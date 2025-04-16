Рейтинг@Mail.ru
Оверчук рассказал о переговорах по увеличению российского внешнего рынка - РИА Новости, 16.04.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:55 16.04.2025
https://ria.ru/20250416/overchuk-2011553548.html
Оверчук рассказал о переговорах по увеличению российского внешнего рынка
Оверчук рассказал о переговорах по увеличению российского внешнего рынка - РИА Новости, 16.04.2025
Оверчук рассказал о переговорах по увеличению российского внешнего рынка
Соглашения, увеличивающие российский внешний рынок до 481 миллиона человек, могут быть заключены до конца 2025 года, например, ведутся переговоры с Индией,... РИА Новости, 16.04.2025
2025-04-16T12:55:00+03:00
2025-04-16T12:55:00+03:00
экономика
индия
пакистан
россия
алексей оверчук
совет федерации рф
евразийский экономический союз
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156370/96/1563709629_0:211:2123:1405_1920x0_80_0_0_478a2d22b5a63e8fbda13d30116ce264.jpg
МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. Соглашения, увеличивающие российский внешний рынок до 481 миллиона человек, могут быть заключены до конца 2025 года, например, ведутся переговоры с Индией, обсуждается соглашение о свободной торговле с Пакистаном, заявил вице-премьер РФ Алексей Оверчук, выступая в Совете Федерации. "В первую очередь наши действия нацелены на улучшение торговых условий на пространстве Большой Евразии, где у ЕАЭС уже есть соответствующее соглашение с Вьетнамом, Сербией и Ираном. Совокупный рынок этих стран составляет приблизительно 190 миллионов человек. До конца текущего (2025 - ред.) года могут быть заключены соглашения, увеличивающие наш внешний рынок до 481 миллиона человек. На ранних этапах находятся переговоры с Индией, обсуждаем возможность заключения соглашения о свободной торговле с Пакистаном", - сказал он. Таким образом, задача в Евразии – это обеспечить свободный доступ к рынкам с емкостью около 2,2 миллиарда человек, подчеркнул Оверчук.
https://ria.ru/20250404/eaes-2009403542.html
индия
пакистан
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156370/96/1563709629_0:12:2123:1604_1920x0_80_0_0_3f2c57cef7cc61e0167593a7c4376522.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, индия, пакистан, россия, алексей оверчук, совет федерации рф, евразийский экономический союз
Экономика, Индия, Пакистан, Россия, Алексей Оверчук, Совет Федерации РФ, Евразийский экономический союз
Оверчук рассказал о переговорах по увеличению российского внешнего рынка

Оверчук: соглашения о расширении внешнего рынка могут заключить до конца года

© РИА Новости / Дмитрий Астахов | Перейти в медиабанкАлексей Оверчук
Алексей Оверчук - РИА Новости, 1920, 16.04.2025
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
Перейти в медиабанк
Алексей Оверчук. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. Соглашения, увеличивающие российский внешний рынок до 481 миллиона человек, могут быть заключены до конца 2025 года, например, ведутся переговоры с Индией, обсуждается соглашение о свободной торговле с Пакистаном, заявил вице-премьер РФ Алексей Оверчук, выступая в Совете Федерации.
"В первую очередь наши действия нацелены на улучшение торговых условий на пространстве Большой Евразии, где у ЕАЭС уже есть соответствующее соглашение с Вьетнамом, Сербией и Ираном. Совокупный рынок этих стран составляет приблизительно 190 миллионов человек. До конца текущего (2025 - ред.) года могут быть заключены соглашения, увеличивающие наш внешний рынок до 481 миллиона человек. На ранних этапах находятся переговоры с Индией, обсуждаем возможность заключения соглашения о свободной торговле с Пакистаном", - сказал он.
Таким образом, задача в Евразии – это обеспечить свободный доступ к рынкам с емкостью около 2,2 миллиарда человек, подчеркнул Оверчук.
Заседание Евразийского межправительственного совета стран ЕАЭС - РИА Новости, 1920, 04.04.2025
Оверчук заявил о росте интереса к ЕАЭС
4 апреля, 17:45
 
ЭкономикаИндияПакистанРоссияАлексей ОверчукСовет Федерации РФЕвразийский экономический союз
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала