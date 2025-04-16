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В Петербурге задержали афериста, обманувшего клиентов интернет-магазина - РИА Новости, 16.04.2025
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14:35 16.04.2025
https://ria.ru/20250416/moshennik-2011576388.html
В Петербурге задержали афериста, обманувшего клиентов интернет-магазина
В Петербурге задержали афериста, обманувшего клиентов интернет-магазина - РИА Новости, 16.04.2025
В Петербурге задержали афериста, обманувшего клиентов интернет-магазина
Полицейские задержали в Санкт-Петербурге подозреваемого в хищении 20 миллионов рублей под предлогом продажи бытовой техники через интернет-магазин, сообщила... РИА Новости, 16.04.2025
2025-04-16T14:35:00+03:00
2025-04-16T14:35:00+03:00
происшествия
санкт-петербург
россия
ирина волк
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МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. Полицейские задержали в Санкт-Петербурге подозреваемого в хищении 20 миллионов рублей под предлогом продажи бытовой техники через интернет-магазин, сообщила представитель МВД РФ Ирина Волк в Telegram-канале. "Мои московские коллеги задержали подозреваемого в мошенничестве под предлогом продажи иностранных товаров", - написала Волк. Следствие предварительно установило, что злоумышленник создал интернет-сайт, где предлагалось купить с доставкой из-за рубежа предметы интерьера и бытовую технику. Для маскировки криминальной деятельности здесь же публиковались положительные отзывы о компании. Клиенты оставляли заявки, впоследствии с ними связывались менеджеры. После частичной или полной предоплаты услуг сроки отгрузки по различным причинам изменялись, в итоге покупатели заказы так и не получали. Обманутые граждане обратились в полицию. "По предварительной оценке, доход от нелегального бизнеса превысил 20 миллионов рублей. В результате оперативно-розыскных мероприятий полицейские задержали подозреваемого в Санкт-Петербурге. В ходе обысков изъяты учредительные документы, средства связи, банковские карты, деньги", - уточнила Волк. Возбуждено уголовное дело по статье 159 УК РФ (Мошенничество). Фигуранту избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. В настоящее время сотрудники полиции устанавливают возможных соучастников аферы.
https://ria.ru/20250331/podmoskove-2008342582.html
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санкт-петербург
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происшествия, санкт-петербург, россия, ирина волк
Происшествия, Санкт-Петербург, Россия, Ирина Волк
В Петербурге задержали афериста, обманувшего клиентов интернет-магазина

В Петербурге задержали афериста за обман клиентов онлайн-магазина на 20 млн руб

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкСотрудник полиции
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 16.04.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Сотрудник полиции. Архивное фото
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МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. Полицейские задержали в Санкт-Петербурге подозреваемого в хищении 20 миллионов рублей под предлогом продажи бытовой техники через интернет-магазин, сообщила представитель МВД РФ Ирина Волк в Telegram-канале.
"Мои московские коллеги задержали подозреваемого в мошенничестве под предлогом продажи иностранных товаров", - написала Волк.
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Следствие предварительно установило, что злоумышленник создал интернет-сайт, где предлагалось купить с доставкой из-за рубежа предметы интерьера и бытовую технику. Для маскировки криминальной деятельности здесь же публиковались положительные отзывы о компании. Клиенты оставляли заявки, впоследствии с ними связывались менеджеры. После частичной или полной предоплаты услуг сроки отгрузки по различным причинам изменялись, в итоге покупатели заказы так и не получали. Обманутые граждане обратились в полицию.
"По предварительной оценке, доход от нелегального бизнеса превысил 20 миллионов рублей. В результате оперативно-розыскных мероприятий полицейские задержали подозреваемого в Санкт-Петербурге. В ходе обысков изъяты учредительные документы, средства связи, банковские карты, деньги", - уточнила Волк.
Возбуждено уголовное дело по статье 159 УК РФ (Мошенничество). Фигуранту избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. В настоящее время сотрудники полиции устанавливают возможных соучастников аферы.
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