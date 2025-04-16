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Оверчук рассказал о переговорах по увеличению российского внешнего рынка
Оверчук рассказал о переговорах по увеличению российского внешнего рынка - РИА Новости, 16.04.2025
Оверчук рассказал о переговорах по увеличению российского внешнего рынка
Соглашения, увеличивающие российский внешний рынок до 481 миллиона человек, могут быть заключены до конца 2025 года, например, ведутся переговоры с Индией,... РИА Новости, 16.04.2025
2025-04-16T12:55:00+03:00
2025-04-16T12:55:00+03:00
2025-04-16T12:55:00+03:00
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МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. Соглашения, увеличивающие российский внешний рынок до 481 миллиона человек, могут быть заключены до конца 2025 года, например, ведутся переговоры с Индией, обсуждается соглашение о свободной торговле с Пакистаном, заявил вице-премьер РФ Алексей Оверчук, выступая в Совете Федерации. "В первую очередь наши действия нацелены на улучшение торговых условий на пространстве Большой Евразии, где у ЕАЭС уже есть соответствующее соглашение с Вьетнамом, Сербией и Ираном. Совокупный рынок этих стран составляет приблизительно 190 миллионов человек. До конца текущего (2025 - ред.) года могут быть заключены соглашения, увеличивающие наш внешний рынок до 481 миллиона человек. На ранних этапах находятся переговоры с Индией, обсуждаем возможность заключения соглашения о свободной торговле с Пакистаном", - сказал он. Таким образом, задача в Евразии – это обеспечить свободный доступ к рынкам с емкостью около 2,2 миллиарда человек, подчеркнул Оверчук.
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экономика, индия, пакистан, россия, алексей оверчук, совет федерации рф, евразийский экономический союз
Экономика, Индия, Пакистан, Россия, Алексей Оверчук, Совет Федерации РФ, Евразийский экономический союз
Оверчук рассказал о переговорах по увеличению российского внешнего рынка
Оверчук: соглашения о расширении внешнего рынка могут заключить до конца года