В Петербурге задержали афериста, обманувшего клиентов интернет-магазина
В Петербурге задержали афериста за обман клиентов онлайн-магазина на 20 млн руб
Сотрудник полиции. Архивное фото
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МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. Полицейские задержали в Санкт-Петербурге подозреваемого в хищении 20 миллионов рублей под предлогом продажи бытовой техники через интернет-магазин, сообщила представитель МВД РФ Ирина Волк в Telegram-канале.
"Мои московские коллеги задержали подозреваемого в мошенничестве под предлогом продажи иностранных товаров", - написала Волк.
Следствие предварительно установило, что злоумышленник создал интернет-сайт, где предлагалось купить с доставкой из-за рубежа предметы интерьера и бытовую технику. Для маскировки криминальной деятельности здесь же публиковались положительные отзывы о компании. Клиенты оставляли заявки, впоследствии с ними связывались менеджеры. После частичной или полной предоплаты услуг сроки отгрузки по различным причинам изменялись, в итоге покупатели заказы так и не получали. Обманутые граждане обратились в полицию.
"По предварительной оценке, доход от нелегального бизнеса превысил 20 миллионов рублей. В результате оперативно-розыскных мероприятий полицейские задержали подозреваемого в Санкт-Петербурге. В ходе обысков изъяты учредительные документы, средства связи, банковские карты, деньги", - уточнила Волк.
Возбуждено уголовное дело по статье 159 УК РФ (Мошенничество). Фигуранту избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. В настоящее время сотрудники полиции устанавливают возможных соучастников аферы.
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