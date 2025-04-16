https://ria.ru/20250416/nauka-2011329601.html

"Съедает" яды. Найдена бактерия, разлагающая фенол

"Съедает" яды. Найдена бактерия, разлагающая фенол - РИА Новости, 16.04.2025

"Съедает" яды. Найдена бактерия, разлагающая фенол

Бактерию, способную "переваривать" многие ядовитые вещества, в том числе фенол, содержащийся в отходах промышленности и сточных водах, обнаружили ученые НИУ... РИА Новости, 16.04.2025

2025-04-16T09:00:00+03:00

2025-04-16T09:00:00+03:00

2025-04-16T10:40:00+03:00

наука

наука

университетская наука

российские инновации

экологическое благополучие

российская академия наук

белгород

белгородский государственный университет

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/0f/2011329865_0:299:3107:2047_1920x0_80_0_0_d769d66d78deb35676b9ee51e44e85d5.jpg

МОСКВА, 16 апр — РИА Новости. Бактерию, способную "переваривать" многие ядовитые вещества, в том числе фенол, содержащийся в отходах промышленности и сточных водах, обнаружили ученые НИУ БелГУ в составе научного коллектива. По словам авторов исследования, Rhodococcus opacus способны разлагать фенол в высоких концентрациях, что позволяет использовать эти микробы для очистки промышленных отходов. Результаты опубликованы в журнале Microorganisms.Одной из основных проблем человечества сегодня является растущее загрязнение окружающей среды трудноразлагаемыми веществами как природного, так и синтетического происхождения. К примеру, фенол, используемый в производстве пластмасс, также синтезируется некоторыми организмами для защиты от насекомых, повреждений и ультрафиолета, а также образуется при разложении органики.Однако основными источниками поступления фенолов в окружающую среду являются отходы металлургических и коксохимических заводов, предприятий кожевенной, мебельной и целлюлозно-бумажной промышленности, а также сточные воды производства фенолформальдегидных смол, клеев, пластмасс и пестицидов, рассказали ученые Белгородского государственного национального исследовательского университета (НИУ БелГУ).Накопление фенола в окружающей среде представляет серьезную экологическую проблему. По словам ученых БелГУ, традиционные физико-химические методы очистки сточных вод от фенола имеют высокую стоимость и при этом не всегда эффективны. Более экономичным и экологичным способом является использование микроорганизмов, способных "переваривать" токсичные вещества. Однако поиск бактериальных культур, способных к обезвреживанию фенольных растворов, это достаточно сложная задача."Проблема только в том, что в относительно невысоких концентрациях, полграмма на литр воды, фенол токсичен для многих микроорганизмов. Поэтому цель нашего исследования – найти такую бактерию, которая была бы способна к выживанию при концентрации фенола, составляющей от 1,5 до 2,5 граммов на литр", — рассказала директор Регионального микробиологического центра НИУ БелГУ Инна Соляникова.Ученым НИУ БелГУ удалось обнаружить штамм 3D бактерии Rhodococcus opacus, которая не только переживает контакт с высокими концентрациями фенола, но и разлагает его на безвредные компоненты. Исследователи обнаружили, что данная бактерия в иммобилизованном состоянии способна разлагать фенол в концентрации 2,5 грамма на литр."Это лучший результат среди бактерий, который известен из научной литературы. Данная бактерия задепонирована во Всероссийской коллекции микроорганизмов и защищена патентом РФ", — прокомментировала Соляникова.По ее словам, важным достижением исследования является то, что иммобилизованные клетки бактерии (закрепленные в определенной матрице, например, в геле, на волокнах или другом носителе) можно хранить в течение года с целью использования для очистки воды от фенола. В случае необходимости это позволяет быстро использовать разработку по назначению, минуя этапы подготовки биопрепарата.Работа выполнена совместно с сотрудниками ФИЦ "Пущинский научный центр биологических исследований", Института биохимии и физиологии микроорганизмов РАН.

https://ria.ru/20241206/nauka-1987495381.html

https://ria.ru/20241218/nauka-1989749673.html

белгород

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

наука, университетская наука, российские инновации, экологическое благополучие, российская академия наук, белгород, белгородский государственный университет, бактерии