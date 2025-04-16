https://ria.ru/20250416/novgorod-2011520387.html

В Новгородской области микроавтобус врезался в опору ЛЭП, есть пострадавшие

В Новгородской области микроавтобус врезался в опору ЛЭП, есть пострадавшие - РИА Новости, 16.04.2025

В Новгородской области микроавтобус врезался в опору ЛЭП, есть пострадавшие

Микроавтобус врезался в опору линии электропередачи под Великим Новгородом, два пассажира доставлены в больницу, сообщил отдел госавтоинспекции МВД России... РИА Новости, 16.04.2025

2025-04-16T10:26:00+03:00

2025-04-16T10:26:00+03:00

2025-04-16T10:56:00+03:00

происшествия

авто

великий новгород

санкт-петербург

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

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ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 16 апр - РИА Новости. Микроавтобус врезался в опору линии электропередачи под Великим Новгородом, два пассажира доставлены в больницу, сообщил отдел госавтоинспекции МВД России "Новгородский". Уточняется, что в среду около 8 часов утра на подъезде к Великому Новгороду со стороны Санкт-Петербурга 60-летний водитель, управляя микроавтобусом Ford Transit, по неустановленной причине, наехал на опору ЛЭП. "В результате ДТП два пассажира - мужчина 1970 года рождения и женщина 1969 года рождения - доставлены бригадой скорой медицинской помощи в ГОБУЗ "Новгородская областная клиническая больница" города Великого Новгорода", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20250415/dtp-2011468957.html

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происшествия, авто, великий новгород, санкт-петербург, министерство внутренних дел рф (мвд россии), ford motor