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"Съедает" яды. Найдена бактерия, разлагающая фенол - РИА Новости, 16.04.2025
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Наука
 
09:00 16.04.2025 (обновлено: 10:40 16.04.2025)
https://ria.ru/20250416/nauka-2011329601.html
"Съедает" яды. Найдена бактерия, разлагающая фенол
"Съедает" яды. Найдена бактерия, разлагающая фенол - РИА Новости, 16.04.2025
"Съедает" яды. Найдена бактерия, разлагающая фенол
Бактерию, способную "переваривать" многие ядовитые вещества, в том числе фенол, содержащийся в отходах промышленности и сточных водах, обнаружили ученые НИУ... РИА Новости, 16.04.2025
2025-04-16T09:00:00+03:00
2025-04-16T10:40:00+03:00
наука
наука
университетская наука
российские инновации
экологическое благополучие
российская академия наук
белгород
белгородский государственный университет
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МОСКВА, 16 апр — РИА Новости. Бактерию, способную "переваривать" многие ядовитые вещества, в том числе фенол, содержащийся в отходах промышленности и сточных водах, обнаружили ученые НИУ БелГУ в составе научного коллектива. По словам авторов исследования, Rhodococcus opacus способны разлагать фенол в высоких концентрациях, что позволяет использовать эти микробы для очистки промышленных отходов. Результаты опубликованы в журнале Microorganisms.Одной из основных проблем человечества сегодня является растущее загрязнение окружающей среды трудноразлагаемыми веществами как природного, так и синтетического происхождения. К примеру, фенол, используемый в производстве пластмасс, также синтезируется некоторыми организмами для защиты от насекомых, повреждений и ультрафиолета, а также образуется при разложении органики.Однако основными источниками поступления фенолов в окружающую среду являются отходы металлургических и коксохимических заводов, предприятий кожевенной, мебельной и целлюлозно-бумажной промышленности, а также сточные воды производства фенолформальдегидных смол, клеев, пластмасс и пестицидов, рассказали ученые Белгородского государственного национального исследовательского университета (НИУ БелГУ).Накопление фенола в окружающей среде представляет серьезную экологическую проблему. По словам ученых БелГУ, традиционные физико-химические методы очистки сточных вод от фенола имеют высокую стоимость и при этом не всегда эффективны. Более экономичным и экологичным способом является использование микроорганизмов, способных "переваривать" токсичные вещества. Однако поиск бактериальных культур, способных к обезвреживанию фенольных растворов, это достаточно сложная задача."Проблема только в том, что в относительно невысоких концентрациях, полграмма на литр воды, фенол токсичен для многих микроорганизмов. Поэтому цель нашего исследования – найти такую бактерию, которая была бы способна к выживанию при концентрации фенола, составляющей от 1,5 до 2,5 граммов на литр", — рассказала директор Регионального микробиологического центра НИУ БелГУ Инна Соляникова.Ученым НИУ БелГУ удалось обнаружить штамм 3D бактерии Rhodococcus opacus, которая не только переживает контакт с высокими концентрациями фенола, но и разлагает его на безвредные компоненты. Исследователи обнаружили, что данная бактерия в иммобилизованном состоянии способна разлагать фенол в концентрации 2,5 грамма на литр."Это лучший результат среди бактерий, который известен из научной литературы. Данная бактерия задепонирована во Всероссийской коллекции микроорганизмов и защищена патентом РФ", — прокомментировала Соляникова.По ее словам, важным достижением исследования является то, что иммобилизованные клетки бактерии (закрепленные в определенной матрице, например, в геле, на волокнах или другом носителе) можно хранить в течение года с целью использования для очистки воды от фенола. В случае необходимости это позволяет быстро использовать разработку по назначению, минуя этапы подготовки биопрепарата.Работа выполнена совместно с сотрудниками ФИЦ "Пущинский научный центр биологических исследований", Института биохимии и физиологии микроорганизмов РАН.
https://ria.ru/20241206/nauka-1987495381.html
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наука, университетская наука, российские инновации, экологическое благополучие, российская академия наук, белгород, белгородский государственный университет, бактерии
Наука, Наука, Университетская наука, Российские инновации, Экологическое благополучие, Российская академия наук, Белгород, Белгородский государственный университет, Бактерии

"Съедает" яды. Найдена бактерия, разлагающая фенол

© Getty Images / Ted Horowitz PhotographyОбразцы бактерий
Образцы бактерий - РИА Новости, 1920, 16.04.2025
© Getty Images / Ted Horowitz Photography
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МОСКВА, 16 апр — РИА Новости. Бактерию, способную "переваривать" многие ядовитые вещества, в том числе фенол, содержащийся в отходах промышленности и сточных водах, обнаружили ученые НИУ БелГУ в составе научного коллектива. По словам авторов исследования, Rhodococcus opacus способны разлагать фенол в высоких концентрациях, что позволяет использовать эти микробы для очистки промышленных отходов. Результаты опубликованы в журнале Microorganisms.
Одной из основных проблем человечества сегодня является растущее загрязнение окружающей среды трудноразлагаемыми веществами как природного, так и синтетического происхождения. К примеру, фенол, используемый в производстве пластмасс, также синтезируется некоторыми организмами для защиты от насекомых, повреждений и ультрафиолета, а также образуется при разложении органики.
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Однако основными источниками поступления фенолов в окружающую среду являются отходы металлургических и коксохимических заводов, предприятий кожевенной, мебельной и целлюлозно-бумажной промышленности, а также сточные воды производства фенолформальдегидных смол, клеев, пластмасс и пестицидов, рассказали ученые Белгородского государственного национального исследовательского университета (НИУ БелГУ).
Накопление фенола в окружающей среде представляет серьезную экологическую проблему. По словам ученых БелГУ, традиционные физико-химические методы очистки сточных вод от фенола имеют высокую стоимость и при этом не всегда эффективны. Более экономичным и экологичным способом является использование микроорганизмов, способных "переваривать" токсичные вещества. Однако поиск бактериальных культур, способных к обезвреживанию фенольных растворов, это достаточно сложная задача.
© Фото : пресс-служба НИУ БелГУ/Карина ХудасоваМолодые исследователи подготавливают образцы для оценки метаболической активности выросших культур
Молодые исследователи подготавливают образцы для оценки метаболической активности выросших культур
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© Фото : пресс-служба НИУ БелГУ/Карина Худасова
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© Фото : пресс-служба НИУ БелГУ/Карина ХудасоваМикробиологии оценивают активную культуру микроорганизмов на спектрофотометре
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© Фото : пресс-служба НИУ БелГУ/Карина Худасова
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© Фото : пресс-служба НИУ БелГУ/Карина ХудасоваВажный процесс исследования - оценка морфологии клеток
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© Фото : пресс-служба НИУ БелГУ/Карина ХудасоваПроводится контроль роста микроорганизмов в чашках Петри в термостате
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Микробиологии оценивают активную культуру микроорганизмов на спектрофотометре
© Фото : пресс-служба НИУ БелГУ/Карина Худасова
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© Фото : пресс-служба НИУ БелГУ/Карина Худасова
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Проводится контроль роста микроорганизмов в чашках Петри в термостате
© Фото : пресс-служба НИУ БелГУ/Карина Худасова
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"Проблема только в том, что в относительно невысоких концентрациях, полграмма на литр воды, фенол токсичен для многих микроорганизмов. Поэтому цель нашего исследования – найти такую бактерию, которая была бы способна к выживанию при концентрации фенола, составляющей от 1,5 до 2,5 граммов на литр", — рассказала директор Регионального микробиологического центра НИУ БелГУ Инна Соляникова.
Ученым НИУ БелГУ удалось обнаружить штамм 3D бактерии Rhodococcus opacus, которая не только переживает контакт с высокими концентрациями фенола, но и разлагает его на безвредные компоненты. Исследователи обнаружили, что данная бактерия в иммобилизованном состоянии способна разлагать фенол в концентрации 2,5 грамма на литр.
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"Это лучший результат среди бактерий, который известен из научной литературы. Данная бактерия задепонирована во Всероссийской коллекции микроорганизмов и защищена патентом РФ", — прокомментировала Соляникова.
По ее словам, важным достижением исследования является то, что иммобилизованные клетки бактерии (закрепленные в определенной матрице, например, в геле, на волокнах или другом носителе) можно хранить в течение года с целью использования для очистки воды от фенола. В случае необходимости это позволяет быстро использовать разработку по назначению, минуя этапы подготовки биопрепарата.
Работа выполнена совместно с сотрудниками ФИЦ "Пущинский научный центр биологических исследований", Института биохимии и физиологии микроорганизмов РАН.
 
НаукаНаукаУниверситетская наукаРоссийские инновацииЭкологическое благополучиеРоссийская академия наукБелгородБелгородский государственный университетБактерии
 
 
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