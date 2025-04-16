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Пашинян оценил предложение по новой конституции Армении - РИА Новости, 16.04.2025
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12:27 16.04.2025
https://ria.ru/20250416/pashinjane-2011548334.html
Пашинян оценил предложение по новой конституции Армении
Пашинян оценил предложение по новой конституции Армении - РИА Новости, 16.04.2025
Пашинян оценил предложение по новой конституции Армении
Премьер-министр Армении Никол Пашинян считает, что в новой конституции страны не должно быть ссылки на декларацию о независимости. РИА Новости, 16.04.2025
2025-04-16T12:27:00+03:00
2025-04-16T12:27:00+03:00
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ЕРЕВАН, 16 апр – РИА Новости. Премьер-министр Армении Никол Пашинян считает, что в новой конституции страны не должно быть ссылки на декларацию о независимости. В преамбуле действующей конституции Армении говорится, что в ее основе лежит декларация о независимости, которая была принята 23 августа 1990 года, в том числе "основываясь на совместном постановлении Верховного Совета Армянской ССР и Национального Совета Нагорного Карабаха от 1 декабря 1989 года "О воссоединении Армянской ССР и Нагорного Карабаха". Там же указывается, что Республика Армения выступает "за международное признание геноцида армян 1915 года в Османской Турции и Западной Армении". "Я могу сказать, что, на мой взгляд, в тексте новой конституции не должно быть ссылки на декларацию о независимости. Но решать должен народ Армении. Конечно, доводы "за" и "против" должны представлять политические силы и их лидеры. Это моя политическая позиция", - заявил Пашинян журналистам. В конце марта Пашинян заявил, что власти Армении планируют провести референдум по принятию новой конституции в 2027 году. При этом он добавил, что в его команде звучит мнение о целесообразности референдума параллельно с парламентскими выборами 2026 года. Тогда армянский премьер утверждал, что изменение конституции является исключительно вопросом внутренней политики, но не может не иметь "регионального и международного влияния". В январе 2024 года Пашинян заявил, что стране нужна новая конституция, "которая обеспечит жизнеспособность страны в новых геополитических условиях". Позднее он уточнил, что положения Декларации о независимости, лежащей в основе армянской конституции, грозят стране войной. Азербайджан также настаивает на внесении Арменией поправок в конституцию, мотивируя это тем, что в ней содержатся прямые призывы к объединению Карабаха с Арменией. По словам президента Азербайджана Ильхама Алиева, мир между Баку и Ереваном может быть достигнут в случае внесения изменений в конституцию Армении.
https://ria.ru/20250326/pashinjan-2007506164.html
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в мире, армения, азербайджан, баку, никол пашинян, ильхам алиев
В мире, Армения, Азербайджан, Баку, Никол Пашинян, Ильхам Алиев
Пашинян оценил предложение по новой конституции Армении

Пашинян: в новой конституции не должно быть ссылки на декларацию о независимости

© Sputnik | Перейти в медиабанкПремьер-министр Армении Никол Пашинян
Премьер-министр Армении Никол Пашинян - РИА Новости, 1920, 16.04.2025
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Премьер-министр Армении Никол Пашинян . Архивное фото
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ЕРЕВАН, 16 апр – РИА Новости. Премьер-министр Армении Никол Пашинян считает, что в новой конституции страны не должно быть ссылки на декларацию о независимости.
В преамбуле действующей конституции Армении говорится, что в ее основе лежит декларация о независимости, которая была принята 23 августа 1990 года, в том числе "основываясь на совместном постановлении Верховного Совета Армянской ССР и Национального Совета Нагорного Карабаха от 1 декабря 1989 года "О воссоединении Армянской ССР и Нагорного Карабаха". Там же указывается, что Республика Армения выступает "за международное признание геноцида армян 1915 года в Османской Турции и Западной Армении".
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"Я могу сказать, что, на мой взгляд, в тексте новой конституции не должно быть ссылки на декларацию о независимости. Но решать должен народ Армении. Конечно, доводы "за" и "против" должны представлять политические силы и их лидеры. Это моя политическая позиция", - заявил Пашинян журналистам.
В конце марта Пашинян заявил, что власти Армении планируют провести референдум по принятию новой конституции в 2027 году. При этом он добавил, что в его команде звучит мнение о целесообразности референдума параллельно с парламентскими выборами 2026 года.
Тогда армянский премьер утверждал, что изменение конституции является исключительно вопросом внутренней политики, но не может не иметь "регионального и международного влияния".
В январе 2024 года Пашинян заявил, что стране нужна новая конституция, "которая обеспечит жизнеспособность страны в новых геополитических условиях". Позднее он уточнил, что положения Декларации о независимости, лежащей в основе армянской конституции, грозят стране войной. Азербайджан также настаивает на внесении Арменией поправок в конституцию, мотивируя это тем, что в ней содержатся прямые призывы к объединению Карабаха с Арменией. По словам президента Азербайджана Ильхама Алиева, мир между Баку и Ереваном может быть достигнут в случае внесения изменений в конституцию Армении.
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