр – РИА Новости. Температурный рекорд 1920 года побит в среду в Санкт-Петербурге, где воздух прогрелся более чем до 22 градусов, сообщил главный синоптик города Александр Колесов. "Рекорд есть. Сейчас в Санкт-Петербурге +22,2 градуса", – написал он в своем Telegram-канале. Ранее Колесов уточнял, что максимальная температура для 16 апреля была зафиксирована в 1920 году и составили +21,9 градуса. По данным на сайте Северо-Западного управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в Петербурге солнечно, скорость ветра не превышает 4 метров в секунду.
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общество, санкт-петербург, александр колесов
Общество, Санкт-Петербург, Александр Колесов
В Петербурге побит температурный рекорд 1920 года

В Петербурге побит температурный рекорд, воздух прогрелся до 22.2 градусов

© РИА Новости / Илья ТиминГород Санкт-Петербург
Город Санкт-Петербург - РИА Новости, 1920, 16.04.2025
© РИА Новости / Илья Тимин
Город Санкт-Петербург. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 апр – РИА Новости. Температурный рекорд 1920 года побит в среду в Санкт-Петербурге, где воздух прогрелся более чем до 22 градусов, сообщил главный синоптик города Александр Колесов.
"Рекорд есть. Сейчас в Санкт-Петербурге +22,2 градуса", – написал он в своем Telegram-канале.
Ранее Колесов уточнял, что максимальная температура для 16 апреля была зафиксирована в 1920 году и составили +21,9 градуса.
По данным на сайте Северо-Западного управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в Петербурге солнечно, скорость ветра не превышает 4 метров в секунду.
Виды Москвы - РИА Новости, 1920, 15.04.2025
Вильфанд предупредил москвичей об экстремальной температуре
15 апреля, 07:51
 
ОбществоСанкт-ПетербургАлександр Колесов
 
 
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