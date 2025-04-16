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В Новгородской области микроавтобус врезался в опору ЛЭП, есть пострадавшие - РИА Новости, 16.04.2025
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10:26 16.04.2025 (обновлено: 10:56 16.04.2025)
https://ria.ru/20250416/novgorod-2011520387.html
В Новгородской области микроавтобус врезался в опору ЛЭП, есть пострадавшие
В Новгородской области микроавтобус врезался в опору ЛЭП, есть пострадавшие - РИА Новости, 16.04.2025
В Новгородской области микроавтобус врезался в опору ЛЭП, есть пострадавшие
Микроавтобус врезался в опору линии электропередачи под Великим Новгородом, два пассажира доставлены в больницу, сообщил отдел госавтоинспекции МВД России... РИА Новости, 16.04.2025
2025-04-16T10:26:00+03:00
2025-04-16T10:56:00+03:00
происшествия
авто
великий новгород
санкт-петербург
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
ford motor
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ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 16 апр - РИА Новости. Микроавтобус врезался в опору линии электропередачи под Великим Новгородом, два пассажира доставлены в больницу, сообщил отдел госавтоинспекции МВД России "Новгородский". Уточняется, что в среду около 8 часов утра на подъезде к Великому Новгороду со стороны Санкт-Петербурга 60-летний водитель, управляя микроавтобусом Ford Transit, по неустановленной причине, наехал на опору ЛЭП. "В результате ДТП два пассажира - мужчина 1970 года рождения и женщина 1969 года рождения - доставлены бригадой скорой медицинской помощи в ГОБУЗ "Новгородская областная клиническая больница" города Великого Новгорода", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20250415/dtp-2011468957.html
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происшествия, авто, великий новгород, санкт-петербург, министерство внутренних дел рф (мвд россии), ford motor
Происшествия, Авто, Великий Новгород, Санкт-Петербург, Министерство внутренних дел РФ (МВД России), Ford Motor
В Новгородской области микроавтобус врезался в опору ЛЭП, есть пострадавшие

В Великом Новгороде микроавтобус врезался в опору ЛЭП, два человека пострадали

© Фото : соцсетиМикроавтобус врезался в опору линии электропередачи под Великим Новгородом
Микроавтобус врезался в опору линии электропередачи под Великим Новгородом - РИА Новости, 1920, 16.04.2025
© Фото : соцсети
Микроавтобус врезался в опору линии электропередачи под Великим Новгородом
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ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 16 апр - РИА Новости. Микроавтобус врезался в опору линии электропередачи под Великим Новгородом, два пассажира доставлены в больницу, сообщил отдел госавтоинспекции МВД России "Новгородский".
Уточняется, что в среду около 8 часов утра на подъезде к Великому Новгороду со стороны Санкт-Петербурга 60-летний водитель, управляя микроавтобусом Ford Transit, по неустановленной причине, наехал на опору ЛЭП.
"В результате ДТП два пассажира - мужчина 1970 года рождения и женщина 1969 года рождения - доставлены бригадой скорой медицинской помощи в ГОБУЗ "Новгородская областная клиническая больница" города Великого Новгорода", - говорится в сообщении.
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ПроисшествияАвтоВеликий НовгородСанкт-ПетербургМинистерство внутренних дел РФ (МВД России)Ford Motor
 
 
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