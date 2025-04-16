"Съедает" яды. Найдена бактерия, разлагающая фенол
© Getty Images / Ted Horowitz PhotographyОбразцы бактерий
© Getty Images / Ted Horowitz Photography
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 апр — РИА Новости. Бактерию, способную "переваривать" многие ядовитые вещества, в том числе фенол, содержащийся в отходах промышленности и сточных водах, обнаружили ученые НИУ БелГУ в составе научного коллектива. По словам авторов исследования, Rhodococcus opacus способны разлагать фенол в высоких концентрациях, что позволяет использовать эти микробы для очистки промышленных отходов. Результаты опубликованы в журнале Microorganisms.
Одной из основных проблем человечества сегодня является растущее загрязнение окружающей среды трудноразлагаемыми веществами как природного, так и синтетического происхождения. К примеру, фенол, используемый в производстве пластмасс, также синтезируется некоторыми организмами для защиты от насекомых, повреждений и ультрафиолета, а также образуется при разложении органики.
В Сибири создали "съедобную губку" для очистки Арктики от разливов нефти
6 декабря 2024, 05:00
Однако основными источниками поступления фенолов в окружающую среду являются отходы металлургических и коксохимических заводов, предприятий кожевенной, мебельной и целлюлозно-бумажной промышленности, а также сточные воды производства фенолформальдегидных смол, клеев, пластмасс и пестицидов, рассказали ученые Белгородского государственного национального исследовательского университета (НИУ БелГУ).
Накопление фенола в окружающей среде представляет серьезную экологическую проблему. По словам ученых БелГУ, традиционные физико-химические методы очистки сточных вод от фенола имеют высокую стоимость и при этом не всегда эффективны. Более экономичным и экологичным способом является использование микроорганизмов, способных "переваривать" токсичные вещества. Однако поиск бактериальных культур, способных к обезвреживанию фенольных растворов, это достаточно сложная задача.
© Фото : пресс-служба НИУ БелГУ/Карина ХудасоваМолодые исследователи подготавливают образцы для оценки метаболической активности выросших культур
Молодые исследователи подготавливают образцы для оценки метаболической активности выросших культур
© Фото : пресс-служба НИУ БелГУ/Карина Худасова
1 из 4
© Фото : пресс-служба НИУ БелГУ/Карина ХудасоваМикробиологии оценивают активную культуру микроорганизмов на спектрофотометре
Микробиологии оценивают активную культуру микроорганизмов на спектрофотометре
© Фото : пресс-служба НИУ БелГУ/Карина Худасова
2 из 4
© Фото : пресс-служба НИУ БелГУ/Карина ХудасоваВажный процесс исследования - оценка морфологии клеток
Важный процесс исследования - оценка морфологии клеток
© Фото : пресс-служба НИУ БелГУ/Карина Худасова
3 из 4
© Фото : пресс-служба НИУ БелГУ/Карина ХудасоваПроводится контроль роста микроорганизмов в чашках Петри в термостате
Проводится контроль роста микроорганизмов в чашках Петри в термостате
© Фото : пресс-служба НИУ БелГУ/Карина Худасова
4 из 4
Молодые исследователи подготавливают образцы для оценки метаболической активности выросших культур
© Фото : пресс-служба НИУ БелГУ/Карина Худасова
1 из 4
Микробиологии оценивают активную культуру микроорганизмов на спектрофотометре
© Фото : пресс-служба НИУ БелГУ/Карина Худасова
2 из 4
Важный процесс исследования - оценка морфологии клеток
© Фото : пресс-служба НИУ БелГУ/Карина Худасова
3 из 4
Проводится контроль роста микроорганизмов в чашках Петри в термостате
© Фото : пресс-служба НИУ БелГУ/Карина Худасова
4 из 4
"Проблема только в том, что в относительно невысоких концентрациях, полграмма на литр воды, фенол токсичен для многих микроорганизмов. Поэтому цель нашего исследования – найти такую бактерию, которая была бы способна к выживанию при концентрации фенола, составляющей от 1,5 до 2,5 граммов на литр", — рассказала директор Регионального микробиологического центра НИУ БелГУ Инна Соляникова.
Ученым НИУ БелГУ удалось обнаружить штамм 3D бактерии Rhodococcus opacus, которая не только переживает контакт с высокими концентрациями фенола, но и разлагает его на безвредные компоненты. Исследователи обнаружили, что данная бактерия в иммобилизованном состоянии способна разлагать фенол в концентрации 2,5 грамма на литр.
В ВятГУ вывели бактерии для устранения техногенных катастроф
18 декабря 2024, 09:00
"Это лучший результат среди бактерий, который известен из научной литературы. Данная бактерия задепонирована во Всероссийской коллекции микроорганизмов и защищена патентом РФ", — прокомментировала Соляникова.
По ее словам, важным достижением исследования является то, что иммобилизованные клетки бактерии (закрепленные в определенной матрице, например, в геле, на волокнах или другом носителе) можно хранить в течение года с целью использования для очистки воды от фенола. В случае необходимости это позволяет быстро использовать разработку по назначению, минуя этапы подготовки биопрепарата.
Работа выполнена совместно с сотрудниками ФИЦ "Пущинский научный центр биологических исследований", Института биохимии и физиологии микроорганизмов РАН.