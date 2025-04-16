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В Норильске обнаружен "близнец" внеземного минерала - РИА Новости, 16.04.2025
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Наука
 
07:00 16.04.2025
https://ria.ru/20250416/nauka-2011220306.html
В Норильске обнаружен "близнец" внеземного минерала
В Норильске обнаружен "близнец" внеземного минерала - РИА Новости, 16.04.2025
В Норильске обнаружен "близнец" внеземного минерала
Минерал ольгафранкит из образца горной породы, более полувека назад обнаруженный на территории Норильского рудного района, оказался идентичен найденному в... РИА Новости, 16.04.2025
2025-04-16T07:00:00+03:00
2025-04-16T07:00:00+03:00
наука
наука
университетская наука
космос - риа наука
земля
норильск
кения
санкт-петербургский государственный университет
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МОСКВА, 16 апр ― РИА Новости. Минерал ольгафранкит из образца горной породы, более полувека назад обнаруженный на территории Норильского рудного района, оказался идентичен найденному в редком метеорите Румурути. Ранее считалось, что вещество такой структуры формируется только в условиях космоса или глубинных оболочках Земли, сообщили РИА новости в пресс-службе Российского научного фонда.Большинство падающих на Землю метеоритов принадлежат к классу хондритов – это железные и железокаменные метеориты с включениями "экзотических" минералов, не встречающихся на нашей планете. Для формирования этих минералов в космических телах зачастую необходима бескислородная среда, почти недостижимая на поверхности нашей планеты условиях в современную геологическую эпоху, рассказали специалисты Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ).Развитие технических устройств для анализа веществ позволяет современным минералогам извлекать из объектов больше информации, чем несколько десятилетий назад. Так, геологи, описывавшие редчайший по составу метеорит Румурути, упавший на Землю в Кении в 1934 году, выделили в нем неизвестную фазу, но не смогли всеобъемлюще ее охарактеризовать.Минерал такого состава был описан лишь через 20 лет и уже в земных породах. Он получил название ольгафранкит в честь российского геолога Ольги Франк-Каменецкой. Минерал удалось найти благодаря исследованию коллекции Института геологии алмаза и благородных металлов Сибирского отделения РАН, собранной в Норильском рудном регионе в 1970–1980 годах. В одном из образцов был обнаружен "близнец" внеземного минерала с идентичным химическим составом."Мы достоверно определили, что ольгафранкит из Красноярского края имеет земное происхождение, он был найден в хорошо изученных базальтах. Однако формирование таких фаз не характерно для нашей планеты. Минерал обнаружен в ассоциации с самородным железом и карбидом железа (когенитом), которые найдены всего в нескольких местах на Земле", ― рассказал РИА Новости доцент кафедры минералогии СПбГУ Олег Верещагин.Для земного формирования нового минерала необходимо уникальное сочетание температурных условий, химического состава породы и сильно восстановительной атмосферы: окружения веществ, способных отдавать электроны, добавил геолог. Минералы класса германидов, к которым относится ольгафранкит, могут образовываться в породах, богатых германием и восстановителем, например углеродом в виде органических веществ."Мы смогли синтезировать этот минерал и полноценно изучить его химические, физические и механические свойства. Такой рукотворный аналог минерала называется антропотипом, и в настоящее время он находится в Минералогическом музее имени А.Е. Ферсмана. Природные кристаллы ольгафранкита хранятся в Минералогическом музее СПбГУ", — добавил исследователь.Существуют данные о других космических телах, где содержание никеля и германия связано, однако интерпретировать эти данные очень сложно, потому что фазы-концентраторы этих элементов (устойчивые вещества с определенным атомным соотношением и структурой) до сих пор не были найдены.Находка ольгафранкита может помочь в понимании обнаруженных ранее корреляций и прояснить пути формирования некоторых метеоритов, отметил Олег Верещагин.
https://ria.ru/20250225/mars-2001573752.html
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наука, университетская наука, космос - риа наука, земля, норильск, кения, санкт-петербургский государственный университет, российский научный фонд, российская академия наук, метеорит
Наука, Наука, Университетская наука, Космос - РИА Наука, Земля, Норильск, Кения, Санкт-Петербургский государственный университет, Российский научный фонд, Российская академия наук, метеорит

В Норильске обнаружен "близнец" внеземного минерала

© Фото : Олег ВерещагинОльгафранкит на руке исследователя
Ольгафранкит на руке исследователя - РИА Новости, 1920, 16.04.2025
© Фото : Олег Верещагин
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МОСКВА, 16 апр ― РИА Новости. Минерал ольгафранкит из образца горной породы, более полувека назад обнаруженный на территории Норильского рудного района, оказался идентичен найденному в редком метеорите Румурути. Ранее считалось, что вещество такой структуры формируется только в условиях космоса или глубинных оболочках Земли, сообщили РИА новости в пресс-службе Российского научного фонда.
Большинство падающих на Землю метеоритов принадлежат к классу хондритов – это железные и железокаменные метеориты с включениями "экзотических" минералов, не встречающихся на нашей планете. Для формирования этих минералов в космических телах зачастую необходима бескислородная среда, почти недостижимая на поверхности нашей планеты условиях в современную геологическую эпоху, рассказали специалисты Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ).
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Развитие технических устройств для анализа веществ позволяет современным минералогам извлекать из объектов больше информации, чем несколько десятилетий назад. Так, геологи, описывавшие редчайший по составу метеорит Румурути, упавший на Землю в Кении в 1934 году, выделили в нем неизвестную фазу, но не смогли всеобъемлюще ее охарактеризовать.
Минерал такого состава был описан лишь через 20 лет и уже в земных породах. Он получил название ольгафранкит в честь российского геолога Ольги Франк-Каменецкой. Минерал удалось найти благодаря исследованию коллекции Института геологии алмаза и благородных металлов Сибирского отделения РАН, собранной в Норильском рудном регионе в 1970–1980 годах. В одном из образцов был обнаружен "близнец" внеземного минерала с идентичным химическим составом.
"Мы достоверно определили, что ольгафранкит из Красноярского края имеет земное происхождение, он был найден в хорошо изученных базальтах. Однако формирование таких фаз не характерно для нашей планеты. Минерал обнаружен в ассоциации с самородным железом и карбидом железа (когенитом), которые найдены всего в нескольких местах на Земле", ― рассказал РИА Новости доцент кафедры минералогии СПбГУ Олег Верещагин.
© Фото : Олег ВерещагинОльгафранкит под увеличением
Ольгафранкит под увеличением - РИА Новости, 1920, 14.04.2025
© Фото : Олег Верещагин
Ольгафранкит под увеличением
Для земного формирования нового минерала необходимо уникальное сочетание температурных условий, химического состава породы и сильно восстановительной атмосферы: окружения веществ, способных отдавать электроны, добавил геолог. Минералы класса германидов, к которым относится ольгафранкит, могут образовываться в породах, богатых германием и восстановителем, например углеродом в виде органических веществ.
"Мы смогли синтезировать этот минерал и полноценно изучить его химические, физические и механические свойства. Такой рукотворный аналог минерала называется антропотипом, и в настоящее время он находится в Минералогическом музее имени А.Е. Ферсмана. Природные кристаллы ольгафранкита хранятся в Минералогическом музее СПбГУ", — добавил исследователь.
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Существуют данные о других космических телах, где содержание никеля и германия связано, однако интерпретировать эти данные очень сложно, потому что фазы-концентраторы этих элементов (устойчивые вещества с определенным атомным соотношением и структурой) до сих пор не были найдены.
Находка ольгафранкита может помочь в понимании обнаруженных ранее корреляций и прояснить пути формирования некоторых метеоритов, отметил Олег Верещагин.
 
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