https://ria.ru/20250416/nilov-2011616573.html

Другая жизнь Алексея Нилова: шесть жен, алкоголь и возвращение с того света

Другая жизнь Алексея Нилова: шесть жен, алкоголь и возвращение с того света - РИА Новости, 16.04.2025

Другая жизнь Алексея Нилова: шесть жен, алкоголь и возвращение с того света

Популярность этому актеру принесла роль капитана Ларина, сыгранная им в известном сериале "Улица разбитых фонарей", хотя Алексей Нилов и до этого много снимался РИА Новости, 16.04.2025

2025-04-16T19:09:00+03:00

2025-04-16T19:09:00+03:00

2025-04-16T19:09:00+03:00

шоубиз

санкт-петербург

царское село

ленинград

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МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. Популярность этому актеру принесла роль капитана Ларина, сыгранная им в известном сериале "Улица разбитых фонарей", хотя Алексей Нилов и до этого много снимался в кино. Но известным его сделал именно бескомпромиссный борец с преступностью, так понравившийся зрителям.Всего на счету актера почти 90 работ в кино и сериалах, также он является руководителем "N-театра". И еще за плечами актера непростая личная жизнь и борьба с алкогольной зависимостью, которая привела его к клинической смерти и переоценке жизненных ориентиров.Как так получилось?Ликвидатор последствий аварии на ЧАЭСРодился Алексей 31 января 1964 года в Ленинграде, в известной актерской семье. Отец — актёр Геннадий Нилов, сыграл роль физика в кинокомедии "Три плюс два", а двоюродный дед — народный артист СССР Павел Кадочников.Столь маститые родственники помогли актеру впервые появиться на киноэкране в возрасте четырёх лет в фильме-сказке "Снегурочка" 1968 года своего двоюродного дедушки, режиссёра Павла Кадочникова. В этом же фильме, кстати, снимался и его отец.В 1985 году окончил актёрский факультет Ленинградского государственного института театра, музыки и кинематографии, а потом попал в армию.Служил в рядах Советской Армии в городе Чернигове, где благополучно получил военную специальность минёра-подрывника. В 1986 году, во время военной службы, Алексей принимал участие в ликвидации последствий Чернобыльской аварии. Является ликвидатором последствий аварии на Чернобыльской АЭС I степени, и получил право на досрочную пенсию в возрасте пятидесяти лет.Актер и менеджер по работе с клиентамиПосле демобилизации некоторое время работал в театре "Студия-87".Конец 1980-х годов выдался тяжелым для актера, помимо работы в театре, из-за нехватки денег пришлось подрабатывать дворником, стропальщиком, рекламным агентом, менеджером по работе с клиентами.Несмотря на то, что Алексей Нилов активно снимался в кино, настоящая слава и всенародная любовь пришли к нему после выхода на экраны сериала "Улицы разбитых фонарей". С этого момента его актёрская карьера стремительно пошла вверх. Правда, часто ему доводилось играть однотипных персонажей, героев-полицейских или откровенных негодяев.Однако если с работой у Алексея Нилова всё было в порядке, то его личная жизнь оказалась весьма запутанной.Пять жен, алкоголь и бытовые проблемыВпервые актёр женился в 1985 году на своей однокурснице по институту Анне Замотаевой, и уже следующий новый год семья встречала втроём, у супругов появилась дочь Лиза. Брак продлился недолго.Позже Алексей Нилов признается: во всех семейных неурядицах был виновен он сам. Его пагубное пристрастие к алкоголю, плюс бытовые проблемы, раз за разом приводило к распаду семьи. Именно они и послужили причиной его расставания с первой женой.Актёр уехал в Минск, где познакомился с Сусанной Цирюк, с которой в результате прожил семь лет и стал отцом сына Дмитрия. Пара в итоге не стала оформлять отношения, а рассталась.После разрыва с Сусанной Цирюк Алексей Нилов начал встречаться со своей коллегой Юлией Михайловой. В этот раз он был полон решимости остепениться, и даже обвенчался с Юлией. Но спустя семь лет он уже снова оказался одинок.Через некоторое время после развода в его жизни появилась актриса Полина Каманина. С ней он прожил всего три года, и опять последовал разрыв.Самым громким и скандальным оказался развод Алексея Нилова с третьей официальной женой Ириной Климовой. Фактически этот брак был пятым в его жизни. Спустя пять месяцев после появления на свет сына Никиты Алексей Нилов уехал из Москвы, где проживал вместе с женой и сыном, в Санкт-Петербург. Брак распался, и супруги потом ещё долго судились из-за алиментов.Клиническая смерть и последняя любовьНаконец в 2004 году в жизни Алексея Нилова появилась Елена Володина, которая заставила превратиться бывшего ловеласа в примерного семьянина, подарив ему долгожданное тепло семейного очага.В канун 2007 года актер попадает в кому на 11 дней, из-за сильного возлияния алкоголя. Новый год он встретил на восьмом этаже больницы на улице Костюшко в Санкт-Петербурге.Эта ситуация, наконец, заставила его задуматься об отказе от алкоголя. В 2011 году Елена и Алексей поженились и обвенчались в Софийском соборе в Царском селе.Актёр всё же смог избавиться от своей алкогольной зависимости, и его жизнь заиграла по-новому.Сейчас Алексей Нилов по-прежнему снимается в кино, а ещё он вместе с женой постоянно посещает Софийский собор в Царском селе, где они в своё время и обвенчались.Вот уже который год Алексей Нилов не пьёт и не курит. И даже не думает о других женщинах, ведь у него появилась его единственная.

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